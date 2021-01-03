 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 03.01.2021
15:49  Как Тегеран и Эр-Рияд Залив делили. История и будущее конфликта
15:47  Эрдоган-завоеватель: в Турции созрел план мирового господства, - А.Шарапов
15:44  Вирус сбежал из лаборатории в Ухани, - амер-разведка продолжает обвинять Китай
15:08  Закончится ли КОВИ-пандемия безудержным разгулом и весельем? - Ульф Петер Хелльстрем
15:03  Мозг партии. Рассекречены документы заседаний Секретариата ЦК КПСС
14:41  В Калифорнии трупами ковидников под завязку забили все морги
12:13  Россия всем назло достроит газопровод "Северный поток – 2",, - П.Искендеров

11:25  Хоули кулаками махать. Сенаторы-трамписты готовы дать последний бой инаугурации Байдена
11:14  В Таджикистане с коронавирусом покончено? Минздрав бодро рапортует
11:09  Кыргызские депутаты - это сборище безответственных фантазеров - экс-депуат Абдырахманов
11:06  Главу ВерхСуда Киргизии Гулю Калиеву подозревают в лоббировании интересов злобного Запада, - "ВБ"
10:45  Игорь Сикорский: репетиция Апокалипсиса, - В.Катасонов
09:31  В США переименовали и будут продавать российский УАЗ "Патриот"
Суббота, 02.01.2021
21:44  Олжас Сулейменов: Современный Казахстан продолжает... советскую политическую традицию
19:55  Не туда копаем? Мирзиеев поручил доработать проект строительства Таш-метро
19:50  Всех главных чиновников Туркмении принудительно поселили в новый санаторий "Багабат"
18:57  Антикризисный фонд при УзбМинфине ликвидируется. Кризис кончился
18:50  Батыр Реджепов поедет послом Туркмении в Нур-Султан
17:04  2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой, - Тимофей Бордачев
17:01  США – положение неустойчиво и меняется быстро, - Дм.Седов
16:46  Арал - синее море - волшебное место, которое уничтожили навсегда, - Пер Хегселиус
16:44  Россия и Запад: Вторая "холодная" или первая "прохладная"? - К.Худолей
16:42  Экономический прогноз на 2021 год. Что будет с рублем, долларом и нефтью
16:40  П.Салин: Эпоха на разрыв. Единство и борьба противоположностей меняющегося миропорядка
16:35  В Канаде нашли еще один таинственный монолит
16:31  Почему интернет и суверенность так связаны друг с другом?
16:30  Уравнение с одним неизвестным: что ждет Белоруссию в 2021 году
16:27  В Узбекистане чиновнику надо очень постараться, чтобы его осудили за коррупцию
13:38  Умер от КОВИ советский киноактер Владимир Коренев ("Человек-амфибия")
12:21  Историческое везение Америки заканчивается, - Стивен Уолт
10:15  Азербайджан выдавливает российский "Газпром" из Южной Европы, - А.Седова
10:02  Forbes: Олигархи беднеющей России стали богаче за год на 33 миллиарда долларов
09:26  В Швеции жители испытывают "коронаскам" - стыд за стратегию страны перед лицом Covid-19, - Le Monde
01:46  Психологи по проблемам меньшинств убьют образование в США, - В.Можегов
Пятница, 01.01.2021
22:50  Главный обман 2020 года. Фальсификация американских выборов будет иметь далеко идущие последствия
20:35  По имени "солнце": как товарищ Сухов вошел в легенду
18:35  Умер 3-кратный чемпион СССР по каратэ, казахстанский тренер Жасталап Санауов
18:27  Затеянную ими войну против "Северного потока - 2" американцы проиграли, - А.Каневский
16:51  В Кашкадарье, прикрываясь "тайным указом президента", фермеров и предпринимателей принуждают совершить жертвоприношение в мечети
13:16  В руководство БишкекМэрией пришел Максимилиан Погиба. Жизнеутверждающее начало...
11:12  Сербия запустила ветку "Турецкого потока"
02:10  На харман Родины сдано свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн ак бугдая, - поздравление Аркадага
02:09  Ш.Мирзиеев: "Продолжим строительство нового Узбекистана"
01:54  Желаю, чтобы любовь нас не покидала, - Ая ("Город 312") поздравила кыргызстанцев с 2021
01:51  Проведение в этом году в обстановке свободы, демократии и прозрачности..., - поздравление Э.Рахмона
01:49  Мы выстояли – Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
00:42  В туркменской тюрьме умер осужденный еще в 2003 году госзаговорщик - дашогузский облхоким Гундогдыев
00:30  Зассал? Жапаров не явился на кандидатские ТВ-дебаты
00:15  У "Слова о полку Игореве" нашелся автор - инок Моисей, он же - Беловод Просович
00:11  Заволжский оборонительный вал: кто и от кого строил? (загадки истории)
Четверг, 31.12.2020
21:54  Здравствуй, Фарсис. Забытый город библейских времен нашли в Испании по спутниковым фото
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия всем назло достроит газопровод "Северный поток – 2",, - П.Искендеров
12:13 03.01.2021

ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 03.01.2021

Внутриполитическая неразбериха в США оказывает сильное влияние на американскую внешнюю политику

Отказ президента США Дональда Трампа оперативно подписать одобренный конгрессом военный бюджет на 2021 финансовый год, включающий в себя в том числе новые санкции против проекта строительства российского газопровода "Северный поток - 2", стал очередным свидетельством продолжающейся в Вашингтоне внутриполитической неразберихи, которая оказывает сильное влияние на американскую внешнюю политику.

По словам президента, документ не включает "критически важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности". "Проект противоречит усилиям моей администрации, которые нацелены на то, чтобы интересы США стояли на первом месте как в вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике", – подчеркнул Дональд Трамп, фактически дезавуируя весь обличительный пафос конгрессменов по адресу российского трубопроводного проекта.

Последующее подписание Трампом законопроекта о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году с целью избежать приостановки его работы (шатдауна) лишь подтвердило накал политических страстей в Белом доме.

Ранее одобренные Конгрессом США меры против проекта сооружения газопровода из России в Германию предусматривают существенное расширение санкций: под них подпадают компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Кроме того, вводятся ограничения в отношении компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также для их модификации или дооборудования.

Как напомнили в связи с проектом ужесточения санкций США в компании-операторе проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG, новые санкции окажут влияние на западных подрядчиков и инвесторов и напрямую затронут более 120 компаний более чем из 12 стран.

Неудивительно, что с критикой мер, содержащихся в проекте военного бюджета США, выступила Еврокомиссия (ЕК). Представитель пресс-службы ЕК Петер Стано заявил, что Евросоюз решительно возражает против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес: "Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах". Петер Стано отметил, что если Вашингтон применит новый пакет ограничений, то ЕС будет отстаивать интересы своих компаний любыми законными способами.

Однако борьба вокруг сооружения газопровода "Северный поток - 2" далека от завершения. "Сланцевое лобби" в вашингтонских коридорах власти намерено идти до конца в своих попытках продвинуть на европейский рынок американский СПГ. Одна из ведущих болгарских экспертов по проблемам энергетической безопасности Нина Дюлгерова справедливо пишет по поводу ситуации, сложившейся вокруг проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток": "В энергетическом XXI веке тот, кто владеет энергетическими рынками, получает возможность устойчивого влияния – политического и экономического. Однако у США нет эффективного инструмента, чтобы остановить эти "потоки". Россия достроит "Северный поток - 2". Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу… Если мы абстрагируемся от политической риторики, станет понятно, что все, что реально строится, будет фактически заполнено российским газом. Все остальное – гипотезы".

Высказался по этому вопросу и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: "Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнерами над "Северным потоком - 2". Совершенно неприкрытая, такая ковбойская рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против "Северного потока - 2". Песков отметил, что, несмотря на санкции, участникам проекта удается продолжать работу и "приближаться к его завершению".

Согласно уведомлению для мореплавателей, опубликованному 22 декабря Датским морским управлением, укладка труб по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании может начаться 15 января 2021 года. В уведомлении отмечается, что в связи с прокладкой труб вокруг судов будет создана временная запрещенная зона в несколько сотен метров. "Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах". Участок протяженностью около 147 километров пролегает к югу от датского острова Борнхольм и должен быть соединен с секцией трубопровода в водах Германии.

Дания выдала разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" в своей исключительной экономической зоне 1 октября 2020 года при выполнении ряда условий. "Сдача в эксплуатацию может произойти только после того, как хотя бы одна из двух ниток трубопровода будет протестирована, проверена и когда релевантные условия из разрешения на строительство и разрешения на эксплуатацию будут выполнены", – сообщило Датское энергетическое агентство. Одним из условий является наличие страховки по возмещению возможного вреда от укладки труб.

Первые месяцы 2021 года станут во многом решающими в плане завершения сооружения российско-германского газопровода. США и их союзники предпримут максимальные усилия к тому, чтобы сорвать реализацию проекта посредством ужесточения давления на европейские правительства. Многое будет зависеть от официального Берлина: смогут ли там обеспечить интересы Германии и всей Европы или поддадутся "сланцевому лобби" США?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609665180
Новости Казахстана
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2021 годом
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Новым годом
- Нурлан Нигматулин поздравил с Новым годом
- О платежном балансе Республики Казахстан за 9 месяцев 2020 года
- Казахстан и ЕАЭС. Бахыт Султанов подвел итоги года
- Кадровые перестановки
- МОН объявил итоги рейтинга вузов 2020 года
- О казахстанских студентах, обучающихся в Российской Федерации
- США не продлили действие Генеральной системы преференций
- Для сведения перевозчиков, осуществляющих перевозки грузов в международном сообщении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  