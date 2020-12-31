Вирус сбежал из лаборатории в Ухани, - амер-разведка продолжает обвинять Китай

15:44 03.01.2021

Утечка из лаборатории в Ухане: американцы назвали источник пандемии коронавируса

Утверждения высокопоставленного чиновника из США строятся на последних разведывательных данных



По словам высокопоставленного чиновника правительства США, "наиболее вероятным" источником вспышки коронавируса является утечка из лаборатории в Китае. С такими утверждениями выступил заместитель советника Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттинджер. По его словам, возбудитель COVID-19 мог ускользнуть из лаборатории в Ухане из-за "утечки или аварии".



Утверждения высокопоставленного чиновника из США строятся на последних разведывательных данных

ФОТО: PIXABAY.COM

Один из самых высокопоставленных правительственных чиновников Америки утверждает, что самая "достоверная" теория происхождения коронавируса заключается в том, что он "сбежал" из лаборатории в Китае, сообщает Daily Mail.



Заместителем советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттинджер заявил, что даже лидеры Китая теперь открыто признают свои предыдущие утверждения о том, что вирус возник на рынке Ухани, "ложными".



По словам Поттинджера, последние разведывательные данные указывают на утечку вируса из сверхсекретного Уханьского института вирусологии, расположенного в 11 милях от упомянутого рынка, заявив: "Существует все больше свидетельств того, что лаборатория, вероятно, представляет наиболее надежный источник вируса". Американский чиновник утверждает, что патоген, возможно, ускользнул из лаборатории из-за "утечки или аварии", добавив: "Даже представители истеблишмента в Пекине открыто отвергли историю с рынком".



Комментарии, которые были сделаны во время конференции Zoom с представителями законодательной власти на прошлой неделе, связаны с подготовкой команды экспертов Всемирной организации здравоохранения к вылету в Ухань, чтобы выяснить, как началась пандемия.



Критики опасаются, что расследование не будет объективныи, учитывая влияние Китая на ВОЗ.



"Парламентарии во всем мире должны сыграть моральную роль в разоблачении расследования ВОЗ как упражнения в потемкинских деревнях", - сказал Поттингер парламентариям.



Присутствовавший на встрече британец Иэн Дункан Смит, бывший лидер партии тори, сказал, что комментарии Поттинджера представляют собой "ужесточение" позиции США в отношении теории о том, что вирус возник в результате утечки в лаборатории, на фоне сообщений о том, что американцы контактируют с информатором из Уханьского института.



"Мне сказали, что в настоящее время в США есть бывший ученый из этой лаборатории, - сказал он. – Об этом я слышал несколько недель назад. Меня заставили поверить, что именно так они смогли укрепить свою позицию в отношении происхождения этой вспышки".



Он добавил, что отказ Пекина разрешить журналистам посетить лабораторию только усилил подозрения, что это "эпицентр пандемии".



"Правда в том, что есть люди, которые были в этих лабораториях, которые утверждают, что это так, - сказал он. – Мы не знаем, что они делали в этой лаборатории. Они вполне могли возиться с коронавирусами летучих мышей и изучать их, и они совершили ошибку. Я разговаривал с разными людьми, которые считают, что это так ".



Директор по связям с общественностью внешнеполитического аналитического центра Общества Генри Джексона Сэм Армстронг сказал: "С таким высокопоставленным и уважаемым сотрудником разведки, выступающим в поддержку этого утверждения, для британского правительства настало время искать как ответы, так и компенсацию за COVID-19".



Мэтью Поттинджер, свободно говорящий на мандаринском диалекте китайского языка, ранее работал журналистом в Reuters и The Wall Street Journal, в том числе семь лет в качестве корреспондента в Китае. В 2005 году он стал морским пехотинцем США и служил офицером военной разведки, прежде чем его попросили присоединиться к Совету национальной безопасности США в 2017 году, он стал директором по Азии, прежде чем приступить к своей нынешней должности. Его старший брат Пол - вирусолог Вашингтонского университета.



В прошлом году президент Трамп обвинил ВОЗ в том, что это "марионетка Китая", и прекратил финансирование организации.



Визит команды ВОЗ в Ухань уже вызвал споры после того, как было опубликовано техническое задание, в котором говорится, что он не будет исследовать институт Уханя - единственную лабораторию в Китае с самой высокой международной оценкой биобезопасности - как возможный источник COVID-19.



Между тем в Пекине в последнее время продвигают точку зрения, согласно которой, хотя коронавирус и был впервые обнаружен в Китае, однако есть основания полагать, что появиться он мог в других странах.



Андрей Яшлавский