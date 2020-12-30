Антикризисный фонд при УзбМинфине ликвидируется. Кризис кончился

18:57 02.01.2021

Антикризисный фонд при Минфине, созданный в марте для смягчения последствий коронавируса, ликвидируется. Остатки и неосвоенные средства переведут в госбюджет.



Антикризисный фонд при Министерстве финансов, созданный в марте 2020 года для смягчения негативного воздействия пандемии коронавируса на экономику Узбекистана, будет ликвидирован с 1 января. Об этом говорится в постановлении президента Шавката Мирзиеева от 30 декабря об исполнения закона о государственном бюджете Узбекистана на 2021 год.



Неосвоенная часть средств, выделенных за счет фонда, а также остаточные средства на 2020 год будут переведены в государственный бюджет.



В следующем году мероприятия, связанные с предотвращением распространения коронавируса будут финансироваться.в рамках средств, заложенных в госбюджете на борьбу с пандемией и приобретение вакцины, говорится в документе.



Объявленный изначально размер Антикризисного фонда составлял 10 трлн сумов. Его средства предназначались для финансирования мероприятия по борьбе с коронавирусом, поддержки предпринимательства и социальной сферы.



В послании парламенту 29 декабря президент сообщил, что из госбюджета в Антикризисный фонд было направлено 16 трлн сумов. Минфин в ноябре сообщал, что поступления в фонд были увеличены из-за того, что меры по борьбе с пандемией "длятся дольше первоначальных оценок".