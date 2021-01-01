По Бишкеку протопал мирный марш "За законность". Реально - мирный

17:50 03.01.2021

В Бишкеке прошел мирный марш "За законность"



В Бишкеке 3 января прошел мирный марш "За законность". Около 70 человек прошли маршем с железнодорожного вокзала по бульвару Эркиндик до площади Ала-Тоо.



Участники высказали ряд требований, в том числе против референдума, который состоится 10 января, а также за парламентскую форму правления.



Подобные марши проходят еженедельно, каждое воскресенье активисты проводят марш по бульвару Эркиндик.