Экономический прогноз на 2021 год. Что будет с рублем, долларом и нефтью

16:42 02.01.2021 Наступает 2021 год, и "Ъ" предлагает читателям экономический прогноз на него. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.



1. Каким будет курс рубля?



2. Каким будет курс рубля к доллару в конце года?



3. Какой будет цена нефти к концу года?



4. Какой будет инфляция по итогам года?



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Евгений Надоршин, главный экономист "ПФ Капитал":



1.Рост ВВП будет составлять приблизительно 2,0–2,5% (меньшее значение при условии, что ситуация со второй волной коронавируса будет развиваться не очень хорошо). Начало года будет в рецессии, а начиная со второго квартала мы сможем наблюдать рост даже почти независимо от того, как будет развиваться ситуация, если только не произойдет еще какая-либо катастрофа российского или мирового масштаба, с четвертого квартала рост будет постепенно замедляться.



2. Волатильность рубля будет ниже, чем в текущем году, но с учетом ожидаемой ситуации на нефтяных рынках рубль упадет до уровня 80–85 руб. за доллар. В середине же года ожидаю небольшую коррекцию, но конец года мы завершим на тех же 85 руб. за доллар. Близкие к тем же значения будем периодически видеть и в первом полугодии.



3. На текущих уровнях цены на нефть надолго не задержатся, и будет просадка. Скорее всего, это произойдет если не в ближайшие дни (возможно, продолжится текущее падение), то в ближайшие месяцы, и скорее с очередным восстановлением в конце года до уровня $45 за баррель. В первой же половине 2021 года ожидаю увидеть цены ниже $40, а среднегодовая цена будет в районе $42 за баррель.



4. Инфляция вернется к 4%. Год будет начинаться с более чем 5%, возможно, что даже в первые пару месяцев мы увидим ускорение темпов роста до 5,2–5,3% и более. Потом будет замедление с переменным успехом в зависимости от того, какой будет урожай, как будет проходить индексация тарифов, как будут выходить из соглашения по заморозке цен. Опыт показывает, что после окончания действия всех подобных соглашений потребители получали компенсирующий рост цен. Заморозка-2010 и регулировка цен на бензин прекрасно это демонстрируют.



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Евгений Коган, президент инвестгруппы "Московские партнеры", профессор Высшей школы экономики:



1. ВВП России вырастет примерно на 1,8–1,9%, максимум - на 2%. К сожалению, это гораздо больше зависит от внешних факторов: в первую очередь от цены на нефть и газ, золото, металлы - всего того, что страна экспортирует. Внутренний спрос, госинвестиции и нацпроекты дадут прибавку к ВВП только до 0,5%. Например, строительство дорог имеет отложенный эффект, а рост расходов на здравоохранение в связи с пандемией все равно несопоставим с ценами на энергоносители.



2. К концу года, я думаю, мы увидим курс в районе 78–80 руб. за доллар. Улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, возможно, укрепит рубль до 71–73 руб. Но это возможно только при отсутствии антироссийской санкционной политики, а я жду усиления ограничений, плюс наша политика изоляционизма повлечет ослабление до 79–80 руб. Тем не менее в течение года возможно временное укрепление до уровня 67–69 руб.



3. Цена нефти на конец года будет $61–62 за баррель марки Brent. Отрасль недофинансирована, возросший спрос в условиях восстановления мировой экономики снизит имеющиеся запасы. Восстановлению сделки с Ираном будет противиться много сторон. В первую очередь Израиль. К тому же рождается новое сотрудничество Израиля с арабскими странами, в первую очередь с Саудовской Аравией и ОАЭ. Стремление этих стран "держать в узде" Иран ограничит поставки нефти на мировые рынки.



4. Инфляция будет расти и по итогам года составит 5,2–5,5%. Для населения это будет ощутимо через рост цен на продовольствие, который превысит этот коридор. Экономические механизмы не сработают, так как во всем мире будут расти цены на продовольствие. Я боюсь, что борьба с этим явлением будет вестись административными мерами и популистскими методами. А популизм всегда заканчивается чем-то гораздо худшим, чем просто резкий скачок цен.



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Ярослав Кабаков, директор по стратегии группы компаний "Финам":



1. После спада ВВП в 2020 году примерно на 4% мы ожидаем, что в 2021-м рост ВВП России составит 2,8–3%. К докризисному уровню экономика вернется лишь в 2022 году. Поддержку экономическому росту должно оказать постепенное восстановление потребительского и инвестиционного спроса. Сдерживающее влияние на восстановление экономики окажет бюджетная консолидация.



2. Рубль будет укрепляться на фоне прогнозируемого умеренного повышения мирового спроса и цен на нефть, а также спроса на рисковые активы. При цене нефти $45–50 за баррель сорта Brent курс к концу года составит 69–72 руб. за доллар. При диапазоне цены нефти $40–60 за баррель доллар может колебаться в диапазоне от 76 до 66 руб. В случае жестких санкций или повторения длительных локдаунов в крупных экономиках мира не исключено и временное превышение отметки в 80 руб. за доллар.



3. В базовом сценарии ожидаем постепенного восстановления спроса на нефть, цены в диапазоне $47–55 за баррель сорта Brent. Нормализация эпидемиологической обстановки в мире будет способствовать увеличению мобильности населения и потребительского спроса, росту промпроизводства и оживлению в сфере услуг, в связи с чем потребность в энергоресурсах будет возрастать. В результате глобальное потребление нефти увеличится. Дополнительным стабилизационным фактором для нефтяного рынка будет оставаться сделка ОПЕК+.



4. По итогам года инфляция составит 3,5–4%. Ее ускорение в конце 2020 года и, главное, повышение инфляционных ожиданий может заставить ЦБ РФ завершить цикл смягчения денежно-кредитной политики. Вероятность продолжения снижения ключевой ставки перед началом нормализации денежно-кредитной политики заметно уменьшилась, хотя окончательно и не исчезла.



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Самвел Лазарян, руководитель Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина РФ:



1. При позитивном варианте, когда волна коронавируса слабеет и весной произойдет ослабление ограничительных мер, рост ВВП за год - 2–2,5%. В случае негативного варианта, если ограничения усилятся, устойчивых положительных темпов роста стоит ожидать только к концу года, а общий показатель роста ВВП за весь год составит порядка 0,5–1%.



2. На динамику курса рубля к доллару также окажет влияние развитие пандемии. Неопределенности добавляют приход новой американской администрации и возможное ужесточение санкций. В среднем по году мы ориентируемся на уровень 75–77 руб. за доллар. При негативном сценарии развития событий рубль будет слабее - 80–82 руб. за доллар.



3. В рамках позитивного сценария общее восстановление мировой экономики позволит ценам на нефть удержаться на текущем уровне $45–50 за баррель. Тем не менее в течение года могут наблюдаться резкие колебания, связанные с изменением геополитической ситуации. При негативном варианте развития событий мы ожидаем очередного сжатия спроса и проседания цен до $35–40 за баррель.



4. На картину инфляции в следующем году в том числе окажут влияние меры правительства по стабилизации цен. Стоит ожидать ускорения инфляции в первой половине 2021 года и нормализации ситуации ближе к лету. В позитивном сценарии инфляция составит 4,1–4,2%. При негативном сценарии развития событий инфляция достигнет отметок в 4,5–4,8%. Источник - Коммерсант

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