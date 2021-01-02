Наплыв отдыхающих в узбекском Чимгане

09:25 04.01.2021

В связи с большим числом отдыхающих в зонах отдыха в горах Чимгана переполнены стоянки. УБДД временами ограничивает движение на подъеме к горам.



Продолжение: В Чимгане организовано одностороннее движение



В связи с новогодними праздниками в горах Чимгана в Бостанлыкском районе Ташкентской области наблюдается наплыв отдыхающих. На подъеме к горам скопилось большое количество автомобилей, сообщили "Газете.uz" читатели.



Фото: ГУБДД МВД.

https://www.gazeta.uz/ru/2021/01/02/chimgan/



Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана сообщила, что 2 января во избежание дорожно-транспортных происшествий на подъемах и спусках, а также по причине переполненных автомобильных стоянок на 61-м километре автодороги 4Р12 (круг на выезде из Газалкента) временами ограничивается движение транспорта в направлении Чимгана.



В ГУБДД призвали граждан отнестись к ограничениям с пониманием.