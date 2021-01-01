 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 04.01.2021
01:17  Нас ждет эпоха новых войн, - И.Веремейчик
01:16  США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией
01:12  Было ли арабское завоевание Казахстана? И кто отрубал головы каменным изваяниям тюрков? - Н.Нуртазина
00:36  Билл Эммотт: Чей век будет после пандемии? Европа проиграла Азии
Воскресенье, 03.01.2021
21:40  "Западный поход" монгольских полководцев Субудэя и Джебе
17:50  По Бишкеку протопал мирный марш "За законность". Реально - мирный
15:49  Как Тегеран и Эр-Рияд Залив делили. История и будущее конфликта

15:47  Эрдоган-завоеватель: в Турции созрел план мирового господства, - А.Шарапов
15:44  Вирус сбежал из лаборатории в Ухани, - амер-разведка продолжает обвинять Китай
15:08  Закончится ли КОВИ-пандемия безудержным разгулом и весельем? - Ульф Петер Хелльстрем
15:03  Мозг партии. Рассекречены документы заседаний Секретариата ЦК КПСС
14:41  В Калифорнии трупами ковидников под завязку забили все морги
12:13  Россия всем назло достроит газопровод "Северный поток – 2",, - П.Искендеров
11:25  Хоули кулаками махать. Сенаторы-трамписты готовы дать последний бой инаугурации Байдена
11:14  В Таджикистане с коронавирусом покончено? Минздрав бодро рапортует
11:09  Кыргызские депутаты - это сборище безответственных фантазеров - экс-депуат Абдырахманов
11:06  Главу ВерхСуда Киргизии Гулю Калиеву подозревают в лоббировании интересов злобного Запада, - "ВБ"
10:45  Игорь Сикорский: репетиция Апокалипсиса, - В.Катасонов
09:31  В США переименовали и будут продавать российский УАЗ "Патриот"
Суббота, 02.01.2021
21:44  Олжас Сулейменов: Современный Казахстан продолжает... советскую политическую традицию
19:55  Не туда копаем? Мирзиеев поручил доработать проект строительства Таш-метро
19:50  Всех главных чиновников Туркмении принудительно поселили в новый санаторий "Багабат"
18:57  Антикризисный фонд при УзбМинфине ликвидируется. Кризис кончился
18:50  Батыр Реджепов поедет послом Туркмении в Нур-Султан
17:04  2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой, - Тимофей Бордачев
17:01  США – положение неустойчиво и меняется быстро, - Дм.Седов
16:46  Арал - синее море - волшебное место, которое уничтожили навсегда, - Пер Хегселиус
16:44  Россия и Запад: Вторая "холодная" или первая "прохладная"? - К.Худолей
16:42  Экономический прогноз на 2021 год. Что будет с рублем, долларом и нефтью
16:40  П.Салин: Эпоха на разрыв. Единство и борьба противоположностей меняющегося миропорядка
16:35  В Канаде нашли еще один таинственный монолит
16:31  Почему интернет и суверенность так связаны друг с другом?
16:30  Уравнение с одним неизвестным: что ждет Белоруссию в 2021 году
16:27  В Узбекистане чиновнику надо очень постараться, чтобы его осудили за коррупцию
13:38  Умер от КОВИ советский киноактер Владимир Коренев ("Человек-амфибия")
12:21  Историческое везение Америки заканчивается, - Стивен Уолт
10:15  Азербайджан выдавливает российский "Газпром" из Южной Европы, - А.Седова
10:02  Forbes: Олигархи беднеющей России стали богаче за год на 33 миллиарда долларов
09:26  В Швеции жители испытывают "коронаскам" - стыд за стратегию страны перед лицом Covid-19, - Le Monde
01:46  Психологи по проблемам меньшинств убьют образование в США, - В.Можегов
Пятница, 01.01.2021
22:50  Главный обман 2020 года. Фальсификация американских выборов будет иметь далеко идущие последствия
20:35  По имени "солнце": как товарищ Сухов вошел в легенду
18:35  Умер 3-кратный чемпион СССР по каратэ, казахстанский тренер Жасталап Санауов
18:27  Затеянную ими войну против "Северного потока - 2" американцы проиграли, - А.Каневский
16:51  В Кашкадарье, прикрываясь "тайным указом президента", фермеров и предпринимателей принуждают совершить жертвоприношение в мечети
13:16  В руководство БишкекМэрией пришел Максимилиан Погиба. Жизнеутверждающее начало...
11:12  Сербия запустила ветку "Турецкого потока"
02:10  На харман Родины сдано свыше 1 миллиона 400 тысяч тонн ак бугдая, - поздравление Аркадага
02:09  Ш.Мирзиеев: "Продолжим строительство нового Узбекистана"
01:54  Желаю, чтобы любовь нас не покидала, - Ая ("Город 312") поздравила кыргызстанцев с 2021
01:51  Проведение в этом году в обстановке свободы, демократии и прозрачности..., - поздравление Э.Рахмона
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нас ждет эпоха новых войн, - И.Веремейчик
01:17 04.01.2021

Нас ждет эпоха новых войн
Всемирное потепление и нехватка ресурсов может спровоцировать повсеместные боестолкновения

Игнат Веремейчик

Похоже, весь 2021-й год цивилизованный мир будет бороться с последствиями 2020-го, и разбирать оставшиеся от него завалы. Как пишет автор американского издания Foreign Policy Роберт Мэлли, если бы на планете был объявлен конкурс на международное событие 2020 года с самыми далеко идущими негативными последствиями для глобального мира и безопасности, то количество претендентов явно зашкаливало бы. Список больших и малых катастроф велик: от пандемии коронавируса до угрожающего для планеты воздействия изменений климата, громкие скандалы на выборах нового президента США, азербайджано-армянской войны из-за Нагорного Карабаха и смертоносного конфликта в автономном районе Тыграй в Эфиопии…

Чт и говорить, ушедший год был богат мрачными событиями. Особенно обращают на себя вооруженные конфликты, которые имеют явную климатическую подоплеку.

Связь между войной и изменением климата не является ни простой, ни линейной. Одни и те же погодные условия увеличивают насилие в одной области, но не приводят к этому в другой. В то время как одни страны хорошо чувствуют себя в условиях конкуренции, связанной с климатом, другие не справляются с ней вообще. Многое зависит от того, управляются ли государства инклюзивно, готовы ли они к урегулированию конфликтов из-за ресурсов и могут ли они защитить своих граждан, когда их жизнь или средства к существованию оказываются под угрозой.

Неизвестно, сколько насилия, связанного с климатом, будет осуществлено в 2021 году, но общая тенденция достаточно ясна: без срочных действий опасность острых конфликтов, связанных с изменениями климата, в ближайшие годы возрастет.

Вот только один из примеров.

На севере Нигерии засуха усилила боевые действия между пастухами и фермерами из-за истощающихся ресурсов, в результате которых в 2019 году погибло вдвое больше людей, чем в результате террористических действий радикальной исламской группировки. На Ниле Египет и Эфиопия обмениваются угрозами военных действий из-за планов строительства ГЭС Хидасэ ("Плотины Великого эфиопского возрождения"), отчасти из-за опасений Каира, что плотина усугубит и без того серьезную нехватку воды в стране.

Сегодня не только Африка сталкивается с наиболее серьезными рисками конфликтов, связанных с климатом, но и некоторые части Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока тоже стоят перед аналогичными опасностями.

Дело в том, что в нестабильных странах миллионы людей уже страдают от рекордной жары, экстремальных или нерегулярных осадков и повышением уровня моря. Все это может способствовать нестабильности, усугубляя отсутствие продовольственной безопасности, нехватку воды и конкуренцию за ресурсы, а также заставляя все больше людей покидать свои дома.

Некоторые исследования показывают, что повышение местной температуры на 0,5 градуса по Цельсию в среднем связано с повышением риска смертельного вооруженного конфликта на 10?20 процентов.

Если эти оценки верна, то будущее вызывает серьезное беспокойство. Ученые ООН полагают, что с доиндустриальных времен антропогенные выбросы нагрели Землю на 1 градус и с ускорением темпов этого нагрева, прогнозируют прибавление еще полградуса уже к 2030 году. Во многих наиболее нестабильных регионах мира это может происходить еще быстрее.

Правительствам стран, подверженных риску, необходимо разумным и мирным путем регулировать доступ к ресурсам, особенно дефицитным, как внутри государств, так и между ними. Однако развивающиеся страны, находящиеся под угрозой конфликта, не должны в одиночку сталкиваться с угрозами, связанными с изменяющимся климатом.

Следует отметить, что в этой области появляется и повод для осторожного оптимизма. Новая администрация США поставила проблему изменения климата во главу своей повестки дня, а Байден призывает к более срочным и эффективным действиям по снижению связанных с этим рисков нестабильности.

Западные правительства и компании обязались, начиная с 2020 года, ежегодно предоставлять более бедным странам 100 миллиардов долларов на адаптацию к меняющемуся климату. И они должны выполнить эти свои обязательства: развивающиеся страны заслуживают большей поддержки со стороны тех, чья несдержанность в использовании ископаемых видов топлива и вызвала в первую очередь этот климатический апокалипсис.

По материалам Foreign Policy

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609712220
Новости Казахстана
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2021 годом
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанцев с Новым годом
- Нурлан Нигматулин поздравил с Новым годом
- О платежном балансе Республики Казахстан за 9 месяцев 2020 года
- Казахстан и ЕАЭС. Бахыт Султанов подвел итоги года
- Кадровые перестановки
- МОН объявил итоги рейтинга вузов 2020 года
- О казахстанских студентах, обучающихся в Российской Федерации
- США не продлили действие Генеральной системы преференций
- Для сведения перевозчиков, осуществляющих перевозки грузов в международном сообщении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  