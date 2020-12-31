 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В США переименовали и будут продавать российский УАЗ "Патриот"
09:31 03.01.2021

Российские внедорожники УАЗ "Патриот" с 2021 года начнут продавать в США. Автомобили планируется продавать под маркой Bremach Taos SUV за 26 тысяч долларов. При этом автор не забывает заявить, что автомобиль является в буквальном смысле старым.

Fox News (США): российские УАЗы "Патриот" будут продаваться в США под маркой Bremach Taos SUV за 26 тысяч долларов

Гэри Гастелу (Gary Gastelu"
Один из новейших американских автомобилей повышенной проходимости и грузоподъемности является в буквальном смысле старым.

Американский филиал итальянской компании "Бремах" (Bremach), выпускающей полноприводные спецавтомобили, объявил о планах начать в 2021 году продажи в США российских внедорожников.

Bremach Taos - это другое название автомобиля УАЗ "Патриот", который впервые появился на рынке в 2005 году и похож по размерам на "Джип Чероки" (Jeep Cherokee).

Bremach Taos представляет собой рамный внедорожник, наподобие Toyota 4Runner, который был модернизирован за счет установки современных систем безопасности, необходимых для допуска к эксплуатации в США на дорогах общего пользования.

Окончательная сборка должна осуществляться в Калифорнии, и в базовой комплектации автомобиль стоить будет 26 405 долларов без учета стоимости доставки.

Bremach Taos имеет систему полного привода, которая включает в себя двухступенчатую раздаточную коробку, шестиступенчатую автоматическую коробку передач и четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и мощностью 150 лошадиных сил, на который распространяется гарантия 10 лет/120 тысяч миль (193 121 километров) пробега. Гарантия на весь автомобиль составляет 5 лет и 60 тысяч миль (96 560 километров).

Подробности о начале производства и дилерской сети пока не сообщаются, но компания "Бремах" уже сейчас принимает заказы с залогом в размере 100 долларов.

После внедорожника Bremach Taos в США в продажу поступят УАЗы "Пикап" под названием Bremach Brio, цена на которые сегодня составляет 27 882 долларов.

Источник - ИноСМИ
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