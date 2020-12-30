Всех главных чиновников Туркмении принудительно поселили в новый санаторий "Багабат"

19:50 02.01.2021

Члены кабмина Туркменистана отправились в новый санаторий "Багабат"



Члены правительства занялись спортом, прошли некоторые лечебные процедуры и выпили чаи, рецепты которых берутся из книги президента Гурбангулы Бердымухамедова "Çaý – melhem hem ylham" ("Чай – лекарство и вдохновение").



Визит членов кабмина в санаторий, как сообщается в заметке ТДХ, "подтверждает, что в свободное время люди стремятся выехать на природу, совершают прогулки по зеленым зонам.



Ведь, как подчеркивает лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов, жизнь человека невозможно представить без красоты и общения с родной природой".



