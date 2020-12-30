Игорь Сикорский: репетиция Апокалипсиса, - В.Катасонов

10:45 03.01.2021 Размышления над книгой легендарного авиаконструктора

Валентин Катасонов

30.12.2020



Большинству наших соотечественников представлять Игоря Ивановича Сикорского не надо. Все знают, что это выдающийся российский авиаконструктор. Родился в 1889 году в Киеве, в марте 1919 года эмигрировал в США, там и скончался в 1972 году.



Во время своей жизни в Российской империи успел многое сделать как авиаконструктор: в 1913 году построил четырехмоторный самолет "Русский витязь", в следующем году создал четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет "Илья Муромец". Это были самые большие и мощные самолеты в мире на тот момент. В годы войны создал еще два вида истребителей. Уже находясь в США, изобрел гидросамолет, способный осуществлять трансатлантические перелеты. До 1939 года Сикорский создал около пятнадцати типов самолетов, которые выпускались на его фирме Sikorsky Aero Engineering Corporation, основанной в 1923 году. Запустил в 1942 году первый серийный вертолет одновинтовой конструкции. По существу, это был модернизированный вариант его первого российского вертолета, созданного еще в июле 1909 года.



Игорь Иванович был человек разносторонний, его интересы не ограничивались авиатехникой. Будучи православным, он очень интересовался богословием. И оставил нам ряд очень основательных богословских работ. Наиболее известные из них: ""Отче Наш". Размышления о Молитве Господней" и "Незримая борьба". Писал эти и другие свои работы Игорь Иванович уже в годы эмиграции, преимущественно на английском языке. Это и понятно: он хотел, чтобы с ними были знакомы не только эмигранты из России, но и американцы, среди которых он жил.



Подробнее остановлюсь на "Незримой борьбе" (Invisible Encounter). Как говорят биографы И. Сикорского, он работал над этим произведением преимущественно в 1946 году, а увидела свет эта книга в 1947 году. Таким образом, с момента написания до сегодняшнего дня прошло 75 лет.



Книга отнюдь не является отвлеченными рассуждениями, автор увязывает многие положения Священного Писания и события духовной истории человечества с насущными проблемами современности. В каком-то смысле работа пророческая, поскольку многое из того, что предсказывал автор, мы сегодня видим в реальности.



А что-то из предсказаний еще может сбыться. По понятным причинам работа эта не была доступна для отечественного читателя в советское время. Но и в постсоветское о ней не знали, поскольку она имелась лишь в англоязычном варианте. Наконец, в 2004 году книга была переведена на русский язык. При желании с ней можно познакомиться в Интернете по ссылке.



У многих наших современников существует искаженное представление о том, что после окончания Второй мировой войны человечество, наконец, облегченно вздохнуло и решило, что отныне начнется история мира и благоденствия. Мол, две мировые войны научили человечество многому, эти уроки усвоены, и поумневшие политики и государственные деятели никогда больше не наступят на грабли, которые несут смертельную опасность для миллионов людей во всем мире. Но вот у автора книги "Незримая борьба" мнение другое. В предисловии к книге, написанном Игорем Ивановичем и датированном июлем 1947 года, мы читаем: "В наши дни Человечество проходит через период кризиса невиданной глубины и величины. Разрушительные войны и революции три последних десятилетия сотрясали мир - но это только внешние проявления глобальной нестабильности, главную причину которой следует искать во внутреннем и глубоком беспорядке в духовной и моральной сферах жизни".



Вся тональность книги свидетельствует о том, что могут быть и новые революции, и новые мировые войны. И свои опасения автор строит не на анализе экономики и политики ХХ века, а на постижении законов и духовной жизни человека и тенденций духовной истории человечества.



Многие разгадки сложных хитросплетений политической жизни ХХ века он находит в Священном Писании. Особенно скрупулезно автор перечитывает и переосмысливает такие фрагменты Нового Завета, которые описывают искушение Христа в пустыне дьяволом. Он накладывает эти фрагменты на историю еврейского народа до прихода в наш мир Христа, во время Его земного служения, и уже после Его распятия, воскресения и вознесения. И на этой основе делает выводы, которые могут помочь понять тенденции сегодняшнего времени. Об искушениях Христа и их толковании говорится в первых четырех главах книги: Фаустова Цивилизация. Хлеб. Кровля Храма. Царства Мира.



В последующих трех главах он проецирует эти искушения на жизнь ветхозаветного еврейского народа, а затем на жизнь современного человечества: Трагическое Разногласие. Приближение к Пропасти. Добро и зло.



Последние два раздела содержат размышления о том, как избежать искушений и трагических событий: Выход из положения. Заключение.



Читателю хорошо известна сцена искушений Христа дьяволом, которая излагается достаточно подробно в Евангелиях от Матфея и от Луки. Искушения дьявола, адресованные Христу, идут по нарастающей. После отвержения Христом предложения дьявола тот предлагает следующее, более сильнодействующее. Начинается с искушения хлебами. Некоторые толкователи называют это искушение голодом, другие богатством. Далее предложение спрыгнуть с кровли Иерусалимского храма. Это трактуется как искушение славой, гордыней, чудом. Наконец, искушение властью: "Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое" (Лк.4:6-7). Толкователи справедливо говорят, что это испытание верой. Христос ответил дьяволу: "отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи" (Лк.4:8). Здесь для любого верующего очевидная мысль: Царство Небесное бесконечно дороже любого земного царства.



В пятой главе ("Трагическое разногласие") Сикорский справедливо отмечает, что, если бы Христос пожелал быть земным царем, то ему не надо было бы даже "играть на повышение" и дожидаться третьего предложения дьявола.



Согласись Он с первым предложением, начни Он создавать хлеба из камней или даже "из ничего" (как это было в пустыне, когда Христос насытил пятью хлебами пять тысяч человек), то Его жители Иудеи уже сделали бы своим царем.



И. Сикорский пишет: "когда Христос фактически использовал свою силу для насыщения множества людей в пустыне, результатом этого было то, что тысячи людей немедленно провозгласили Его Мессией и попытались "нечаянно взять его и сделать царем" (От Иоанна, 6:14-15)".



Приведу этот отрывок из 6 главы Евангелия от Иоанна, где описывается чудо насыщения голодных людей хлебами: "Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир. Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один".



Игорь Сикорский проводит простую мысль: те искушения, которым подвергся Христос от дьявола в пустые, постоянно мучили и граждан Иудеи – от самых низов и до элиты – первосвященников, книжников, фарисеев, богатых израильтян.



И общество ветхозаветных евреев разделилось на две части. Одни готовы были принять незамедлительно все те предложения, которые поступали от дьявола, и даже были готовы бороться не на жизнь, а на смерть, чтобы добиваться желаемого. Другие настороженно относились к таким предложениям и даже готовы были бороться с теми искушениями, которые по их слабости посещали их. Первых было несравненно больше, чем вторых. Именно поэтому первые так невзлюбили Христа: он ведь мог пойти им навстречу, удовлетворить их амбиции как по части хлебов и славы, так и по части власти.



Вопрос власти был очень больным в Иудее. Рим возвышался над Иудеей, он был для нее метрополией. А первосвященники в Иерусалиме имели чисто номинальную власть. Римский прокуратор (во времена Христа – Понтий Пилат), расположившись в Иерусалиме, диктовал иудеям как жить. Но самое парадоксальное: многие евреи того времени хотели не только освободиться от владычества Рима, но и сделаться владыками мира. Их вдохновляли какие-то писаные и неписаные пророчества, обещавшие "избранному народу" власть над всем миром. Как пишет Игорь Сикорский, иудеи любили вспоминать истории таких библейских героев, как Иосиф Прекрасный и Мардохей: "Мальчик-раб, Иосиф, фактически стал правителем Египта, в котором он превратил местное население в государственных рабов и одарил еврейских иммигрантов многочисленными привилегиями, обеспечив таким образом их процветание. Популярностью пользовалась также и история о Мардохее, который сумел стать вторым после царя человеком в Персии, где он устроил спокойную и привилегированную жизнь для своего народа и организовал уничтожение примерно 75.000 враждебных евреям людей".



Еврейский народ ждал своего Мессию, предсказанного Ветхим Заветом и иными пророчествами. Но, как выяснилось, в понимании того, чего можно и должно ждать от Мессии, еврейский народ также разделился.



Как пишет Игорь Сикорский, "среди евреев и в Ветхом Завете было две противоположных точки зрения насчет Мессии - одна из них действительно касалась пришествия Христа и Его учения о правде, доброй воле и вечной жизни; другая, полностью ей противоположная, касалась земного тирана, который будет завоевывать, терроризировать, эксплуатировать другие нации ради славы Израиля и получения окончательного превосходства над этими нациями". Вторых, конечно, было больше.



Христос как сердцеведец прекрасно чувствовал этот расклад интересов еврейского народа накануне встречи с дьяволом в пустыне. Спрашивается: почему бы чисто тактически Иисусу Христу не пойти на компромисс и не согласиться принять хотя бы одно из трех искушений? Этого было бы достаточно для того, чтобы за Ним пошел весь ветхозаветный Израиль, немедленно надев на Него царскую корону? А еще лучше, если бы Иисус Христос принял все три предложения. Тогда быстрее пали бы все враги "избранного народа", короче стал бы путь к мировому господству евреев под руководством Мессии. Вот как рассуждает И. Сикорский: "В ту эпоху Римская империя, будучи невероятно богатой, ослаблялась и разрушалась изнутри. Учитывая эти факторы, становится понятным, что власть над царствами мира, упомянутая в Истории Искушения, была не просто образным выражением; это была рекомендация на то, чтобы воспользоваться определенной политической возможностью, которая могла быть осуществлена, если бы Христос пошел на компромисс между Своими вечными идеями и чаяниями большинства еврейских людей, которые ожидали и надеялись на Мессию, Сына Давида - другими словами, царя и завоевателя".



Выражаясь современным языком, Иисус Христос не пошел навстречу "народным чаяниям". Через некоторое время это стало вызывать раздражение в народе, а кончилось ненавистью и криками: "Распни, распни Его!".



Разочарование в Учителе поразило и некоторых его почитателей, которые от него со временем отстали. Да и апостол Иуда, по мнению И. Сикорского предал Учителя не из-за денег, а потому, что разочаровался в Нем: "Также я считаю, что Иуда предал Христа не просто за тридцать сребреников (из-за материальной выгоды - прим. перев.), но и из-за своих патриотических убеждений, потому что он видел, что Христос осуждает и отрицает столь пламенно приветствуемое народом восстание, поддерживая духовную составляющую идеи о Мессии вместо политической, внося разногласия и снижая боевой дух людей перед надвигающимся мятежом".



Опустим многие страницы рассуждений И. Сикорского. Земной путь И. Христа закончился. Его как "смутьяна" распяли. Внешняя жизнь Иудеи и Иерусалима сильных изменений вроде бы не претерпела. Недовольство еврейского народа и его верхов владычеством Рима продолжало накапливаться, а желание мировой власти усиливаться. Прошло примерно 35 лет после того, как на Голгофе был казнен ложный, как казалось иудейским вождям, мессия. Началось восстание против Рима, которое затем переросло в Иудейскую войну, хорошо описанную Иосифом Флавием. Из миллиона двухсот пятидесяти тысяч человек, живших в Иерусалиме в начале осады, только девяносто семь тысяч осталось в живых после того, как римляне захватили город. И что примечательно: "Большая часть убийств и невероятных истязаний была совершена именно еврейскими бунтовщиками и только меньшая часть - римлянами", - пишет И. Сикорский. И это не фантазия, автор ссылается на Иосифа Флавия. Например, приводится следующая цитаты древнееврейского историка: "Все человеческие права зелоты (революционеры, наиболее активные борцы за независимость Иудеи – В.К.) попирали ногами, божественное они осмеивали, а над словами пророков издевались, как над пустой болтовней… Разбойничья жадность их сделалась ненасытной: дома богатых обыскивались; убийства мужчин и оскорбления женщин служили им утехой".



Как показывает И. Сикорский, Иудейская война была не столько войной еврейского народа с войсками римского полководца Тита, сколько это была гражданская война. На первый взгляд, противоречия внутри еврейского народа носили политический характер, но, в конечном счете, как подчеркивает И. Сикорский, они были духовно-религиозные.



Сикорский отдельными штрихами рисует картину ужасающих страданий и потерь, которые понес еврейский народ в той войне. Это покруче, чем холокост времен Второй мировой войны прошлого века. Большая часть примеров и фактов взята из "Иудейской войны" Иосифа Флавия. Хотели править миром, а потеряли даже остатки собственного Израильского государства, причем почти на два тысячелетия. И. Сикорский справедливо отмечает, что та война имела глобальные последствия: "Очевидно, что это трагичное восстание причинило ужасающий вред не только еврейской нации, и человечеству вообще. Поэтому очень важно понять характер и причины восстания. Оно не было неизбежным. Многие другие нации, находясь под римской властью, сохраняли мир в пределах своих территорий. Некоторые из них, включая Францию и Германию, в конечном счете легко вернули себе независимость во время падения Римской Империи и продолжили развиваться в пределах своих земель, пока не обрели политический вес на мировой арене. Несомненно, аналогичные процессы происходили бы и с еврейским народом, если бы это ужасное бедствие не уничтожило весь цвет нации вместе с процветающий тысячелетней столицей - центром национальной религии и культуры. Если бы не эта революция, евреи, оставаясь и объединяясь в пределах своей собственной территории, постепенно создали бы мощное независимое государство, территория которого вполне могла бы простираться от Египта до Черного моря и от Средиземноморья до Индийского Океана. Страна, расположенная на перекрестках путей из Европы в Индию, из Китая в Австралию, была бы процветающей и мощной, со столицей в Иерусалиме, ставшим бы одним из главных городов мира. Если бы там главенствующую религиозную позицию заняло христианство, то это государство, бесспорно, стало бы центром Христианства, осуществляя огромное религиозное и политическое влияние на весь христианский мир. Катастрофа, разрушившая эту возможность, может по праву считаться одним из величайших бедствий не только для еврейской нации, но и для всего мира".



Иудейская война – урок, который показывает, что отказ людей признать Иисуса Христа своим духовным руководителем порождает катастрофические последствия уже в земной жизни.



Вспомним страшные слова Христа о том, что отказ большей части еврейского народа (особенно его вождей) следовать за Христом как владыкой Небесного царства приведет к гибели остатков их земного царства (Иерусалима и Иудеи): "И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: "О, если бы и ты хоть в этот твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего" (От Луки, 19:41-44). Это, как пишет И. Сикорский, "должно быть воспринято буквально как определение первопричины этой катастрофы".



А далее И. Сикорский переходит уже к временам ХХ века и показывает, что урок Иудейской войны оказался не выученным. Причем не только иудеями, но и христианами, ибо отказ от следования Христу произошел и в так называемых христианских странах. И этот отказ привел к величайшим катастрофам указанного века – двум мировым войнам и многочисленным гражданским войнам и революциям. "Мы живем в один из наиболее мрачных периодов истории человечества. Несмотря на ускоренное развитие индустриальной цивилизации и научно-технический прогресс, значение духовных ценностей у всех так называемых цивилизованных наций падает с большой скоростью. Вследствие этого современная цивилизация установила ужасающий рекорд. За короткий период времени между 1914 и 1945 годами две мировые войны и Красная революция унесли, по всей вероятности, более ста миллионов человеческих жизней. Сегодня материального богатства в руках человечества сосредоточено больше, чем во все предыдущие времена, и все же количество женщин и детей, намеренно умерщвляемых голодом и мором, которые можно было бы предотвратить, в наши дни намного больше, чем было в любые тридцать или сто лет истории человечества".



Еще не успела осесть пыль Второй мировой войны, а И. Сикорский вопреки всеобщему победному "мажору", тиражировавшемуся тогдашними СМИ и политиками, говорит о новых угрозах человечеству. Он видит, что Вторая мировая война не вразумила элиту, не вернула ее на путь христианства.



А это означает "зеленый свет" следующей, третьей, мировой войне или глобальной революции. Как отмечается в редакционном предисловии к первому изданию книги, "автор проводит очень подходящие параллели между событиями истории и показывает, как снова и снова человечество отдавало предпочтение всему материальному, что противоречило принятому Христом решению. Если, говорит Сикорский, миром будут управлять духовно мертвые люди, то его можно сравнить с самолетом, которым управляет экипаж, находящийся в бессознательном состоянии".



Сегодня мы видим признаки того, что этот воображаемый самолет взлетел. Под ним я имею в виду объявленную президентом Всемирного экономического форума (ФЭВ) профессором Клаусом Швабом от имени и по поручению мировой элиты так называемой Великой перезагрузки (The Great Reset). Фактически это глобальная "революция сверху".



Валентин Юрьевич Катасонов – профессор, д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Источник - stoletie.ru

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