 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хоули кулаками махать. Сенаторы-трамписты готовы дать последний бой инаугурации Байдена
11:25 03.01.2021

Сенатор Круз присоединится к законодателям, которые намерены опротестовать победу Байдена
02 Январь, 2021
Круз и несколько его республиканских коллег призвали создать комиссию по расследованию заявлений о фальсификациях на выборах

Сенатор Тед Круз заявил в субботу, что он будет среди примерно десятка республиканских сенаторов, которые попытаются оспорить победу избранного президента Джо Байдена, когда на следующей неделе Конгресс подведет итоги голосования в Коллегии выборщиков. Речь идет о в значительной степени символическом шаге, который едва ли помешает Байдену вступить в должность.

Эти законодатели присоединятся к сенатору Джошу Хоули, который ранее на этой неделе первым из сенаторов заявил, что будет оспаривать результаты выборов. Некоторые республиканцы в Палате представителей также планируют оспорить итоги голосования.

В своем заявлении Круз и другие сенаторы сообщили, что они намерены проголосовать за то, чтобы не учитывать голоса выборщиков из колеблющихся штатов, которые оказались в центре недоказанных утверждений президента Дональда Трампа о фальсификации выборов, и призовут к созданию в срочном порядке комиссии по расследованию заявлений о фальсификациях.

Кроме Круза заявление подписали сенаторы Рон Джонсон, Джеймс Лэнкфорд, Стив Дэйнс, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн, Майк Браун. К ним присоединились Синтия Ламмис, Томми Табервилль, Билл Хагерти и Роджер Маршалл, которые в воскресенье будут приведены к присяге в качестве сенаторов в новом составе Конгресса.

Заявление группы сенаторов

В заявлении сенаторов от 2-го января указывается: "Выборы 2020 года, как и выборы 2016 года, представляли собой упорную борьбу, и во многих колеблющихся штатах их итог определялся небольшим перевесом. Однако выборы 2020 года сопровождались беспрецедентными обвинениями в мошенничестве с голосами избирателей.., ненадлежащем применении избирательного законодательства и других нарушениях процедуры голосования".

Законодатели отмечают, что "совместный опрос Reuters и Ipsos показывает, что 39 процентов американцев считают, что "выборы были сфальсифицированы". Такого мнения придерживаются республиканцы (67 процентов), демократы (17 процентов) и независимые (31 процент)".

"Мы не наивны. Мы ожидаем, что большинство, если не все демократы, и вероятно, больше, чем несколько республиканцев проголосуют иначе, - говорится в совместном заявлении. - Но поддержка честности выборов не должна быть партийным вопросом. Справедливый и заслуживающий доверия аудит, оперативно проведенный и завершенный задолго до 20 января, значительно укрепил бы доверие американцев к нашему избирательному процессу и значительно повысил бы легитимность нашего следующего президента – кто бы им ни стал. Это наш долг перед народом".

Байден вступит в должность 20 января.

Может ли брошенный вызов быть успешным?

Это крайне маловероятно, учитывая, что Палата представителей контролируется демократами, и что несколько республиканцев Сената, включая Макконнелла, признали победу Байдена.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл попросил своих коллег, сенаторов-республиканцев, 15 декабря не присоединяться к возражениям Палаты представителей.

С этим согласились несколько других авторитетных республиканцев. Второй по старшинству республиканец в Сенате, сенатор от Южной Дакоты Джон Тьюн, заявил ранее в декабре, что, если бы Сенат был вынужден проголосовать по этому вопросу, у него нет сомнений в том, что результаты выборов будут признаны. Тьюн сказал, что нет смысла ставить сенаторов перед необходимостью голосования, когда "вы знаете, каков будет окончательный результат".

Сенатор-республиканец Джон Корнин из Техаса сказал, что любые подобные усилия республиканцев в Конгрессе будут "бесполезными" и ошибочными.

Нет никаких свидетельств массовых фальсификаций на выборах, что было подтверждено рядом должностных лиц, ответственных за проведение голосования, и Уильямом Барром, который ушел с поста генерального прокурора США на прошлой неделе.

Источник - Голос Америки
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609662300
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