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Главу ВерхСуда Киргизии Гулю Калиеву подозревают в лоббировании интересов злобного Запада, - "ВБ"
11:06 03.01.2021

Гульбара Калиева стала инструментом политического влияния западных сил в КР

30 декабря 2020 - Анвар Ажиев

Гульбара Калиева стала инструментом политического влияния западных сил в КР

В весьма непростом положении оказалась председатель Верховного суда Гульбара Калиева. Стало совершенно очевидно, что представители прозападных сил сегодня пытаются превратить ее в инструмент политического влияния.

Недавно ГКНБ сообщил, что проводится досудебное производство в отношении должностных лиц Верховного суда по факту коррупции при разработке и внедрении автоматизированной информационной системы "Местный суд".

"В рамках досудебного производства получены неопровержимые доказательства о причастности председателя Верховного суда Гульбары Калиевой к уголовно-наказуемому деянию", - заявил комитет.

Следствие уже внесло ходатайство в Генеральную прокуратуру о внесении представления в Дисциплинарную комиссию при Совете судей о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности председателя Верховного суда.

"В случае внесения представления Генеральной прокуратурой и согласия Дисциплинарной комиссии при Совете судей Гульбара Калиева будет привлечена к уголовной ответственности, о чем было сказано главой ГКНБ", - отметили в ГКНБ.

В ответ на это заявление Совет судей КР распространил открытое письмо исполняющему обязанности президента Таланту Мамытову, в котором "выражает обеспокоенность в связи с беспрецедентными нападками на судебную ветвь власти со стороны правоохранительных органов".

Неожиданно вступились за Гульбару Калиеву и активисты из НПО. Обычно правозащитники критикуют судебную систему. Например, Чолпон Джакупова как-то говорила о том, что в Кыргызстане "есть суды в смысле зданий и людей в черных мантиях, но нет правосудия". А тут вдруг Комитет гражданского контроля назвал председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева "угрозой национальной безопасности Кыргызстана" и заявил, что согласно Конституции "судья обладает правом неприкосновенности и не может быть задержан или арестован, подвергнут обыску или личному досмотру, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления".

Энпэошники напомнили, что судебная система является "независимой ветвью власти, и необходимо поддерживать и укреплять независимость, беспристрастность и эффективность судебной системы, а не вмешиваться в работу и прибегать к угрозам в адрес судей".

Кроме того, в недавно в сети Facebook за председателя ВС вступилась Гульнара Джурабаева, сейчас член ЦИК, она когда-то также работала в НПО "Центр Интербилим". Ее пост также содержал обвинения в адрес Камчыбека Ташиева.

Гульбара Калиева стала инструментом политического влияния западных сил в КР

Любопытно, что согласно заявлению самой же Гульбары Калиевой, досудебное производство по факту коррупции в ее отношении было начато еще весной 2020 года. Но о следствии, по ее словам, она узнала только в сентябре. Об этом председатель Верховного суда рассказала в эфире передачи "Азаттыка" "Эки бир".

"Дело было начато в апреле-мае, но мне стало известно только в числах 21-22 сентября. К нам пришли сотрудники ГКНБ, провели выемку документов и даже забрали некоторые компьютеры. Я сказала, чтобы им не мешали, иначе они могут заявить о воспрепятствовании следствию. То есть, это началось не при Ташиеве, а еще в апреле-мае, а стало известно мне в сентябре", - сказала Калиева.

Председатель Верховного суда отмечает, что она не знала сути уголовного дела, так как следствие ни разу не обращалось к ней. По ее словам, сотрудники ГКНБ приходили к сотрудникам Верховного суда, руководителю аппарата, но она никого не видела.

"Я не видела никаких материалов. Я пыталась встретиться с президентом, но у него не было времени. Пыталась встретиться с заместителем руководителя аппарата, но он тоже был занят. Завотделом сказал, что ничего не решает", - рассказала Калиева.

Выходит, что уголовное преследование "светило" Гульбаре Калиевой даже если бы в октябре уходящего года власть в республике не поменялась.

Однако, почему же представители западных сил в республики именно сейчас стали так сильно переживать за судьбу председателя ВС?

Ну, во-первых, думается, потому что проект "Местный суд", из-за которого Калиева и оказалась под угрозой уголовного преследования, финансируется Западом.

На самом деле, в Кыргызстан приходит очень много грантов, которые нацелены именно на оптимизацию правовой и судебной системы (пока, в общем-то не особо результативную). Скорее всего, за счет этого финансового потока кормится немало различных НПО. И, то, что силовики сегодня отыскали проявление коррупции в одной из таких программ, может поставить под удар всю эту систему.

Кроме того, кейс Калиевой прозападные силы используют, чтобы обвинить действующие власти во всех смертных грехах и создать формальный повод для раскачивания темы народного недовольства действиями руководства страны.

Причем, в существующей ситуации трудно сказать, кто сильнее давит на Гульбару Калиеву – отечественные правоохранители, которые начали расследование еще весной уходящего года или западники, не сумевшие минувшей осенью осуществить очередную "цветную революцию" в КР.

Понятно, что последним необходим реванш и брать его они собираются, похоже, вовсе не законным путем, через демократические выборы. Планы, видимо, совсем иные. Причем их особо и не скрывают: отсюда и недавнее объединение кандидата от Запада Клары Сооронкуловой с Адаханом Мадумаровым, Каныбеком Иманалиевым и Канатом Исаевым, а также многозначительная речь экс-судьи Конституционной палаты на дебатах, которую она завершила словами "Весна близко!" Эту фразу, учитывая кыргызстанские реалии и опыт, можно трактовать только в одном смысле: для кыргызстанцев готовят очередные события по смене власти. Хотим мы этого или нет.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609661160
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