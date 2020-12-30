Умер от КОВИ советский киноактер Владимир Коренев ("Человек-амфибия")

13:38 02.01.2021

От коронавируса умер "Человек-амфибия" Владимир Коренев

Ему было 80 лет.



Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса, передает zakon.kz.



Об этом сообщила РБК дочь артиста Ирина Коренева.



Ему было 80 лет.



Также актер известен по ролям в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других.



С 1961 года играл в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (сейчас - Электротеатр Станиславский). До 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий (позднее факультет был расформирован).