США – положение неустойчиво и меняется быстро, - Дм.Седов

17:01 02.01.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 02.01.2021



Планы Пентагона на случай введения особого положения держатся в строгом секрете



По оценкам американских СМИ, у Байдена имеются все шансы успешно пройти утверждение в Конгрессе США 6 января.



140 конгрессменов-республиканцев в палате представителей готовятся дать ему бой, но все, что они могут – это оспорить итоги выборов в отдельных штатах. Такой протест должен рассматриваться отдельно в палате представителей и в сенате, и если одна из палат его не утвердит, протест будет отклонен. Сейчас демократы в сенате имеют большинство.



Однако ситуация неустойчива и меняется быстро. Ожидается вброс компрометирующих материалов на видных демократов со стороны администрации. Ожидается, что Трамп будет сочетать это с организацией массовых уличных акций. Если запланированные митинги в его поддержку 6 января у Капитолийского холма в Вашингтоне получат продолжение в других штатах, это даст повод выступающему за Трампа военному лобби (здесь наиболее видной является фигура генерала Майкла Флинна) выйти на первый план.



Майкл Флинн среди сторонников Д. Трампа.



Майкл Флинн среди сторонников Д. Трампа. Фото: Reuters/Jonathan Ernst



В лагере демократов опасаются такого развития событий и пытаются сбить настрой военных. Исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер (вступил в должность 9 ноября 2020 года) подвергается травле в СМИ за отказ вступать в контакт с представителями новой администрации Байдена, которые "уже сегодня должны знакомиться с документами министерства, чтобы не терять времени после инаугурации". В штабе Байдена явно испытывают нужду в информации об оперативном развертывании войск США на случай введения военного положения. Однако К. Миллер не поддается давлению. Планы Пентагона на случай особого положения держатся в строгом секрете.



Еще одним признаком обеспокоенности демократов является кампания в СМИ против "морских котиков" (Navy SEALs). Популярный сайт veteranstoday.com, выступающий резко против Трампа, начал травлю культовой фигуры американской армии – бывшего "морского котика" Дэна Креншо (Dan Crenshaw), который сейчас представляет от республиканцев штат Техас в конгрессе и собирает вокруг себя сторонников Трампа из числа военных. Влияние 36-летнего Креншо в вооруженных силах велико. О его отваге, проявленной в секретных операциях "морских котиков", ходят легенды, а черная повязка на месте потерянного в бою правого глаза превратила его в Капитана Америку.



Морские котики



"Морские котики". Фото: military.com



Весь корпус "морских котиков", этой элитной части спецназа, состоит из 300 бойцов. Они получают лучшую подготовку и лучшую спецтехнику, они пользуются облегченными правилами при уничтожении противника и с них меньше спрос за "побочные жертвы". Если "враг Америки" убит из снайперской винтовки, наводящейся на тепловое излучение, а поблизости в радиусе 200 км не замечено ни одного американского солдата, то можно быть уверенным, что это работа "морских котиков". Именно "котики" выполняли задание по ликвидации бен Ладена.



И вдруг – статья на сайте veteranstoday.com о том, что Капитан Америка прикрывает скандал с сексуальным насилием среди "морских котиков".



Служившая ранее в составе "котиков", а ныне работающая в аппарате Демократической партии Андреа Гольдштейн подала жалобу в офис генерального инспектора спецназа, будто кто-то из "котиков" приставал к ней в госпитале с грязными предложениями. Жалоба дошла до Капитана Америки, который в то время был непосредственным командиром Гольдштейн. И он якобы сообщил расследователям, что она в ту пору не отличалась благонравием. Хуже того, секретарь ветеранской организации Роберт Уилки, ознакомился с личным досье Гольдштейн и вернул его в архив с глумливыми комментариями. Все это вызвало бурю протестов и публикаций с заголовками типа "Военные подонки". Комитет по этике конгресса потребовал исключить Дэна Креншо из числа техасских конгрессменов.



Сторонники Д. Трампа.



Сторонники Д. Трампа. Фото: REUTERS Tom Brenner



О том, что суета вокруг "морских котиков" не носит банального характера обычных служебных разбирательств, свидетельствует другой прецедент – дело младшего офицера этой элитной части Эдварда Галлахера. Против него начато служебное расследование по обвинению в совершении военных преступлений в Ираке. Материалы поступили в инспекцию от подчиненных этого офицера, утверждающих, что он стрелял в мирных жителей, в том числе в девочек-подростков и стариков. Еще одно обвинение состоит в том, что Галлахер убил ручным клинком пленного подростка, бойца запрещенного в России "Исламского государства"*. К этому добавилось обвинение в том, что он позировал для фотографий на фоне убитых боевиков. Дело получило скандальную известность. Несмотря на то, что защита Галлахера утверждала, что он стал жертвой клеветы, его сняли с должности, но Трамп личным распоряжением отменил это решение и приказал восстановить Галлахера в спецназе. Поэтому сегодня "морские котики" – за президента Трампа.