Закончится ли КОВИ-пандемия безудержным разгулом и весельем? - Ульф Петер Хелльстрем

15:08 03.01.2021

Может, после короны удастся немного повеселиться? - спрашивает себя норвежский журналист, проводя параллели с 20-ми годами прошлого века после эпидемии испанки. Американцы те двадцатые называли "ревущими", немцы - "золотыми", а в Париже - "безумными". Может ли нечто подобное повториться в наши дни?



NRK (Норвегия): ревущие двадцатые возвращаются



Каким будет мир после пандемии?



Ульф Петер Хелльстрем (Ulf Peter Hellstrom)



Закончится ли пандемия коронавируса повторением "бурных 20-х" прошлого века, легендарной эпохи в Европе и Америке?



Кто знает, возможно, нам светит то же самое, что и после испанки, которая прокатилась по миру с 1918 по 1920 год.



Испанка унесла жизни до 100 миллионов жизней, заразила четверть населения земного шара и считается самой страшной пандемией со времен средневековой Черной смерти.



Роскошное десятилетие



Вскоре после нее во многих странах начался период необычайного расцвета. Третью декаду XX-го века у нас принято называть "веселыми 20-ми".



У американцев двадцатые были "ревущими", у немцев - "золотыми", а в Париже - "безумными".



Повсюду оптимизм и творческая энергия били ключом - закончилась Первая мировая и, не в последнюю очередь, эпидемия испанки.



Этот плавильный котел культур стал питательной средой для немецкого сериала "Вавилон-Берлин", чье действие разворачивается как раз в мегаполисе 1920-х.



Многие исследователи и экономические аналитики убеждены, что вольности и бесшабашности 20-м годам придала испанка.



Они считают, что после общественной смирительной рубашки, которую всем приходится носить из-за пандемии, остается масса неизрасходованной энергии, и сулят нам необычайный всплеск бодрости, когда мы, наконец, разделаемся с коронавирусом.



Психологическая реакция



Пандемия коронавируса придаст новый импульс оптимизма, творчества и новаторства тем, кто справился с ней без потерь или сравнительно легко отделался.



Такого мнения придерживается известный американский врач, социолог и сотрудник Йельского университета Николас Кристакис (Nicholas Christakis).



Он написал книгу "Стрела Аполлона" о последствиях коронавируса, где напоминает, как эпидемия испанки 1918-1920 годов изменила общество как в Америке, так и в Европе.



Опьянение восторгом



Важным объяснением "веселых 20-х" Кристакис считает радостный настрой, своего рода опьянение восторгом, накатившее на всех, кто пережил испанку. Он спрашивает себя, может ли нечто подобное повториться и в наши дни.



Другой обозреватель, Райан Рафай (Rayan Rafay), считает, что мы уже наблюдаем то же развитие событий, что и после испанского гриппа.



После испанки наступило десятилетие инноваций: радио стало повсеместным, появились новые самолеты и автомобили. В массовую культуру вошли кинотеатры. Женщины заняли свое место на рынке труда.



Средневековые хроники времен после Черной смерти в средние века тоже говорят нам о невероятном подъеме. По свидетельствам очевидцев, развлечений не чурались даже священники, монахи и монахини. Выпивка и азартные игры не считались ничем зазорным.



Каждый считал себя богачом и хозяином мира, потому что выжил.



Пандемия короны уже проявляется в социальных сдвигах, но осознать их полностью мы пока не в силах.



Грядущие перемены



Например, многие считают, что пандемия круто изменит рынок недвижимости. Уже кипят споры о "домашних офисах", ведь работа из дома после короны для многих станет станет актуальнее.



Социальная дистанция все сильнее втягивает нас в процесс цифрового обучения невиданных масштабов. Мы все чаще пользуемся технологическими платформами, чтобы встречаться и поддерживать связь друг с другом.



Ни работа, ни образование уже не будут прежними. Возможно, изменятся даже наши встречи с друзьями.



Тут напрашиваются параллели с открытиями столетней давности. Благодаря цифровым решениям уже вычерчиваются контуры масштабных перемен, которые многие из нас еще не осознали.



В "ревущие 20-е" тоже произошли крутые перемены: массовое производство вошло как в культуру (радио, кино), так и в промышленность (конвейер).



Хотя мегаполисы остаются нашими культурными маяками, города после пандемии тоже изменятся. Возможно, туристические потоки ослабнут, а тяга к простой и незамысловатой жизни усилится.



Никто не знает, насколько сильно маятник качнется в обратную сторону после пандемии. 2021 год станет годом вакцинации - по крайней мере, в нашей части мира, судя по тому, что происходит сейчас.



Открываются новые возможности, но есть риск, что усугубятся различия. Разрыв между теми, кому повезло и у кого есть работа, и теми, кто стоит в очереди на бирже труда, за 2020 год вырос. И мы видим, что неудовлетворенность жизнью сегодня растет ничуть не медленнее, чем сто лет назад.



Спрашивается, как долго молодежь будет мириться с тем, что ее выдавливают с рынка недвижимости постоянно растущими ценами?



А что с тратами? Когда в 2021-2022 годах экономические шестерни снова завертятся на всю катушку, грядет настоящий бум.



В общем, многие из нас наверняка захотят вернуться в счастливые 20-е.



Ждать, что нас ждут годы радости и прогресса, заманчиво - особенно в канун праздника, который многим придется провести без родных, близких и друзей.



Корона нас сдерживает, но скоро ей настанет конец. А пока будем жить надеждой, что ревущие 20-е повторятся. Да здравствует кабаре и оптимизм!