 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Антикризисный фонд при УзбМинфине ликвидируется. Кризис кончился
18:57 02.01.2021

Антикризисный фонд при Минфине, созданный в марте для смягчения последствий коронавируса, ликвидируется. Остатки и неосвоенные средства переведут в госбюджет.

Антикризисный фонд при Министерстве финансов, созданный в марте 2020 года для смягчения негативного воздействия пандемии коронавируса на экономику Узбекистана, будет ликвидирован с 1 января. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиеева от 30 декабря об исполнения закона о государственном бюджете Узбекистана на 2021 год.

Неосвоенная часть средств, выделенных за счет фонда, а также остаточные средства на 2020 год будут переведены в государственный бюджет.

В следующем году мероприятия, связанные с предотвращением распространения коронавируса будут финансироваться.в рамках средств, заложенных в госбюджете на борьбу с пандемией и приобретение вакцины, говорится в документе.

Объявленный изначально размер Антикризисного фонда составлял 10 трлн сумов. Его средства предназначались для финансирования мероприятия по борьбе с коронавирусом, поддержки предпринимательства и социальной сферы.

В послании парламенту 29 декабря президент сообщил, что из госбюджета в Антикризисный фонд было направлено 16 трлн сумов. Минфин в ноябре сообщал, что поступления в фонд были увеличены из-за того, что меры по борьбе с пандемией "длятся дольше первоначальных оценок".

Источник - gazeta.uz
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