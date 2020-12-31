 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызские депутаты - это сборище безответственных фантазеров - экс-депуат Абдырахманов
11:09 03.01.2021

Экс-депутат перечислил обещания "кыргызских фантазеров"

2 января 2021 - Мария Стрельцова

Экс-депутат перечислил обещания "кыргызских фантазеров"

Экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Абдырахманов прокомментировал идею строительства в Бишкеке монорельсовой железной дороги и наземного метро. На своей странице в Фейсбуке он так же вспомнил проекты-обещания кыргызских деятелей.

В числе "фантазеров" Абдырахманова Урмат Барктабасов. "В 90-х годах молодой Урмат удивил нас заявлением, что построит в Кыргызстане заводы BMW и Mercedes… Даже сейчас мало кто из кыргызов покупает новый Mercedes или BMW", - пишет он, назвав его банкротом.

"Оказывается, Кыргызстан получит 40 миллиардов долларов, если запустить сайт", - усмехается экс-депутат над другой идеей Барктабасова. Тогда как годовая экономика Кыргызстана составляет 7,5 миллиардов долларов, подсчитал Абдырахманов.

Талас – как мировой финансовый центр

Ташкул Керексизов был некогда губернатором Таласской области, он управлял Таласом заочно из Бишкека. "Он хотел превратить станцию Маймак в Мировой финансовый центр... По его фантазии, деньги с Токийской фондовой биржи приходили бы на Маймак ближе к вечеру, уходили в Нью-Йорк на следующий день, а утром возвращались бы обратно в Токио. В СЭЗ "Маймак" поступали бы миллионы долларов в день", - вспоминает Абдырахманов этот "фантастический" проект.

"Говорят, что он когда-то начал строить Аалам Ордо (Центр Вселенной) на берегу Иссык-Куля, но его деньги от таможни иссякли и теперь все там в упадке, теперь и он банкрот", - отмечает экс-парламентарий.

Экс-депутат перечислил обещания "кыргызских фантазеров"

Ни дорог тебе, ни денег

Еще одним фантазером был Тойчубек Касымов по кличке "Жолчубек", - пишет Абдырахманов. "Когда он был губернатором Иссык-Куля, он насильно собирал деньги у людей, чтобы методом Ашара построить дорогу из Алматы в Чолпон-Ату, - подчеркнул он, - В конце концов ни дорог, ни денег, ни его самого нет. Проект тоже банкрот".

Монорельсы! Чем мы хуже японцев?

Нынче на арену вышел и.о. мэра Бишкека Балбак, пишет общественный деятель. По мнению Абдырахманова, градоначальник не может справиться с городскими автобусами, коррупцией в архитектуре, хвалится построенными на деньги Китая дорогами, теперь заявляет, что построит в Бишкеке, потом от Бишкека до Каракола монорельсовые поезда.

"Балбак-мырза говорит - чем мы хуже японцев, корейцев, китайцев, узбеков. Интересно, чем он хуже? Может деньгами, интеллектом или экономикой", - задается вопросом экс-депутат.

Источник - Вечерний Бишкек
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