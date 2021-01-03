Россия всем назло достроит газопровод "Северный поток – 2",, - П.Искендеров

12:13 03.01.2021

ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 03.01.2021



Внутриполитическая неразбериха в США оказывает сильное влияние на американскую внешнюю политику



Отказ президента США Дональда Трампа оперативно подписать одобренный конгрессом военный бюджет на 2021 финансовый год, включающий в себя в том числе новые санкции против проекта строительства российского газопровода "Северный поток - 2", стал очередным свидетельством продолжающейся в Вашингтоне внутриполитической неразберихи, которая оказывает сильное влияние на американскую внешнюю политику.



По словам президента, документ не включает "критически важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности". "Проект противоречит усилиям моей администрации, которые нацелены на то, чтобы интересы США стояли на первом месте как в вопросах национальной безопасности, так и во внешней политике", – подчеркнул Дональд Трамп, фактически дезавуируя весь обличительный пафос конгрессменов по адресу российского трубопроводного проекта.



Последующее подписание Трампом законопроекта о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году с целью избежать приостановки его работы (шатдауна) лишь подтвердило накал политических страстей в Белом доме.



Ранее одобренные Конгрессом США меры против проекта сооружения газопровода из России в Германию предусматривают существенное расширение санкций: под них подпадают компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. Кроме того, вводятся ограничения в отношении компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также для их модификации или дооборудования.



Как напомнили в связи с проектом ужесточения санкций США в компании-операторе проекта "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG, новые санкции окажут влияние на западных подрядчиков и инвесторов и напрямую затронут более 120 компаний более чем из 12 стран.



Неудивительно, что с критикой мер, содержащихся в проекте военного бюджета США, выступила Еврокомиссия (ЕК). Представитель пресс-службы ЕК Петер Стано заявил, что Евросоюз решительно возражает против санкций третьих стран в отношении европейских компаний, ведущих законный бизнес: "Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика определяется в Европе, а не в третьих странах". Петер Стано отметил, что если Вашингтон применит новый пакет ограничений, то ЕС будет отстаивать интересы своих компаний любыми законными способами.



Однако борьба вокруг сооружения газопровода "Северный поток - 2" далека от завершения. "Сланцевое лобби" в вашингтонских коридорах власти намерено идти до конца в своих попытках продвинуть на европейский рынок американский СПГ. Одна из ведущих болгарских экспертов по проблемам энергетической безопасности Нина Дюлгерова справедливо пишет по поводу ситуации, сложившейся вокруг проектов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток": "В энергетическом XXI веке тот, кто владеет энергетическими рынками, получает возможность устойчивого влияния – политического и экономического. Однако у США нет эффективного инструмента, чтобы остановить эти "потоки". Россия достроит "Северный поток - 2". Американцы бессильны, потому что не могут предложить альтернативу… Если мы абстрагируемся от политической риторики, станет понятно, что все, что реально строится, будет фактически заполнено российским газом. Все остальное – гипотезы".



Высказался по этому вопросу и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: "Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнерами над "Северным потоком - 2". Совершенно неприкрытая, такая ковбойская рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против "Северного потока - 2". Песков отметил, что, несмотря на санкции, участникам проекта удается продолжать работу и "приближаться к его завершению".



Согласно уведомлению для мореплавателей, опубликованному 22 декабря Датским морским управлением, укладка труб по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании может начаться 15 января 2021 года. В уведомлении отмечается, что в связи с прокладкой труб вокруг судов будет создана временная запрещенная зона в несколько сотен метров. "Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах". Участок протяженностью около 147 километров пролегает к югу от датского острова Борнхольм и должен быть соединен с секцией трубопровода в водах Германии.



Дания выдала разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" в своей исключительной экономической зоне 1 октября 2020 года при выполнении ряда условий. "Сдача в эксплуатацию может произойти только после того, как хотя бы одна из двух ниток трубопровода будет протестирована, проверена и когда релевантные условия из разрешения на строительство и разрешения на эксплуатацию будут выполнены", – сообщило Датское энергетическое агентство. Одним из условий является наличие страховки по возмещению возможного вреда от укладки труб.



Первые месяцы 2021 года станут во многом решающими в плане завершения сооружения российско-германского газопровода. США и их союзники предпримут максимальные усилия к тому, чтобы сорвать реализацию проекта посредством ужесточения давления на европейские правительства. Многое будет зависеть от официального Берлина: смогут ли там обеспечить интересы Германии и всей Европы или поддадутся "сланцевому лобби" США?