 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 03.01.2021
15:49  Как Тегеран и Эр-Рияд Залив делили. История и будущее конфликта
15:47  Эрдоган-завоеватель: в Турции созрел план мирового господства, - А.Шарапов
15:44  Вирус сбежал из лаборатории в Ухани, - амер-разведка продолжает обвинять Китай
15:08  Закончится ли КОВИ-пандемия безудержным разгулом и весельем? - Ульф Петер Хелльстрем
15:03  Мозг партии. Рассекречены документы заседаний Секретариата ЦК КПСС
14:41  В Калифорнии трупами ковидников под завязку забили все морги
12:13  Россия всем назло достроит газопровод "Северный поток – 2",, - П.Искендеров

11:25  Хоули кулаками махать. Сенаторы-трамписты готовы дать последний бой инаугурации Байдена
11:14  В Таджикистане с коронавирусом покончено? Минздрав бодро рапортует
11:09  Кыргызские депутаты - это сборище безответственных фантазеров - экс-депуат Абдырахманов
11:06  Главу ВерхСуда Киргизии Гулю Калиеву подозревают в лоббировании интересов злобного Запада, - "ВБ"
10:45  Игорь Сикорский: репетиция Апокалипсиса, - В.Катасонов
09:31  В США переименовали и будут продавать российский УАЗ "Патриот"
Суббота, 02.01.2021
21:44  Олжас Сулейменов: Современный Казахстан продолжает... советскую политическую традицию
19:55  Не туда копаем? Мирзиеев поручил доработать проект строительства Таш-метро
19:50  Всех главных чиновников Туркмении принудительно поселили в новый санаторий "Багабат"
18:57  Антикризисный фонд при УзбМинфине ликвидируется. Кризис кончился
18:50  Батыр Реджепов поедет послом Туркмении в Нур-Султан
17:04  2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой, - Тимофей Бордачев
17:01  США – положение неустойчиво и меняется быстро, - Дм.Седов
16:46  Арал - синее море - волшебное место, которое уничтожили навсегда, - Пер Хегселиус
16:44  Россия и Запад: Вторая "холодная" или первая "прохладная"? - К.Худолей
16:42  Экономический прогноз на 2021 год. Что будет с рублем, долларом и нефтью
16:40  П.Салин: Эпоха на разрыв. Единство и борьба противоположностей меняющегося миропорядка
16:35  В Канаде нашли еще один таинственный монолит
16:31  Почему интернет и суверенность так связаны друг с другом?
16:30  Уравнение с одним неизвестным: что ждет Белоруссию в 2021 году
16:27  В Узбекистане чиновнику надо очень постараться, чтобы его осудили за коррупцию
13:38  Умер от КОВИ советский киноактер Владимир Коренев ("Человек-амфибия")
12:21  Историческое везение Америки заканчивается, - Стивен Уолт
10:15  Азербайджан выдавливает российский "Газпром" из Южной Европы, - А.Седова
10:02  Forbes: Олигархи беднеющей России стали богаче за год на 33 миллиарда долларов
09:26  В Швеции жители испытывают "коронаскам" - стыд за стратегию страны перед лицом Covid-19, - Le Monde
01:46  Психологи по проблемам меньшинств убьют образование в США, - В.Можегов
Пятница, 01.01.2021
22:50  Главный обман 2020 года. Фальсификация американских выборов будет иметь далеко идущие последствия
20:35  По имени "солнце": как товарищ Сухов вошел в легенду
18:35  Умер 3-кратный чемпион СССР по каратэ, казахстанский тренер Жасталап Санауов
18:27  Затеянную ими войну против "Северного потока - 2" американцы проиграли, - А.Каневский
16:51  В Кашкадарье, прикрываясь "тайным указом президента", фермеров и предпринимателей принуждают совершить жертвоприношение в мечети
13:16  В руководство БишкекМэрией пришел Максимилиан Погиба. Жизнеутверждающее начало...
11:12  Сербия запустила ветку "Турецкого потока"
02:10  На харман Родины сдано свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн ак бугдая, - поздравление Аркадага
02:09  Ш.Мирзиеев: "Продолжим строительство нового Узбекистана"
01:54  Желаю, чтобы любовь нас не покидала, - Ая ("Город 312") поздравила кыргызстанцев с 2021
01:51  Проведение в этом году в обстановке свободы, демократии и прозрачности..., - поздравление Э.Рахмона
01:49  Мы выстояли – Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
00:42  В туркменской тюрьме умер осужденный еще в 2003 году госзаговорщик - дашогузский облхоким Гундогдыев
00:30  Зассал? Жапаров не явился на кандидатские ТВ-дебаты
00:15  У "Слова о полку Игореве" нашелся автор - инок Моисей, он же - Беловод Просович
00:11  Заволжский оборонительный вал: кто и от кого строил? (загадки истории)
Четверг, 31.12.2020
21:54  Здравствуй, Фарсис. Забытый город библейских времен нашли в Испании по спутниковым фото
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вирус сбежал из лаборатории в Ухани, - амер-разведка продолжает обвинять Китай
15:44 03.01.2021

Утечка из лаборатории в Ухане: американцы назвали источник пандемии коронавируса
Утверждения высокопоставленного чиновника из США строятся на последних разведывательных данных

По словам высокопоставленного чиновника правительства США, "наиболее вероятным" источником вспышки коронавируса является утечка из лаборатории в Китае. С такими утверждениями выступил заместитель советника Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттинджер. По его словам, возбудитель COVID-19 мог ускользнуть из лаборатории в Ухане из-за "утечки или аварии".

Утверждения высокопоставленного чиновника из США строятся на последних разведывательных данных
ФОТО: PIXABAY.COM
Один из самых высокопоставленных правительственных чиновников Америки утверждает, что самая "достоверная" теория происхождения коронавируса заключается в том, что он "сбежал" из лаборатории в Китае, сообщает Daily Mail.

Заместителем советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттинджер заявил, что даже лидеры Китая теперь открыто признают свои предыдущие утверждения о том, что вирус возник на рынке Ухани, "ложными".

По словам Поттинджера, последние разведывательные данные указывают на утечку вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от упомянутого рынка, заявив: "Существует все больше свидетельств того, что лаборатория, вероятно, представляет наиболее надежный источник вируса". Американский чиновник утверждает, что патоген, возможно, ускользнул из лаборатории из-за "утечки или аварии", добавив: "Даже представители истеблишмента в Пекине открыто отвергли историю с рынком".

Комментарии, которые были сделаны во время конференции Zoom с представителями законодательной власти на прошлой неделе, связаны с подготовкой команды экспертов Всемирной организации здравоохранения к вылету в Ухань, чтобы выяснить, как началась пандемия.

Критики опасаются, что расследование не будет объективныи, учитывая влияние Китая на ВОЗ.

"Парламентарии во всем мире должны сыграть моральную роль в разоблачении расследования ВОЗ как упражнения в потемкинских деревнях", - сказал Поттингер парламентариям.

Присутствовавший на встрече британец Иэн Дункан Смит, бывший лидер партии тори, сказал, что комментарии Поттинджера представляют собой "ужесточение" позиции США в отношении теории о том, что вирус возник в результате утечки в лаборатории, на фоне сообщений о том, что американцы контактируют с информатором из Уханьского института.

"Мне сказали, что в настоящее время в США есть бывший ученый из этой лаборатории, - сказал он. – Об этом я слышал несколько недель назад. Меня заставили поверить, что именно так они смогли укрепить свою позицию в отношении происхождения этой вспышки".

Он добавил, что отказ Пекина разрешить журналистам посетить лабораторию только усилил подозрения, что это "эпицентр пандемии".

"Правда в том, что есть люди, которые были в этих лабораториях, которые утверждают, что это так, - сказал он. – Мы не знаем, что они делали в этой лаборатории. Они вполне могли возиться с коронавирусами летучих мышей и изучать их, и они совершили ошибку. Я разговаривал с разными людьми, которые считают, что это так ".

Директор по связям с общественностью внешнеполитического аналитического центра Общества Генри Джексона Сэм Армстронг сказал: "С таким высокопоставленным и уважаемым сотрудником разведки, выступающим в поддержку этого утверждения, для британского правительства настало время искать как ответы, так и компенсацию за COVID-19".

Мэтью Поттинджер, свободно говорящий на мандаринском диалекте китайского языка, ранее работал журналистом в Reuters и The Wall Street Journal, в том числе семь лет в качестве корреспондента в Китае. В 2005 году он стал морским пехотинцем США и служил офицером военной разведки, прежде чем его попросили присоединиться к Совету национальной безопасности США в 2017 году, он стал директором по Азии, прежде чем приступить к своей нынешней должности. Его старший брат Пол - вирусолог Вашингтонского университета.

В прошлом году президент Трамп обвинил ВОЗ в том, что это "марионетка Китая", и прекратил финансирование организации.

Визит команды ВОЗ в Ухань уже вызвал споры после того, как было опубликовано техническое задание, в котором говорится, что он не будет исследовать институт Уханя - единственную лабораторию в Китае с самой высокой международной оценкой биобезопасности - как возможный источник COVID-19.

Между тем в Пекине в последнее время продвигают точку зрения, согласно которой, хотя коронавирус и был впервые обнаружен в Китае, однако есть основания полагать, что появиться он мог в других странах.

Андрей Яшлавский

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609677840
Новости Казахстана
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2021 годом
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Новым годом
- Нурлан Нигматулин поздравил с Новым годом
- О платежном балансе Республики Казахстан за 9 месяцев 2020 года
- Казахстан и ЕАЭС. Бахыт Султанов подвел итоги года
- Кадровые перестановки
- МОН объявил итоги рейтинга вузов 2020 года
- О казахстанских студентах, обучающихся в Российской Федерации
- США не продлили действие Генеральной системы преференций
- Для сведения перевозчиков, осуществляющих перевозки грузов в международном сообщении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  