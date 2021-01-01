"Западный поход" монгольских полководцев Субудэя и Джебе

21:40 03.01.2021

"Западный поход" монгольских полководцев Субудэя и Джебе



Зимой 1220 года Субудэй прибыл в ставку Чингис-хана с неутешительной вестью - хорезмшах Мухаммед исчез в неизвестном направлении. Поймать шаха была основной задачей Субудэя.



Субэдэй (Субеетай, Субеетай-Баатур, Субээтэй, Субэтай, Субэдай, Субэдай-бахадур, Субудай-Маадыр, Субудай, Супатай; 1176 - 1248) - виднейший монгольский полководец, соратник Чингисхана (Тэмуджина).



Чингис-хан конечно не обрадовался этой вести и поэтому послал Субудэя в новый поход. Так сказать, чтобы он мог себя обелить.



Поэтому, Субудэй был послан в кипчакские степи с приказом разведать силы и возможности половцев, которых Чингис-хан больше всех опасался.



Субудэй вместе с Джебе во главе двух туменов в 10-12 тысяч воинов начал "Западный поход" через Кавказ.



Джебе был отличным кавалерийским командиром, умеющий провести войско через любые территории - пустыни и горы. А рядом с ним был Субудэй - гениальный полководец, профессионал тактической разведки и умелый штабист, умеющий рассчитать все мелочи.



Джэбэ-нойон (Чжебе от монг. "Зэв"- "стрела"; собственное имя - Джиргоадай; монг. Зургаадай) (ок. 1165- между 1223 и 1225, вероятно, 23 мая 1223) - монгольский военачальник, темник, один из лучших полководцев Тэмуджина-Чингисхана.



Первым перед монголами пал Тебриз в Восточном Азербайджане. Вернее он не пал, а откупился от монгол.



Затем было Грузинское царство во главе с царем Григорием IV Лашем (Левша). Здесь, в 1221 году было разгромлено грузинское войско во главе с самим царем.



Монголы, не зная горных троп, не пошли за отступающими грузинами и отошли в Муганскую долину в Азербайджане.



Муганская равнина (азерб. Mugan duzu - равнина Муган) - равнина в восточном Закавказье (юго-восток Азербайджанской Республики), расположенная к югу от слияния рек Аракс и Кура.



Передохнув и набрав в свое вспомогательное войско туркмен и курдов в 1221 году монголы окончательно разгромили грузин, подвергнув Грузию опустошению.



Хотя то, что монголы опустошили Грузию может являться уловкой, которая объясняется тем, что грузины таким образом отказались от участия в 5-м крестовом походе, объяснив тем, что понесли громадные потери. Но писала о потерях сама царица Русудан в письме римскому папе. Скорее всего потери были не такие уж и громадными как она описывала. Женщины умеют разжалобить мужчин.



Монголы после Грузии разграбили иранские города Хорасана и пошли в 1222 году на Дербент, захватив Шемаху.



Монголы не стали напрямую штурмовать сильную крепость Дербент и захватив заложников заставили их показать обходной путь.



Дербент (от перс. Дарбанд - "Закрытые (связанные) врата", азерб. - "железные врата", дарг. Чяли, лезг. Кьвевар, Цал, рут. Дербенд, таб. Цали, Дере-бент) - город на юге России в Республике Дагестан, расположенна отрогах Табасаранских гор Большого Кавказа , на побережье Каспийского моря.



В северо-кавказских степях они лицом к лицу встретились с объединенным войском алан, кипчаков, лезгин и черкесов.



Монголы оказались зажаты между кавказскими теснинами и войсками противника.



Тут, монголы пошли на военную хитрость:



Они предложили кипчакам свою награбленную добычу в обмен на предательство своих союзников. Половецкий хан Юрий Кончакович прельстился дарами монгол (а там много чего было) и пошел на предательство.



Половцы ушли, и монголы разгромили аланов, лезгин и черкесов, которые были не сильны в степной войне. А после разгрома кавказцев монголы погнались за кипчаками и разгромили также и их. В плен попал сын половецкого хана, который был казнен.



Зиму 1222-1223 года монголы провели в половецких кочевьях, грабя и терроризируя кипчаков.



Кипчаки бежали к своим русским союзникам. Русские князья собрали съезд в Киеве, где решили пойти на помощь половцам. При этом, в летописях монголы не назывались монголами, а назывались татарами, туркменами и печенежцами. Термин монголы ввел уже позже историк Василий Татищев.



Весной 1223 года объединенные силы русских князей под руководством князей Мстислава Удатного и Мстислава Романовича пошли в степь.



В это время монголы громили Крым, где захватили Судак и заключили военно-политический союз с венецианцами.



Монголы послали послов к русским со словами о том, что они не собираются воевать с ними, а русские совершили святотатственное для монгол преступление - Они убили послов.



Монголы послали еще послов (которых русские почему-то не убили), объявивших войну русским.



А затем, монголы послали еще одно посольство, которое униженно просило русских не наступать. Это была тактическая уловка, которая показал русским и кипчакам, что монголы слабы.



Эта уверенность возросла после того как они разгромили передовой авангард монгол, который бежал, оставив трофеи, награбленные в Иране и Грузии.



Девять дней русские и кипчаки преследовали монгол, и постепенно растягивали свои ряды. Князья начали терять связь друг с другом. Да и не хотели они уже связи, так как уверились в том, что могут единолично разгромить монгол.



И вот на реке Калке русские войска попали как кур во щи в засаду монгольской тяжеловооруженной конницы.



И тут русские с половцами увидели древнюю мощь Великой Степи в действии. Они были осыпаны тучей стрел, а затем их смяли монгольские латники в чешуйчатых панцирях, не ведающие страха и жалости.



Разгром русских был оглушительный. Большая часть русских погибла даже не от монгольских стрел и копий, а просто была растоптана бежавшими.



Только 10 тысяч русских пехотинцев киевского князя Мстислава Романовича смогли укрепиться на холме за телегами.



Этих пехотинцев уговорил сдаться вождь бродников Плоскиня. Видно он был славянин и русские ему поверили. Вышедшие русские были изрублены монголами.



Как известно, русские князья были умерщвлены почетной монгольской смертью - удушением в кошмах, на которых сидели пирующие монголы. Монголы не знали, что для русских такая смерть была кощунственной. По понятиям монгол чем мучительнее смерть, тем ты воздаешь больше уважения побежденному. Но это и зародило большую ненависть к монголам.



Так была разгромлена русско-половецкая рать. Эта битва была не нужна ни русским, ни монголам. Но она произошла и стала причиной того, что монголы потеряв много воинов пошли в Монголию через волжские земли, так как обратно через Кавказ им путь был заказан. Их там бы просто порубали грузины. Сил на монгол у них хватило бы (несмотря на якобы разор всей грузинской земли)



Но в волжских степях на монгол напали булгары, и у Субудэя с Джебе осталось всего 4 тысячи воинов. И это скорее всего как монголы, так и присоединившиеся к ним другие племена. Джебе был ранен в этой битве и умер от раны через пять месяцев в Тарбагатае.



Но все-таки какая-то часть монгол вернулась в ставку Чингис-хана. А этот поход монгольских полководцев Субудэя и Джебе останется в веках как образец долговременной военной кампании в удалении от оперативных тылов.