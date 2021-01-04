Надзирателей женской колонии в Дашогузе задержали за попытку изнасилования заключенной

10:01 04.01.2021

Редакция

04 января 2021



Прокуратура Дашогузского велаята возбудила уголовные дела против трех служащих женской колонии DZ-K/8, пытавшихся в новогоднюю ночь изнасиловать заключенную, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



Мужской состав работников колонии не имеет права входить в определенные зоны пенитенциарного учреждения без специального разрешения или приказа. В ночь на 1 января работники колонии обратились к дежурившей у входа в зону сотруднице, с просьбой вывести одну из заключенных, назвав ее номер, имя и фамилию под предлогом, что якобы что-то случилось в рабочем цеху и нужны ее объяснения.



Догадывалась ли служащая о цели коллег-мужчин неясно, но женщину она вывела и передала в руки служащих, которые затем повели ее не в цех, а в банно-прачечное отделение, где попытались изнасиловать. Крики о помощи услышали часовые на вышках и сообщили дежурному. В зону направили группу быстрого реагирования, которая обнаружила троих сотрудников колонии и женщину в изодранной одежде и ссадинами на теле.



Сотрудники были задержаны, женщину отправили в санчасть. Дело было передано в прокуратуру.



Источники ХТ рассказали, что похожие случаи случались и ранее. В мае 2019 года женщину, просившую свидания с родственниками, сотрудники колонии склоняли к сексу, обещая предоставить ей сведение на двое суток вместо положенных одних.