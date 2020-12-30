Не туда копаем? Мирзиеев поручил доработать проект строительства Таш-метро

19:55 02.01.2021 Президент поручил доработать проект развития метро



На презентации вариантов развития столичного метро президент поручил изучить опыт других стран, снизить стоимость строительства и не стремиться прокладывать линии под землей только потому, что для этого есть техника. В перспективе нужно создать такие условия, чтобы люди пользовались автомобилями только в выходные, отдавая предпочтение общественному транспорту, сказал он.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 26 декабря во время посещения Сергелийской линии Ташкентского метрополитена ознакомился с проектами по соединению новой ветки с Куйлюкской линией и строительстве следующих этапов метро.



Корреспондент "Газеты.uz" Шухрат Латипов рассказывает, какие предложения были озвучены, как на них отреагировал президент и за счет каких средств предлагается финансировать строительство.



Проехав по Сергелийской линии, глава государства вышел на последней станции "Бекат-5" и продезинфицировал руки антисептиком. О строительстве следующих этапов метрополитена рассказал и. о. министра транспорта Илхом Махкамов.



Он сообщил, что от станции "Беруни" Узбекистанской линии предлагается проложить две станции до массива Каракамыш. По прогнозам, пассажиропоток подземки в этом случае увеличится дополнительно на 30 тысяч человек в день.







Илхом Махкамов также сообщил о планах продления Чиланзарской линии от станции "Буюк Ипак йули" до массива ТТЗ. Линия длиной 7,9 км включит в себя четыре станции, проект рассчитан на 2021-2023 годы. Он позволит увеличить пассажиропоток еще на 50 тысяч человек в день.



И. о. министра напомнил, что для ведения закрытых работ строительства в наличии есть немецкая тоннелепроходческая машина.



"Если позволите… у нас есть предварительная трасса, сейчас начнем проектные работы. От станции метро „Буюк Ипак йули" до массива ТТЗ через улицу Буюк Ипак йули, Центральную поликлинику №1, рядом есть свободное место, без сноса. Затем через перекресток ТТЗ до последней станции… Отсюда электричка идет до Бостанлыкского района, а еще все население Кибрая, Чирчика едет на „Буюк Ипак йули", там уже не протолкнуться. Здесь (на станции ТТЗ - ред.) планируем сделать пересадочный пункт", - сказал он.



Проект линии от "Буюк Ипак йули" до массива ТТЗ.



К презентации присоединился премьер-министр Абдулла Арипов.



"Очень важная часть этого проекта, по вашему поручению, - развитие туризма. Мы строим связывающую систему с электричкой, откуда все едут в Бостанлыкский район. Во-вторых, купленная вами немецкая тюбинговая система для прохода под землей. Она должна работать… Если позволите, в представленной инвестиционной программе на следующий год мы заложили немного средств для этого. Мы бы уже начали работу, можно спустить [оборудование], настроить", - отметил глава правительства.



Проект линии от "Буюк Ипак йули" до массива ТТЗ.



Президент обратился к Махкамову и озвучил сроки - 15-20 января. Затем позвал первого вице-премьера Ачилбая Раматова и спросил, кто будет строить и на чьем балансе немецкая техника. Раматов ответил, что строительством занимается УП "Куприккурилиш", а техника находится на балансе и. о. главного менеджера, главного инженера "Узбекистон темир йуллари" Зафара Махматова.



"Махкамов, Вафаев (директор Фонда реконструкции и развития Шухрат Вафаев - ред.), ты (Зафар Махматов - ред.) вместе до 15 января снизьте стоимость проекта на 30%. На 30%. Тогда я скажу, сколько и в какой месяц вам нужно выделить денег. Как раньше не будет 350 млн долларов", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Ачилбай Раматов заверил, что такого не будет. "Проект рассчитан на 174 [млн долларов], мы построим за 150 млн", - уточнил первый вице-премьер.



Шавкат Мирзиеев обсудил, как будет финансироваться проект. Он сообщил, что в ближайшее время правительство Узбекистана получит 320 млн долларов кредитной линии от Японии "по самым выгодным процентам".



"Можем взять оттуда. Но я думаю, что по возможности [финансирование проекта] не будет за счет кредита", - сказал президент.



Глава государства предупредил, что правительство должно убедить его в эффективности, качестве, себестоимости проекта, тогда он обсудит источники финансирования. По его словам, он хорошо знает эти места (Шавкат Мирзиеев работал первым хокимом Мирзо-Улугбекского района в 1992-1996 годах).



"Знаю, что там внизу и наверху. Но это нам очень нужно. Наши люди, проживающие там в тесноте, сильно страдают. В этих местах становится больше и больше пробок. Особенно в субботу и воскресенье практически невозможно ездить", - заявил он.



Шавкат Мирзиеев сообщил, что деньги есть, но нужно рационально подходить к их использованию.



"Абдулла Нигматович [Арипов], еще раз проведите анализ… Лучше перемещаться поверху или под землей? Не говори сейчас. Где будет дешевле, если прокладывать сверху, где будет дешевле, если прокладывать под землей. Потому что там крупные коммуникации, очень крупные. Особенно там, где вы планируете начать („Буюк Ипак йули" - ред.)", - отметил глава государства.



Президент поручил тщательно изучить проект. "Обдумайте это хорошо. Не надо говорить, что „президент сказал, поэтому будет подземка". Я никогда не даю такое поручение. Нужно исходить из интересов населения, экономической выгоды, качества и цены. Но мы это обязательно сделаем", - подчеркнул он.



Шавкат Мирзиеев поставил цель довести пассажиропоток в Ташкентском метро до 1 миллиона человек в день вместо озвученных 500 тысяч. "Когда мы только начинали, было 120-130 тысяч человек в сутки. До 2020 года было 250 тысяч. Вообще, у меня цель - 1 миллион. Если мы добьемся этого, тогда действительно воздух станет чище, люди изменятся. Сейчас по вашему анализу вы даете 500 тысяч. Меня это не устраивает", - заявил глава государства.



Ачилбай Раматов заверил, что по завершении строительства остальных станций метро можно добиться озвученных президентом показателей.



Президент обратился к начальнику метрополитена Ойбеку Худойкулову и напомнил ему, что он уже не новый руководитель (возглавляет метро с 2016 года).



"Изучите опыт других стран, Турции. Какой проект самый комфортный, дешевый и безопасный. Не надо сидеть только в Ташкенте… После изучения подготовьте предложения, если не 15-го, то 20 января, опишите опыты стран. Не надо говорить "у нас немецкая техника, давайте копать [под землей]", - подчеркнул он.



Глава государства также поручил учесть при реализации проекта строящиеся высшие учебные заведения, чтобы студенты имели возможность пользоваться общественным транспортом.



Илхом Махкамов перешел к следующему слайду презентации - "Второй этап строительства надземного метрополитена в Ташкенте".



В этот раз о планах рассказать решил сам премьер-министр Абдулла Арипов. На первом этапе строительства надземной кольцевой линии метро построена линия с семью станциями от станции "Дустлик" (бывшая "Чкалова") до рынка Куйлюк. Дальше предложено проложить метро в сторону массива Курувчи (Строителей) через улицу Дадаходжаева, массив Сергели, Узгариш, Дустлик - до вагонного депо рядом проектом Minerva City.



"Эта линия будет проходить рядом с дорогой, без сноса. Деревья тоже практически не затронет", - сказал он.



Что касается проекта линии метро до ТТЗ, то Абдулла Арипов заявил, что сейчас не может ответить, будет ли выбран надземный или подземный вариант, и попросил дать время на изучение.



Президент задал вопрос: "С точки зрения доставки людей из старого города до центра, какие еще удобства можно создать?"



Глава Минтранса Илхом Махкамов напомнил о планах запуска семи линий скоростного автобуса (BRT), которые будут обособлены от других полос и связаны с метро. Одна из линий соединит ипподром со старым городом (рынок "Чорсу"). Еще одну линию планируется провести от станции метро "Беруни" до Каракамыша.



"Настроение наших людей в Каракамыше… сейчас они могут добраться до города только на автобусе. Они очень недовольны… Сейчас мы не можем решить вопрос Каракамыша, даже если сделаем открытое и закрытое метро. Каракамыш находится далеко. При планировали мы немного не учли это… Поэтому сядьте и обсудите, какой дешевый и подходящий путь надземного метро есть в сторону Каракамыша, без автобуса", - заявил президент.



Абдулла Арипов заявил, что ответственные лица подготовят презентацию.



"А сейчас проанализируйте вопросы Каракамыша и ТТЗ. Там люди живут в стесненных условиях. Это касается и места, которое раньше называлось Шифокорлар шахарчаси (медгородок). Раньше там проходил трамвай, сейчас уже нет. Остался лишь один автобус… 30% денег уходит на транспортные услуги. Многие очень недовольны", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Президент поручил руководителям в первую очередь решить транспортные вопросы в этих двух районах. Он дал отдельное поручение заместителю министра инвестиций и внешней торговли, директору Фонда реконструкции и развития Шухрату Вафаеву подготовить предложения по снижению себестоимости проектов, которые презентуют члены правительства.



Глава государства заявил, что в перспективе нужно создать такие условия, чтобы люди пользовались автомобилями только в выходные дни, выбирая общественный транспорт для передвижения в будни. "Нужно сделать так, чтобы люди по собственному желанию оставили машины в гараже и не пользовались автомобилем два-три месяца зимой", - сказал он. Источник - Gazeta.uz

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