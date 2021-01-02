В Узбекистане чиновнику надо очень постараться, чтобы его осудили за коррупцию

16:27 02.01.2021

Суббота, 02 Января 2021



За девять месяцев 2020 года из 647 должностных лиц было привлечено к уголовной ответственности:



261 человек за хищение путем присвоения или растраты (статья 167 УК РУз);



116 человек по за мошенничество (статья 168 УК РУз);



56 человек за получение взятки (статья 210 УК РУз);



24 человека за злоупотребление властью или должностными полномочиями (статья 205 УК РУз);



15 человек за должностную халатность (статья 207 УК РУз);



9 человек за превышение власти или должностных полномочий (статья 206 УК РУз);



9 человек за должностной подлог (статья 209 УК РУз);



Из 647 должностных лиц, привлеченных к уголовной ответственности почти все (626) являются городскими и районными должностными лицами.



Только 1 из них работал в прокуратуре (я так понял это бывший генпрокурор?), 1 в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, 1 в судебной системе, 1 в таможенной системе и 2 в национально гвардии.



Каким же образом можно попасть под коррупционные статьи? Только если вы очень и очень насолили всем коллегам вокруг и не дали взятку в ходе начала расследования и следствия.



В общем, будет очень жестоко звучать, но я уверен, что большинство из 647 осужденных круглые дураки, ведь в коррупции участвуют миллионы работников госсектора и должностных лиц, а они попались в число 647.



Миразиз Базаров, блогер