Олжас Сулейменов: Современный Казахстан продолжает... советскую политическую традицию

21:44 02.01.2021 Res pubblica по Сулейменову



Опубликовано: 24 Декабря 2020

Автор: Тлеужан ЕСИЛЬБАЕВ | Алматы



Уходящий Год Крысы был одним из самых драматичных в истории Земли. Пандемия, связанная с коронавирусом, внесла существенные поправки в нашу повседневную жизнь. Произошли и не менее важные общественно-политические события. Пора подводить итоги 2020 года. Об этом идет речь в эксклюзивном интервью корреспонденту "ЭК" всемирно известного поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова.



– Олжас Омарович, всегда перед Новым годом вы говорили несколько слов читателям нашей газеты. Не будем нарушать традицию. В этом году большинство интервью начиналось с вопросов о пандемии. Эта новая традиция, возможно, сохранится и в следующем году. К сожалению, число зараженных и умерших растет в мире с каждым днем. Особенно в США. Может, это связано с беспорядками, вызванными выборами президента?



– Думаю, не только с этим. Редьярд Киплинг в ХIХ веке поэтически разделил мир на две половины:



Запад есть Запад,

Восток есть Восток.

И с места они не сойдут,

Пока не предстанут небо с землей

На страшный господен Суд.



Мы в первые месяцы года еще не верили в серьезность коронованного вируса, а сейчас многие уже верят в предсказание поэта о том, что грядет страшный господен Суд, который покарает человечество за разделенность народов, религий, Бога. Цифры помогают более четко подразделять некогда поэтические, а ныне политические понятия – Восток и Запад.



На Востоке с Covid-19, похоже, уже справляются: в Китае последние месяцы нет зараженных. По этому пути успешно идут Япония, Южная Корея, Индонезия… А индоевропейская половина мира поражена по-настоящему: черные цифры нарастают катастрофически в Индии, Европе, США, Бразилии… За что так расплачивается Запад?



– В одном из осенних интервью, правда, в другом издании, вы определили одну из причин такого нарастания, назвав это явление "эффектом бумеранга". Изобретенный в Америке зловредный вирус был брошен в Китай, отразился, как от стены, и с силой возвратился в Штаты.



– Но, по правде, эту заразу надо воспринимать как ниспосланное испытание всему человечеству. Оно экзаменует культуры, религии, нации, расы, социальные системы, политические мифы и убеждения. Оценки ("отлично", "двойка") будут розданы всем. Самая желаемая ("хорошая жизнь") достанется народам, избавленным от злобы и ненависти.



– И все же в том осеннем интервью вы огласили важное политическое наблюдение: государства с командной системой управления легче справляются и с экономическими кризисами, и с пандемией. Китай, который за несколько лет стал первой экономикой мира, перебравшись в первый ряд из второй сотни, победил и коронавирус за несколько недель. А в демократических странах Covid-19 укладывает миллионы на больничную койку. Это же не случайные совпадения?



– Китай еще долго будет оставаться особой фигурой мировой истории. Он первый понял и на практике доказывает правоту Маркса: "социализм есть высшая стадия развития капитализма". То есть нормальный капитализм, достигнув определенной ступени своего развития, постепенно должен преобразовываться в социализм. Может, эти процессы начинаются именно сейчас в капиталистических странах Запада. И происходит это одновременно с китайским экспериментом, когда не отвергнутый социализм активно помогает рождению и становлению нового явления – социалистического капитализма.



– Тем не менее многие читатели поняли, что командная, авторитарная система правления помогает против Covid-19, в то время как страны, назвавшие себя демократическими, не могут справиться.



– Страны, назвавшиеся демократическими, есть и на Востоке. Северная Корея величает себя даже Народно-Демократической Республикой. Возможно, именно определение "народная" отпугивает Covid-19: за все время пандемии в этой стране не зафиксировано ни одного случая заражения. А может, Ким Чен Ын просто запретил подданным заражаться ковидом! Тогда это еще одно из благих проявлений командной системы. (Хотя Северная Корея одной из первых стран закупила российскую вакцину.)



И все же сложившаяся в мире ситуация зовет к глубокому анализу не только медиков, но и культурологов, философов, историков. Ученые должны загрузить ВОЗ знанием о том, сколько тысячелетий все культуры готовились к подобным испытаниям. Где, когда и сколько было наработано оборонного иммунитета в организмах народов и философиях. А ведь было же наработано и не раз использовалось, иначе вид гомо сапиенс не дотянул бы до этого тысячелетия.



Covid-19 не выделяет никакого этноса из продолжателей Вида. Он этим испытанием еще раз напоминает: объединяйтесь, чтобы выжить всем. По одному – не удастся. Такой мотив звучал и на недавней многочасовой пресс-конференции президента России Владимира Путина.



Кстати, очень интересная форма очного диалога руководителя с обществом. Регулярно, из года в год, довольно много лет продолжается. Может быть, именно этот регулярный разговор президента со страной подсказал Касым-Жомарту Токаеву образ "слышащего государства" – слышащего о проблемах и трудностях страны от рядовых граждан, а не только от министров и губернаторов, наученных лишь докладывать об успехах. Признаюсь, я впервые несколько часов просидел перед телевизором. Слушал, вглядывался в народные вопросы и ответы умного, знающего, выносливого руководителя.



Каждый из вопросов и ответов был как удар кисти художника. Множество этих динамичных, разнотонных мазков неторопливо покрывало полотно разговора, превращая его в живой образ нынешней России – деловой, озабоченной, трудящейся страны.



Я вглядывался, вдумывался в эту картину не как сторонний наблюдатель. Переживал как один из участников жизненного процесса, продолжающегося в Евразии и после нашего разлучения в 90-х. Мы не расстались ни с культурой, ни с языком русским, ни с общей нашей историей – мучительной и счастливой. Вот о чем был разговор Путина, как я понял, со всеми нами.



– Но из Москвы раздались недавно и другие голоса. Один из телеканалов, который демонстрирует и у нас все новости, кроме рекламы, недавно предложил высказаться председателю Думского комитета по образованию и науке Вячеславу Никонову.



– В YouTube приводился сей текст. Я прочел и подумал: лучше бы те несколько минут госканал использовал для рекламы. В Интернете уже приводилась реакция на эту передачу. Работники МИД РФ высказались. Российский телезритель: "некоторым политикам не дают покоя мысли о том, что в СНГ еще остаются союзники России".



– Все же чем могли быть вызваны такие высказывания внука Молотова?



– Скоро новые выборы в Думу. Чтобы избежать ненужной ротации, некоторым депутатам уже надо как-то проявлять себя. Хотя бы как рачительные патриоты. Но я не знал, что для этого надо просто оплевать соседа, отнять у него историю. Оказывается, хан Батый, кипчак Кобланды, а ближе по времени Абай и Ауэзов родились и жили на земле, не завоеванной Российской империей у степняков два века тому назад, а великодушно подаренной ею совсем недавно. Об этом благородном акте не знали историки дореволюционной и советской России. Ленин и Сталин тоже не догадывались. По незнанию взяли и произвольно провели административные границы Казахстана, которые в 1991 году стали государственными, спокойно утвержденными ООН. С таким набором исторических знаний и такой бесхитростной манерой излагать их многомиллионной аудитории, приглашая современную Россию участвовать в Большой Игре, депутат, считаю, выступил, по меньшей мере, неинтеллигентно.



Знаменитый его дедушка более дипломатично выражал подобные мысли, исполняя роль действующего лица в Большой Игре своего времени, превратившейся в трагедию многих народов, прежде всего – русского. Та история напоминает, что от имени великого народа никому не позволено выступать так мелко и неосмотрительно, как это попытались сделать господа депутаты.



– Казахская молодежь в Сети реагирует тоже патриотично. Воспринимая как прямую угрозу территориальной целостности нашей страны.



– Вынужден сказать, что такие пассажи россиян были в значительной степени подготовлены реакцией на то, как мы использовали независимость от Кремля, не завоеванную, а подаренную Россией.



В 1991 году, определяя свои территории, Кремль уже не мог сослаться на дореволюционные границы. Такие воспоминания окончательно утратили свою актуальность в 1945 году, когда начался этап всеобщей деколонизации, провозглашенный США и утвержденный тогда же возникшей ООН. США убедили всех своих союзников уйти из колоний, и европейцы спустили свои флаги в некогда захваченных странах. Некоторые – не сразу, потому возникли национально-освободительные движения, которым активно помогал советский Комитет по связям со странами Азии и Африки. Я два десятка лет был одним из руководителей этого комитета. Побывал на многих еще колонизированных и уже деколонизированных территориях. Видел воочию, как работает подаренная независимость и как – отвоеванная.



В большинстве сразу начинались гражданские войны народностей за месторождения полезных ископаемых, оставленные колонизаторами. Борьба кланов за власть. В некоторых изгоняли европейцев, в других – работающая часть их оставалась.



Дважды встречался с Манделой как член Комитета по присуждению Ленинской премии. Второй раз в Йоханнесбурге в 1990 году, чтобы договориться о его приезде в Москву для получения премии. Задал ему несколько вопросов, в том числе и такой: "Скоро Африканский национальный конгресс, которым вы руководите много лет, получит власть в Южной Африке. Все европейцы, в том числе и буры, вернутся в Европу?". Мандела улыбнулся: "Для большинства из них Южная Африка – родина. Насильно выселять их в Европу – все равно что посадить в тюрьму пожизненно. Мы такое не допустим".



Но таких руководителей, как Мандела, в мире было до обидного немного.



В новых государствах Евразии (СНГ) по-разному распорядились неожиданной независимостью. В некоторых – как в большинстве африканских.



Много самокритического можно сказать и о тридцатилетии нашей независимости. Конечно, в идеале уже в 1992 году надо было в Алма-Ате провести общенародную конференцию, подготовленную так же тщательно, как пресс-конференция, о которой говорили выше. И тогда, уверен, можно было бы избежать многих неудобств, которые помешали общенациональному развитию.



У молодого поколения до сих пор не появилось понимания общей Цели. Куда идем, к чему стремимся? Когда-то провозглашенные ориентиры – "в тридцатку!" – не были достаточно подкреплены целенаправленным развитием экономики.



Советский Союз создавался как модель многонационального, многоконфессионального мира. После распада Казахская Республика продолжила эту идею.



В 1993 году конституционно закреплены права двух ведущих языков – вся документация осуществляется на казахском и русском. Но не теперь возник вопрос, насколько полно соблюдаются права русского языка? Русскоязычное население сокращается и потому, что молодежь после десятилетки уезжает поступать в российские вузы, оставляя своих старших доживать в Казахстане. Не хватает мест в наших вузах? До 1991 года у нас было всего два университета, а с обретением независимости почему-то открылось почти полторы сотни новых. Я поездил по областям, встречался со студентами многих вузов и в тысячелицых залах, даже в северных областях, лишь изредка видел европейское лицо. Сравниваю со своим студенческим прошлым. Я окончил геологический факультет КазГУ. Национальный состав – вперемешку. Преподавание шло на русском. Потому еще, что все учебники химии, физики, геологии – на русском. И сейчас, уверен, не вся учебная литература по техническим предметам качественно переведена на казахский. Да и не надо особенно стараться: казахам и многим другим народам бывшего СССР надо сохранять обретенное в ХХ веке двуязычие. Оно продолжает помогать и сейчас осваивать не только русскую, но и мировую науку.



Сильным поводом к стремлению продолжить учебу в России послужило и решение заменить кириллицу латиницей. Русскоязычная молодежь окончательно теряет надежду на достойную карьеру в Казахстане?



И наконец, возникающие на этой почве регулярные попытки акиматов не только в северных областях всю деловую переписку с населением повести только на казахском. Человек сообщает в акимат о своих текущих вопросах на русском и получает ответ, который и со словарем понять не может. Обращались ко мне, я писал Назарбаеву. Помню его распоряжение всем чиновникам: "Отвечать на том языке, на каком поступило заявление!". Вроде начали исполнять.



– Нам надо стараться продолжать линию "модели человечества". Созданы организации с громкими названиями – Национальный общественный совет, Высший совет по реформам…



– Их заседания проходят, по-видимому, молча. О высших реформах пока не слышно.



– И общественные организации почему-то примолкли. Даже "Невада – Семей", которая когда-то гремела на весь мир, молчит. Мне вчера мой давний знакомый из Семипалатинска рассказал, как он первый раз выехал в 1993 году за границу, в далекую страну. Начал там представляться в какой-то компании. Назвал свое имя, фамилию, что прибыл из Казахстана. "А это где?". Начинает объяснять, говорит: "Из города Семипалатинска". И тут все закивали. "Се-ми-пала-тин! Знаем, знаем!". Движение тогда прославило и город наш, и страну.



– Такая известность почему-то стала вредить движению в Казахстане. Много лет стараются замолчать его, хотя надо бы гордиться тем, что народ впервые встал на свою защиту и остановил сорокалетнюю практику радиоактивного облучения страны. Недавно, в октябре, Совет ветеранов движения "Невада – Семей" обратился к президенту и в мажилис с предложением внести День остановки ядерных испытаний (19 октября 1989 года раздался последний взрыв на полигоне) в число памятных дней нашего календаря. Не поддержано.



После 1991 года в казахстанском календаре отменили все советские и международные памятные даты. Я считаю, что надо было сохранить 1 Мая – это международный день фабричных рабочих и служащих. Не стало у нас рабочего класса, вот и отменили. Надо было сохранить празднование 9 Мая – как дня памяти о 350 тысячах только казахов и 400 тысячах других казахстанцев, погибших в Великой Отечественной войне. Надо бы продолжать отмечать 12 апреля как День космонавтики, ведь человек впервые стартовал в космос с нашего Байконура. А мы даже улицу Космонавтов в каждом городе переименовали. Чем космонавтика повредила новому Казахстану?



Считаю правильным, что стали отмечать 29 августа. Дату официального закрытия Семипалатинского полигона. Но хорошо бы объяснить молодежи, что этому способствовало антиядерное движение "Невада – Семипалатинск", которое из 18 запланированных на 1989 год испытаний остановило 11. Минобороны удалось произвести только семь. Седьмой взрыв произошел 19 октября. Он стал последним. Полигон замолчал. И 20 ноября 1989 года Верховный Совет СССР по предложению депутата О. Сулейменова принял историческое постановление: "Правительству СССР рассмотреть вопрос о закрытии Семипалатинского испытательного полигона".



Об этих фактах и о том, что 29 августа 1991 года два года молчавший полигон был официально закрыт, школьники давно должны были читать в своих учебниках.



Уверен, что когда-нибудь все даты этого народного подвига займут достойные страницы не только в казахстанском календаре – 28 февраля 1989 года (День возникновения самого массового в мире антиядерного движения "Невада –Семипалатинск" – более 2 миллионов участников); 19 октября 1989 года (День последнего взрыва); 29 августа 1991 года (День официального закрытия полигона). Почему когда-нибудь, а не сейчас?



У нашего народа есть древнейшее прошлое, пока еще не открытое: не подготовлены историки, способные работать с новейшими артефактами. Есть у нас история, случившаяся только вчера и сегодня, но и она становится достоянием фольклора, а не науки. Тем не менее надеемся, что мировая литература, гуманитарные науки, искусство переживут времена своего кризиса. Появятся книги, фильмы и о героях нашего антиядерного движения…



– Кстати, один фильм уже появился. "Полигон". Шесть серий. Я посмотрел все. Фильм с намеком на документальность, но художественный.



– "Художественный" – это уже оценка. Я за последние 30 лет из работ "Казахфильма" видел только две по-настоящему художественные. Да и российское кино пока не радует художественностью. Так что лучше употреблять термин "игровое кино".



Фильм под названием "Полигон" уже был на экранах, кажется, в 1993 году. Снят Оразом Рымжановым. Удостоен Госпремии республики. Не удалось посмотреть, но знаю, что в нем есть поистине исторический эпизод. 14 декабря все того же 1989 года в номере гостиницы "Москва" киногруппа "Невады" – Ораз Рымжанов и Володя Рерих – снимали интервью с Сахаровым. Он рассказывал об испытании своей водородной бомбы. Я помню этот вечер до минут. Мы с Андреем Дмитриевичем пришли в 19 часов с заседания Верховного Совета. Усталые. Горячо обсуждался вопрос о судьбе статьи Конституции "О руководящей и направляющей роли КПСС". Решение голосованием Горбачев перенес на завтра. Я уговорил Сахарова на несколько минут заехать в гостиницу: "Киногруппа специально прилетела, весь день прождала".



Мы поднялись в мой номер, и вместо "нескольких минут" Сахарова "допрашивали" два часа. До сих пор не могу себе простить. В 21.00 я довел его до машины. И он перед тем как закрыть дверцу, напомнил мне: "Ложитесь пораньше: завтра голосование. Каждый свежий голос важен".



Он уехал, и в полночь его не стало. Вдова потом просила меня передать копию отснятой ленты. Рымжанов почему-то не смог это сделать. Но несколько метров вставил в свой "Полигон". Остальные сотни метров пропали. Ораз заболел и умер в 90-х…



– А новый фильм "Полигон" вам удалось посмотреть?



– Да, в день демонстрации мне позвонила какая-то девушка с этого фильма, сообщила, что поздно вечером по каналу "Хабар" будет показан. Настроился посмотреть, включил. И через 10 минут переключился на другой канал. Я все-таки опытный кинозритель и могу по первым кадрам определить задачу, которую выполняли сценарист и режиссер фильма. Мне она показалась ложной.



Ты, Тлеужан, видел все шесть серий и оцени, правильно ли я понял эту картину. По начальным кадрам я увидел и услышал, как глупо и надменно разговаривает с людьми персонаж, которого называют "Олжас Сулейменов". Старательно и неумело читает в кафе стихи. Он и в других сериях ведет себя так же?



Распространившейся ныне киносамодеятельности явно недостает редактуры, знакомой с правовой грамотой, тем более необходимой, если в сценарий вводится персонаж, изображающий действующего современника.



Если я неправильно понял драматургию "Полигона", останови меня вопросом. Сверхзадача этого опуса, на мой взгляд, предельно проста. Попытаться внушить зрителям, что этот поэт ну никак не мог возглавить народное движение, остановить атомные испытания. Это могли сделать только значительно более серьезные люди – секретарь обкома или президент. Неужели для того, чтобы возвеличить кого-то, надо стараться унизить другого? При том так неумело, по-детски. Манера, свойственная неудачникам, задавленным комплексом творческой неполноценности.



Советую им и заказчикам побольше читать художественную литературу. Могу рекомендовать для начала недавно вышедшую в Москве в серии "Жизнь замечательных людей" книгу "Олжас Сулейменов", написанную известным российским журналистом Владимиром Снегиревым. В ней довольно много проверенных сведений о нашем времени, в том числе и о том, как останавливались советские полигоны.



Молодые казахстанцы не знают, что движение "Невада – Семипалатинск", наработавшее обширные связи с антиядерными организациями и парламентами стран Атомного клуба, могло еще многого добиться в деле по ускорению принятия Договора о запрещении ядерного оружия.



В январе 1991 года по нашей инициативе был создан Глобальный антиядерный альянс, учредительная конференция которого состоялась в зале штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Я тогда предложил альянсу подготовить и провести межпарламентский референдум по единственному вопросу: "Нужно ли миру ядерное оружие". И первым собирался ответить на этот вопрос Верховный Совет СССР. И ответить: "Нет!". Не будем дальше уходить в воспоминания. Добавлю только – до развала СССР наши инициативы поддерживал Кремль. А после декабря 1991 года возможности, какими обладало движение, республика могла бы использовать во благо человечества и Казахстана.



Что означал изначально латинский термин res pubblica? "Деятельность общества". Чем должна отличаться настоящая республика от царства или султаната? Активной деятельностью общественных организаций прежде всего. На этом же основывается принцип древнегреческой demos cratia ("народовластие"). Перед очередными выборами ваша газета могла бы поговорить с общественными организациями на эту тему. Хотя есть ли они сейчас – действительные, то есть действующие общественные организации? Давайте поговорим. Источник - Экспресс-К

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