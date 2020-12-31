В Таджикистане с коронавирусом покончено? Минздрав бодро рапортует

11:14 03.01.2021

В Таджикистане с коронавирусом покончено? Минздрав сообщил, что за сутки не выявлен ни один случай заражения COVID-19

31.12.2020



В Таджикистане за последние сутки не зафиксирован ни один случай заражения COVID-19, при этом под наблюдением врачей в связи с подозрением на коронавирус находятся 355 человек. Об этом 31 декабря сообщило Министерство здравоохранения и социальной защиты населения страны.



По данным ведомства, по состоянию на 31 декабря число инфицированных коронавирусом в стране составило 13 тысяч 296 человек. Выздоровели - 12 тыс. 851 человек, или 96,6 % заболевших. Жертвами COVID-19 с начала пандемии стали 90 человек.



31 декабря президент Таджикистана Эмомали Рахмон, поздравляя соотечественников с наступающими новогодними праздниками, отметил, что коронавирус в стране почти сошел на нет. Однако, добавил глава государства, "необходимо и в дальнейшем сохранять бдительность и быть начеку, не предаваться беспечности и халатности, четко соблюдать рекомендации врачей и специалистов, правила личной и общественной гигиены".



Как властям Таджикистана удалось не только взять под контроль ситуацию с коронавирусом, но и покончить с опасным вирусом – президент Рахмон не уточнил.



Таджикистан был одной из последних стран в мире, признавшей наличие вируса в конце апреля. Хотя еще задолго до этого в средствах массовой информации сообщалось о случаях смерти людей с симптомами коронавируса и их захоронении с соблюдением строгих санитарных мер. Власти тогда связывали летальные случаи с пневмонией, а те, кто возвращался из-за границы, не были должным образом изолированы.



Таджикистан признал наличие COVID-19 в стране лишь 30 апреля, за день до прибытия миссии Всемирной организации здравоохранения. По официальным данным, жертвами COVID-19 с начала пандемии стали 90 человек. Но в неофициальных источниках фактическое количество пациентов и летальных исходов в разы больше. Вирус и вызванная вокруг него паника привели к закрытию некоторых предприятий и организаций, и росту цен.



Накануне глава Минздрава Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода в беседе с НИАТ "Ховар" выразил надежду, что коронавирус может пойти на спад уже в 2021 и, возможно, завершится летом.