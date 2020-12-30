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|Умер от КОВИ советский киноактер Владимир Коренев ("Человек-амфибия")
13:38 02.01.2021
От коронавируса умер "Человек-амфибия" Владимир Коренев
Ему было 80 лет.
Народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался от коронавируса, передает zakon.kz.
Об этом сообщила РБК дочь артиста Ирина Коренева.
Ему было 80 лет.
Также актер известен по ролям в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других.
С 1961 года играл в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (сейчас - Электротеатр Станиславский). До 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий (позднее факультет был расформирован).