В Канаде нашли еще один таинственный монолит

16:35 02.01.2021

Анна Светлова



В канадском Торонто обнаружили таинственный металлический монолит, которые ранее также нашли в США и некоторых странах Европы. Об этом сообщил в пятницу, 1 января, телеканал CTV.



Отмечается, что прямоугольный предмет высотой в 3,5 м внезапно появился на пляже озера Онтарио в канун нового года и сразу вызвал ажиотаж среди местного населения. Согласна кадрам телеканала, 1 января вандалы разрисовали монолит красной краской. В мэрии Торонто заявили, что информированы о появлении в городе этого предмета и добавили, что не знают кто и когда его там его установил.







В конце ноября 2020 года первый подобный монолит был найден в пустыне американского штата Юта. Изготовленный из блестящего металла массивный прямоугольный брус выступал из земли на высоту около 4 м.



Позже такие же предметы были обнаружены в Великобритании, Румынии и других странах.