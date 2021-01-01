Нас ждет эпоха новых войн, - И.Веремейчик

01:17 04.01.2021

Нас ждет эпоха новых войн

Всемирное потепление и нехватка ресурсов может спровоцировать повсеместные боестолкновения



Игнат Веремейчик



Похоже, весь 2021-й год цивилизованный мир будет бороться с последствиями 2020-го, и разбирать оставшиеся от него завалы. Как пишет автор американского издания Foreign Policy Роберт Мэлли, если бы на планете был объявлен конкурс на международное событие 2020 года с самыми далеко идущими негативными последствиями для глобального мира и безопасности, то количество претендентов явно зашкаливало бы. Список больших и малых катастроф велик: от пандемии коронавируса до угрожающего для планеты воздействия изменений климата, громкие скандалы на выборах нового президента США, азербайджано-армянской войны из-за Нагорного Карабаха и смертоносного конфликта в автономном районе Тыграй в Эфиопии…



Чт и говорить, ушедший год был богат мрачными событиями. Особенно обращают на себя вооруженные конфликты, которые имеют явную климатическую подоплеку.



Связь между войной и изменением климата не является ни простой, ни линейной. Одни и те же погодные условия увеличивают насилие в одной области, но не приводят к этому в другой. В то время как одни страны хорошо чувствуют себя в условиях конкуренции, связанной с климатом, другие не справляются с ней вообще. Многое зависит от того, управляются ли государства инклюзивно, готовы ли они к урегулированию конфликтов из-за ресурсов и могут ли они защитить своих граждан, когда их жизнь или средства к существованию оказываются под угрозой.



Неизвестно, сколько насилия, связанного с климатом, будет осуществлено в 2021 году, но общая тенденция достаточно ясна: без срочных действий опасность острых конфликтов, связанных с изменениями климата, в ближайшие годы возрастет.



Вот только один из примеров.



На севере Нигерии засуха усилила боевые действия между пастухами и фермерами из-за истощающихся ресурсов, в результате которых в 2019 году погибло вдвое больше людей, чем в результате террористических действий радикальной исламской группировки. На Ниле Египет и Эфиопия обмениваются угрозами военных действий из-за планов строительства ГЭС Хидасэ ("Плотины Великого эфиопского возрождения"), отчасти из-за опасений Каира, что плотина усугубит и без того серьезную нехватку воды в стране.



Сегодня не только Африка сталкивается с наиболее серьезными рисками конфликтов, связанных с климатом, но и некоторые части Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока тоже стоят перед аналогичными опасностями.



Дело в том, что в нестабильных странах миллионы людей уже страдают от рекордной жары, экстремальных или нерегулярных осадков и повышением уровня моря. Все это может способствовать нестабильности, усугубляя отсутствие продовольственной безопасности, нехватку воды и конкуренцию за ресурсы, а также заставляя все больше людей покидать свои дома.



Некоторые исследования показывают, что повышение местной температуры на 0,5 градуса по Цельсию в среднем связано с повышением риска смертельного вооруженного конфликта на 10?20 процентов.



Если эти оценки верна, то будущее вызывает серьезное беспокойство. Ученые ООН полагают, что с доиндустриальных времен антропогенные выбросы нагрели Землю на 1 градус и с ускорением темпов этого нагрева, прогнозируют прибавление еще полградуса уже к 2030 году. Во многих наиболее нестабильных регионах мира это может происходить еще быстрее.



Правительствам стран, подверженных риску, необходимо разумным и мирным путем регулировать доступ к ресурсам, особенно дефицитным, как внутри государств, так и между ними. Однако развивающиеся страны, находящиеся под угрозой конфликта, не должны в одиночку сталкиваться с угрозами, связанными с изменяющимся климатом.



Следует отметить, что в этой области появляется и повод для осторожного оптимизма. Новая администрация США поставила проблему изменения климата во главу своей повестки дня, а Байден призывает к более срочным и эффективным действиям по снижению связанных с этим рисков нестабильности.



Западные правительства и компании обязались, начиная с 2020 года, ежегодно предоставлять более бедным странам 100 миллиардов долларов на адаптацию к меняющемуся климату. И они должны выполнить эти свои обязательства: развивающиеся страны заслуживают большей поддержки со стороны тех, чья несдержанность в использовании ископаемых видов топлива и вызвала в первую очередь этот климатический апокалипсис.



По материалам Foreign Policy