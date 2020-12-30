Уравнение с одним неизвестным: что ждет Белоруссию в 2021 году

16:30 02.01.2021 Прекратить протесты призваны изменения Конституции и перераспределение власти в республике



Эльдар Раскалов



Протесты в Белоруссии, начавшиеся 9 августа - после победы на президентских выборах Александра Лукашенко - не утихают уже четвертый месяц. За это время, по информации правозащитников, было задержано свыше 30 тыс. человек. Количество уголовных дел за нарушение общественного порядка и случаев угроз, оскорблений и клеветы в адрес сотрудников милиции, по данным МВД республики, исчисляется сотнями. Александр Лукашенко уже пообещал внести существенные изменения в Конституцию. По его словам, это положит начало переменам, которые будут проходить "цивилизованно". Какие ошибки допустил президент Белоруссии и чего ждать республике в 2021 году - в материале "Известий".



Перманентный митинг



Нож в спину: Украина решила поссориться с Белоруссией в угоду Западу

Киев пообещал ввести санкции против Минска, однако в последний момент передумал



Еще в августе первые акции в Минске вылились в столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Сначала митинговали на площади Независимости, потом разошлись по улицам. 11 августа у метро "Пушкинская" во время разгона митинга погиб минчанин Александр Тарайковский. Как утверждает МВД Белоруссии, он подорвался на собственном взрывном устройстве. Однако родственники и очевидцы утверждают, что у него не было при себе оружия.



16 августа число участников митинга у стелы "Минск - город герой", по неофициальным данным, достигло полумиллиона. День спустя в протест включились университеты и заводы. Все это время оппозиция призывала продолжать выступления, власти неуклонно требовали прекратить незаконные акции.



В итоге забастовки затронули более 10 предприятий, среди которых Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова, Белорусская АЭС, "Гродно Азот", МАЗ, БелАЗ и многие другие. Одно из самых трагических событий связано с гибелью сотрудника "Беларуськалия" 25 ноября. Спор о политике закончился убийством: военный пенсионер Леонид Штайда, который работал сторожем в КГБ, нанес смертельный удар садовыми ножницами 50-летнему сотруднику завода Геннадию Киселю.



Но массового характера забастовки на заводах так и не приобрели. Сотрудники, выступавшие против действующей власти, подпадали под статью 23.34 – "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", а впоследствии подвергались сокращениям.



"Надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", - комментировал забастовки Александр Лукашенко.



Брат за брата: Союзное государство синхронизирует санкции против ЕС

Тем временем в Брюсселе готовят уже третий пакет мер против Минска



С участвующими в несогласованных акциях студентами тоже излишне не церемонились. "Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. […>. Но они должны быть отчислены из вуза", - говорил президент.



Учащиеся Белорусского государственного экономического университета 10 декабря опубликовали в своем телеграм-канале фотографии двух документов: приказа о применении дисциплинарного взыскания к ряду студентов и просьбы проректора по воспитательной работе к начальнику Заводского РУВД Минска. Студентов отчислили, с руководившими акциями провели беседы.



- Прежде чем оказаться на Окрестина, у меня состоялся неприятный разговор с людьми из одного "комитета". Мне угрожали уголовным делом и предлагали сделку. Сотрудничать я не собирался и принял решение бежать из страны, - рассказал "Известиям" один из лидеров стачкома экономического университета.



Со временем тактика протестов изменилась: митинговать у Дворца Независимости или стелы становилось все опаснее. Вместо выхода на "Плошчу" протесты перетекли в формат дворовых. Также минчане начали активно вывешивать символику на окнах своих квартир: в микрорайоне "Каскад" 18 октября появился огромный бело-красно-белый флаг длиной примерно в 22 этажа. В дворовом телеграм-канале писали, что это была попытка установить рекорд на самый большой флаг в мире: 71 м в длину и 36 в ширину.



Экономика и внешний контур



Международное призвание: о чем говорит встреча Меркель и Тихановской

Общение с представителями оппозиции - часть европейской внешней политики, отмечают эксперты



16 октября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко: сложить полномочия за 13 дней. При этом она пригрозила, что в случае невыполнения условий 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах, чего, к слову, не произошло - работа предприятий нарушена не была, задуманного размаха акция не получила.



Светлана Тихановская объявлена в розыск. Оказавшись в Литве, лидер оппозиции фактически сосредоточилась на работе в западном направлении.



- На международной арене нам удалось привлечь внимание к событиям в Беларуси, получить критически важную политическую поддержку - прежде всего в виде непризнания легитимности очередного срока бывшего президента, - заявил "Известиям" представитель Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский.



По его оценкам, "протесты остаются массовыми и убедительными". Тем временем ЕС одобрил уже три пакета санкций - против официальных лиц Белоруссии, президента, ряда физлиц и компаний. Белорусское руководство вводит ответные меры против Европы.



Свой ход сделали и США. Они выбрали дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске - она станет первым американским дипломатом в Белоруссии с 2008 года.



Вежливый приказ: ЕС отказался от введения безвиза с Белоруссией

Обсуждение вопроса будет возможным, когда в республике произойдет "демократический переход", подчеркнули в Брюсселе



Между тем президент России Владимир Путин неоднократно говорил: Москва за то, чтобы белорусы сами, без давления извне, в спокойном режиме разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению.



Разбор ошибок



По словам директора Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгения Прейгермана, с одной стороны, власти не могут полностью подавить протест во всех его проявлениях: он большой и децентрализованный. С другой стороны, сам протест не может перейти в другое качество, потому что за децентрализацией нет устойчивого лидерства.



При этом, по мнению экспертов, президент республики упустил ситуацию задолго до начала митингов - еще во время предвыборной гонки. Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев полагает, что Александр Лукашенко зря поддался электоральному настроению и решил перетянуть часть протестных голосов за счет отрицания тесных отношений с Россией.



- Многие действия белорусских властей нельзя расценить как дружеские, например, задержания российских граждан, которых связывали якобы с "ЧВК Вагнера", или закупка нефти в Норвегии, а не в России. Главная ошибка была в том, что нельзя было строить Беларусь на отрицании Российской Федерации. Все остальное - просто следствие этого, - уверен политолог.



Извне политики: зачем глава СВР нанес визит в Минск

Александр Лукашенко поблагодарил Сергея Нарышкина за предоставление информации по линии спецслужб



По мнению Евгения Прейгермана, ошибкой выглядит уход в традиционную историю, когда оппозицию считают исключительно прозападным образованием. Это исключает возможность для того, чтобы Москва даже допускала мысль о диалоге с ней, пояснил эксперт.



Власти в Минске признают ошибки в политической системе республики. По мнению председателя Постоянной комиссии по международным делам Андрея Савиных, Конституция 1996 года, в которой были прописаны очень мощные властные полномочия президента, была самым правильным решением на тот момент.



- Тогда за поправки проголосовало более 80%. И это решение оказалось правильным: Белоруссии первой среди постсоветских стран удалось стабилизировать ситуацию, обеспечить механизмы для экономического роста, нивелировать последствия кризиса и стимулировать экономическое развитие в стране, - отметил он.



Правда, по словам политика, созданная административная модель управления начиная с 2010 года потеряла свою эффективность. При этом страна не стояла на месте, развивались сектор услуг и частный сектор через государственные программы правительства. В результате около 50% граждан стали работать в частном секторе.



- Эти социальные диспропорции начали создавать давление на систему госвласти, которая не успела реформироваться и приспособиться к новой реальности. Отсюда мы получили эти сложности. Это происходит во всем мире с завидной периодичностью. По словам бывшего премьер-министра России Егора Гайдара, "реформы делаются не тогда, когда их нужно делать, а тогда, когда их нельзя не делать". В сложных социальных системах вовремя уловить момент, когда нужно начинать изменения, трудно. Но я могу достаточно спокойно и оптимистично заявить, что у нас все получится, - подытожил Андрей Савиных.



Замполиты из Посполитой: как Польша поддерживает белорусскую оппозицию

Помощь протестующим граничит с вмешательством во внутренние дела Белоруссии



Время изменений



Официальные власти в Минске пытаются найти форму диалога с обществом. Так, например, Александр Лукашенко пообещал внести существенные изменения в Конституцию. По его словам, это положит начало переменам в стране, а проходить они будут "цивилизованно" и без слома социального уклада.



Важнейшей поправкой станет перераспределение полномочий властей разных уровней и передача их части "вниз - до председателей райисполкомов, губернатора". Этого ждут и в Москве, о чем неоднократно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Прозвучало от Лукашенко и обещание не работать президентом после принятия новой Конституции.



- Конституционная реформа однозначно повлияет на протестную активность, скорее всего, она будет снижена. Но все равно попытки вернуться к таким акциям будут, скорее всего, весной, правда, сомневаюсь, что они окажутся успешными, - отметил политолог Алексей Дзермант.



Эльдар Раскалов, Минск Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609594200

Новости Казахстана

- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2021 годом

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Новым годом

- Нурлан Нигматулин поздравил с Новым годом

- О платежном балансе Республики Казахстан за 9 месяцев 2020 года

- Казахстан и ЕАЭС. Бахыт Султанов подвел итоги года

- Кадровые перестановки

- МОН объявил итоги рейтинга вузов 2020 года

- О казахстанских студентах, обучающихся в Российской Федерации

- США не продлили действие Генеральной системы преференций

- Для сведения перевозчиков, осуществляющих перевозки грузов в международном сообщении

