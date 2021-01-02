2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой, - Тимофей Бордачев

17:04 02.01.2021 2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой, - Тимофей Бордачев

Программный директор клуба "Валдай"

2 января 2021,

На первый взгляд для того, чтобы даже просто предложить в наши времена прогноз международной политики в наступающем 2021 году, нужно быть очень большим оптимистом. По меньшей мере, если стремиться к тому, чтобы и так почти неизбежная на фоне мировых событий 2020 года депрессия читателя не стала еще более глубокой. Однако при менее эмоциональном рассмотрении все не так трагично. И проекция основных событий 2020 года на будущее выглядит достаточно оптимистично. По всем признакам предстоящий год станет передышкой, возможно, короткой, в череде катастроф, которые неизбежно сопровождают перестройку всего международного порядка.



Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен, и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут не способны договориться между собой: проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными. Международные организации, ООН в первую очередь, не обретут новой жизненной энергии и продолжат свое постепенное угасание. Хотя еще несколько лет все будут делать вид, что стремятся их сохранить – ничего другого же пока не придумали.



Пандемия коронавируса продолжится и, к сожалению, унесет еще много жизней. Человечество продолжит привыкать к особенностям жизни, работы и общественных отношений в наступившую эпоху новых вирусов и инфекций. Баланс сил продолжит смещаться в пользу Китая, это и будет разрушать глобализацию в привычном нам виде. Продолжатся локальные конфликты и выпады экстремистских движений. То есть в частностях ничего хорошего нам не предстоит. Но при всем этом те, кто действительно может угрожать миру – великие державы – не будут в наступающем году демонстрировать опасного поведения. Благодаря тому, что мы с середины прошлого века живем в мире "атомного порядка", ведущие державы и дальше продолжат бороться между собой, не создавая условий для всеобщей катастрофы.



Нам предстоит очень слабое и нерешительное правительство США, по степени своей беззубости сравнимое с администрацией президента Картера во второй половине 1970-х. На первых порах Вашингтон будет пытаться заделать невероятное количество пробоин, которые его положению в мире нанесли попытки Дональда Трампа найти выход из тупика, в котором оказалась его страна. США смягчат давление на Китай, начнут договариваться с европейцами и вообще попытаются выглядеть паиньками. Это, конечно, заслуга именно Трампа, точно так же, как получение Обамой Нобелевской премии мира было заслугой его консервативного предшественника.



Политика экономического давления на Россию будет продолжена и, возможно, даже расширена. Но мы вряд ли должны ожидать энергичных наступательных действий, которые могли бы "перевернуть шахматную доску" и поставить Россию и Китай – основных противников США – перед неожиданными вызовами. Эта слабость продлится, скорее всего, все четыре года работы президента Байдена в Белом доме. Сейчас опасной для России энергии не заметно в американском политическом истеблишменте обеих партий. Даже если те, кто у Байдена будет отвечать за отношения с Россией, и являются полнейшими русофобами, особой мускулистости в них нет. Тем более что много сил будет занимать политика внутреннего "умиротворения" – задабривания многочисленных меньшинств, вместо того, чтобы действительно решать проблемы, с которыми столкнулась американская политическая система и общество.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Европейские союзники также будут всячески умиротворять Вашингтон и требовать в обмен на заверения в преданности не создавать острых международных ситуаций. Европейцам, особенно немцам, как главным на континенте после выхода Великобритании из ЕС, совершенно безразлично будущее США. Берлин интересует только собственная способность поставить Европу под контроль, чтобы потом налаживать отношения с Россией.



В Германии уверены, что любая глупость, которую они делают в отношении Москвы, простится им как наиболее стабильным потребителям основного российского экспорта.



Европейский союз погрузится в решение внутренних проблем. Европа не просто окончательно рассталась с претензиями на мировое значение, но и не знает, что делать внутри. Поэтому любая возможность передышки будет использована не для концентрации сил, а именно как шанс в сто первый раз отложить "на потом" решение сложнейших вопросов, которые стоят перед европейскими лидерами. Вряд ли в 2021 году Европа окажется способна раскачать ситуацию даже в Белоруссии, а все плохое, что могло случиться в отношениях с Москвой, уже случилось в 2020-м.



Китай уже начал концентрироваться на себе и сбавлять темпы внешней экспансии. Несмотря на все экономическое могущество, глобальная политика Пекина останется производной от отношения к нему со стороны главного конкурента – США. Поэтому если американцы в наступающем году прекратят истерический натиск в стиле Трампа, то и китайцы будут вести себя сдержанно. Не стоит ожидать того, что в ответ на вялость Вашингтона китайское руководство приступит к решительным действиям вроде установления контроля над Тайванем.

История учит тому, что Китай становится напористым в европейском понимании этого слова только тогда, когда на него давят. Поскольку в Китае считают, что история на их стороне, то предстоящую передышку постараются использовать для дальнейшего укрепления своих глобальных экономических позиций. В наступающем году окончательно завянет инициатива "Пояс и путь", которая уже не вызывает прежнего энтузиазма ни у Китая, ни у его основных партнеров. Продолжится вялая дипломатическая борьба между Китаем и Индией, но до серьезного конфликта дело также не дойдет.



Определенное беспокойство может доставить, естественно, наиболее яркий сосед и партнер России на юге – Турция. Президент Эрдоган продолжит свою игру наперегонки с историей. Шансов на полностью самостоятельную роль в долгосрочной перспективе у его страны нет – игра в силовую политику с Россией ничем не лучше, чем унизительное стояние в приемной Европы. Но Анкара продолжит вести себя активно на всех возможных направлениях, и нельзя исключать, что России придется прибегать к достаточно энергичному убеждению Турции в необходимости соблюдать силовую иерархию.



Отзвуки этих геополитических метаний Анкары будут слышны на ближайшей российской периферии – в южных странах постсоветского пространства. Поскольку политика стран Запада в отношении этого региона будет состоять из слов, а не из дел, то пространство выбора сужается. Это, конечно, будет провоцировать некоторую нервозность вроде той, что мы видели в отношениях России и Казахстана последние недели. Однако до серьезной напряженности вряд ли дойдет – Москва за последние годы несколько раз показала, что может быть решительной и хладнокровной в обеспечении своих интересов. Украинские уроки выучены здесь в полной мере. Евразийский экономический союз, как и любые международные институты, не создаст в наступающем году чего-то впечатляющего. Хотя одновременно можно ждать оживления СНГ, которое совсем недавно считалось "мертвым" форматом.



Эта достаточно благостная международная обстановка не должна стать поводом для самоуспокоения. По оценкам большинства специалистов, именно в 2021 году Россия может столкнуться с серьезными экономическими последствиями пандемии – в первую очередь это коснется падения уровня жизни населения. Однако это уже предмет анализа и прогнозов других коллег – экономистов и политологов. Внешнеполитические обстоятельства не создадут для России угроз, которые бы действительно потребовали коррекции всех планов правительства. Источник - vz.ru

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