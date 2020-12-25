Прошу считать меня националистом. Казахстан – это не искусственное образование, - А.Идигов

11:03 04.01.2021 Прошу считать меня националистом



Отповедь шовинистам-провокаторам всех мастей и оттенков



В последнем своем обращении к казахстанцам по поводу государственного казахского языка, чтобы всем и все было понятно, я четко обозначил свою позицию, ответив на вопрос: "Кто есть Идигов?". Допуская, что многие не читали это мое эмоциональное обращение – призыв, хочу еще раз привести эти свои слова, чтобы они дошли до всех, и не возникало никаких вопросов.



Есть такое хорошо известное слово "националист". Так вот изначально, еще со времен французской революции, это было вполне себе нормальное слово со стопроцентным позитивным смыслом. Так называли настоящих патриотов, любящих и почитающих свой народ, свою Родину, готовых всегда защищать их интересы, трепетно относящихся к духовному наследию предков. Это потом уже, со временем, искусственно исказили смысл этого понятия, сделали его чуть ли не ругательным. Особенно постаралась в этом советская идеология. Мы хорошо помним известное постановление ЦК КПСС о казахском национализме, осуждающее декабрьские события 1986 года.



А коли так, без тени сомнения заявляю, что я и есть тот самый националист. Причем, казахский националист. Почему? Да потому что наравне со своими чеченскими обычаями, традициями, языком и кодексом чести знаю, ценю и уважаю казахские духовные ценности. Восхищаюсь их уникальностью. Постоянно пропагандирую их и всегда готов защищать от посягательств шовинистов всех мастей как внутри страны, так и за пределами.



Таково состояние моей души. Таков мой внутренний мир, нравится это кому или нет. И говорить я, естественно, буду исходя из того, что подсказывает мне мое сердце, исходя из своей, идиговской идеологии, своих личностных взглядов на происходящие вещи. При этом предупреждаю, что буду прямолинейным, эмоциональным, бескомпромиссным, а то и резким в своих суждениях. Но надеюсь, что никто из здравомыслящих людей меня за это не осудит, ибо это естественная реакция на чванство, высокомерие и подлость, неприязненное, а то и враждебное отношение по национальному или иному признаку. Ксенофобия называется.

Бред воинствующих ксенофобов



Вы, наверное, уже догадались, что мои слова будут адресованы самой мерзкой и опасной категории людей – шовинистам всех мастей и оттенков. Тем, кто в силу своей порочности нагнетает напряженность, сеет зло и межнациональную вражду, пытается этим самым ввергнуть людей в конфликты, а то и в целые войны. Давайте вспомним, что именно воинствующий шовинизм стал причиной второй мировой войны.



В силу своей профессии, да и как политик, общественный деятель, член Ассамблеи народа Казахстана, всегда внимательно отслеживаю ситуацию, складывающуюся во взаимоотношениях моего родного Казахстана и России. Тем более, что судьбы народов, населяющих эти две страны, настолько переплелись, что мы, по сути, давно стали родственными душами. Всегда радуюсь хорошему, позитивному, всему тому, что укрепляет наши братские узы, и огорчаюсь, когда появляется непонимание, возникают моменты, портящие наши добрые отношения.



Но в последние несколько лет, к сожалению, у меня больше поводов для тревоги и огорчений. Дело в том, что в России, да и не только, время от времени появляются "говорящие головы", которые клевещут на Казахстан, распространяют ложь, опускаются до откровенных оскорблений в адрес народа. Зачастую звучат даже угрозы.



Началась эта информационная атака три года назад, когда Президент Казахстана Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику. Помнится, Российский политик Александр Никишин настолько возбудился тогда, что начал нести откровенную ахинею, стращая весь русский мир угрозой, исходящей из Казахстана. Вот только несколько цитат из его словесной бравады: "Переход на латиницу – это западный проект уничтожения русской цивилизации". "Переход Казахстана на латиницу – это часть плана по уничтожению России (не больше, не меньше!)". Возможно, этот план служит целям – разрушить межнациональный мир в Казахстане и репрессивными методами выдавить русских из Казахстана, захватив их экономические и финансовые активы".



Это он так о Казахстане, где очень трепетно относятся к вопросам национальной политики и межэтнических отношений. Где создан уникальный институт гармонизации межэтнических отношений – Ассамблея народа Казахстана. Где для этнообъединений, в том числе и русских, созданы прекрасные условия для развития языков, культуры, обычаев, традиции. Где они получают от государства не только моральную, но и материальную поддержку.



Видимо, господин Никишин не ведает обо всем этом и о многом другом. Именно поэтому его больное воображение выдает вот такой фантастический сюжет: "С чем в итоге остается Казахстан? А он превращается в этакий восточный аналог Украины, где свирепствуют нацистские банды, полностью разрушена экономика, потеряны транзитные маршруты. Казахстан разрушает все экономические связи с Россией, погружает страну в хаос, а в виде бонуса получает алфавит, не имеющий многих звуков и букв казахского языка… Астана уверенно идет по пути Киева к развалу, нищете".



Как вам это нравится? Остается только пожалеть этого несчастного сочинителя, который, видимо, перепутал Казахстан с какой-то другой страной. Кстати, что касается русских в Казахстане, господин Никишин, то они не только не испытывают дискомфорта, но и живут лучше, чем миллионы русских в России. И с их активами тоже все в порядке. Не верите? Приезжайте – сами увидите. Заодно и с Казахстаном познакомитесь, чтобы впредь не выдумывать страшилки для слабонервных.



Вслед за Никишиным тогда, появился еще один товарищ с шовинистическим душком по фамилии Алексей Бессонов. Не то блогер, не то бывший полковник КГБ. Но в отличии от первого он, похоже, основательно специализировался на конкретных угрозах. "Мы создали этот народ, эту страну, Алма-Ата была богатым городом. Все это - зона влияния России, - сотрясал он воздух. - Эта латиница – плата за все, что мы сделали. Надо немедленно вводить войска". А закончил и вовсе оригинально: "На Медео должен стоять российский спецназ". Я долго размышлял: почему именно на Медео? И догадался ведь: потому что с высоты легче наблюдать за южной столицей и воздух свежий. Да и на коньках можно кататься.



Ну, словом, полководец и стратег этот Леха. Почти Наполеон. Ну а если серьезно, – болтун, пустозвон и негодяй с примитивными КГБэшными мозгами. Так и хочется сказать ему: "Товарищ шовинист, что ты несешь? Советского Союза давно уже нет. И КГБ канул в прошлое. А Казахстан 30 лет как независимое государство. Так что вводи свои войска куда-нибудь на Курильские острова или в Ханты-Мансийский автономный округ".



После этого осеннего обострения какое-то время шел вялотекущий процесс. То там, то здесь звучали отдельные голоса штатных шовинистов с опытом типа Жириновского, Лимонова, Соловьева и т.д. И вот вдруг, как черт из табакерки, выскакивает уже наш, доморощенный, даже не шовинист, а козел – провокатор, некий Кирилл Божко из Костаная (не путать с уважаемым всеми нами Владимиром Карповичем Божко). Отвечая на вопросы украинского блогера, он позволяет себе в крайне оскорбительных выражениях говорить о Казахстане, казахах и казахском языке. Причем, делает это, употребляя отборный мат. Слушая этого негодяя, недоумевал: как такое возможно…?! Поливать грязью страну и народ, с которым живешь?! Был тогда уверен: он или обкуренный, или пьяный, или конченый дебил. Кстати, он сам и подтвердил один из этих диагнозов. Хотя, понятно, что никаких оправданий такому поступку быть не может. Как и словам другого невежи с упитанной физиономией по фамилии Вячеслав Злотницкий из Темиртау. Этот тоже выражался примерно в таком же ключе.



Мышиная возня вокруг "Подарков"



А вот финалом этого продолжительного марафона под названием: "Шовинисты всех мастей и оттенков представляют…" стал выход на авансцену "тяжеловесов", не каких-то там шавок, а целых депутатов Госдумы России и членов фракции партии "Единая Россия" Вячеслава Никонова и Евгения Федорова. Первый в программе "Большая игра" на Первом канале заявил буквально следующее: "Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен… И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза".



Второй, то бишь Федоров, тоже не остался в долгу, еще больше подлив масла в огонь. Он не просто поддержал Никонова, но и потребовал вернуть этот самый "подарок" (территории Казахстана). На канале "Белрусинфо" он нагло обвинил МИД Казахстана в том, что тот, неблагодарный, не ценит "подарок". А закончил свой эмоциональный спич, выдав изрядную порцию шовинистической желчи: "Если уходите – уходите. Но отдавайте территории России (имеются в виду северные области), Верный - Алма-Ату и уходите".



У Никонова и Федорова тут же объявились единомышленники. Один из них, конечно же, наш "старый друг" Жириновский. Вольфыч тут же вставил свои "пять копеек", поддержав Никонова. "Он что теперь, должен извиняться за то, что казахи живут на русских территориях?", - искренне возмутился сын "юриста". Впрочем, Жириновского можно понять. Обиделся, наверное за то, что в Алматы его именем, как он и просил, назвали не улицу или школу, в которой он учился, а мусорный бак. Хотя, зачем обижаться. У нас ведь так: по заслугам – и честь.



А вот другой – его подельник, если верить титрам, российский политик и общественный деятель Александр Севастьянов, тот вообще большой выдумщик, фантазер и конченый циник. А по своим идеологическим взглядам – шовинист с признаками расизма. Сидя с картой Казахстана, он делает "сенсационные открытия", о которых, видите ли, не ведали даже ученые – историки всех времен и народов.



Так вот, оказывается, что Казахстан – это искусственное образование. Он не существовал в 17 веке. Даже в 1917 году его не было. Никакого казахского народа тоже не существует. Джунгары в 18 веке вырезали бы всех казахов. Кто их спас? Россия, Екатерина великая. А заканчивает свои бредовые измышления и вовсе несусветной глупостью: "Увидев русского солдата, русского казака, казахи должны были бы кланяться им".



Ввязываться в дискуссии с этими господами шовинистами по поводу их территориальных притязаний, бездоказательных утверждений о том, что Россия подарила Казахстану свои территории и их надобно возвращать, думаю, нет никакой надобности. По поводу смехотворных заявлений о том, что ни казахов, ни казахского государства никогда не существовало – тем более. К тому же, если учесть, что все точки в этих вопросах расставил их же русский коллега, доктор исторических наук Виктор Козодой. Как умный, порядочный и здравомыслящий человек, он поставил под сомнение познания Никонова и Федорова в области истории. А еще посоветовал им черпать знания по истории не из советских кинокомедий типа "Иван Васильевич меняет профессию", а из научных исследовании и исходить из конкретных фактов.



При этом Виктор Козодой привел надежные, проверенные источники и неопровержимые доказательства того, что и казахи, и казахское государство существовали, что они были и есть. Больше того, доказал, что казахское ханство было создано даже на 15 лет раньше "русского государства". Так что извините, господа "хорошие", здесь большой вопрос: кто кому что подарил, кто кому что должен и кто старший, а кто младший брат.



За что кланяться-то, господа?



Еще раз подчеркну: весь этот бред не заслуживает внимания. Пусть этим лучше занимаются психиатры. А вот по поводу того, что ляпнул Алексей Севастьянов, скажу. Я имею в виду его слова о том, что казахи должны кланяться русскому солдату, русскому казаку. Если есть за что, и поклониться не зазорно, отдать, так сказать, дань уважения и признательности. Но в данном-то случае за что кланяться?



За то, что Царская Россия на штыках русского солдата, русского казака осуществляла свою колонизаторскую, захватническую политику в казахской степи? Притесняя местное население, навязывая свои законы, свои порядки. Жестоко подавляя восстания, расстреливая их участников.



За то, что преступный сталинский режим тоже штыками русских солдат, но уже Советской России (в лице нквдэшников) осуществлял масштабные репрессии в Казахстане, расстреляв при этом свыше 100 тысяч человек – лучших сыновей казахского народа, превратив территорию Казахстана в зону бедствия и концентрационных лагерей? Под бедствием я имею в виду рукотворную трагедию тогдашнего Московского режима, когда в начале 30-х годов от голода погибли свыше двух миллионов казахов. Почти миллион вынуждены были покинуть Родину, спасаясь от голода и репрессий.



За то, что по приказу вождей из Москвы уже нового советского режима была учинена жестокая расправа над участниками декабрьских событий 1986 год в Алма-Ате? Я это к тому, что избивали молодых ребят дубинками и саперными лопатами, таскали девушек за волосы по заснеженной площади, вывозили их в автозаках за город и выбрасывали в морозное поле опять же российские солдаты из Московского, Ленинградского и других округов, а также Военно-Морского флота.



Так вот, хочу спросить еще раз: за что кланяться-то? За какие их заслуги перед казахским народом? Возможно, я что-то недопонимаю? Возможно, у шовиниста Севастьянова свои особые морально-нравственные ценности, понятие о добре и зле? Да, можно поклониться русскому народу, который пострадал от произвола режима не меньше других, понеся миллионные потери. Можно и нужно отдать дань уважения и признательность воинам Великой Отечественной, защищавшим страну. Можно снять шляпу перед великими русскими учеными, писателями, поэтами, внесшими неоценимый вклад в развитии цивилизации. Но бить челом перед теми, чьи руки обагрены кровью казахского народа? Типичная паранойя! Что тут скажешь?



Есть куклы. А кукловоды кто?



Я вот что хочу сказать по поводу всех этих господ-провокаторов. С этими Божко и иже с ним все понятно. Это - грубые, неотесанные мужланы с несколькими извилинами в голове и низким интеллектом. Руководствующиеся не разумом, а животными инстинктами. Издающие звуки, похожие на русскую речь, вперемешку с грязным матом. В силу своей подлости допускающие тяжкие оскорбления в адрес казахского народа, его языка и обычаев. А затем, видимо, осознав свою вину, или делая вид перед камерой, жуя сопли, просят их простить: мол пьяными были, бес попутал. И как финал, - драящие под присмотром туалеты, стыдливо прикрывая лица половыми тряпками.



К никишиным, бессоновым и иже с ними тоже особых вопросов нет. Здесь мы имеем дело с безнадежно пораженными вирусом воинствующего шовинизма, расизма и ксенофобии персонами. Это – параноики с больным воображением и неустойчивой психикой, у которых нет ни стыда, ни совести, ни чести. А по большому счету – это потенциальные пациенты Чеховской палаты №6, мнящие из себя великих полководцев, вершителей судеб: кутузовых, гитлеров, сталиных, наполеонов.



Но вот вы-то, господа депутаты, политики, государственные деятели, вроде бы умные, грамотные, интеллигентные люди ( надо полагать, в Госдуме дураков не держат)? Вы-то для чего допускаете такие агрессивные, оскорбительные, провокационные выпады в отношении дружественного, можно сказать, братского для России государства? Что вами-то движет, когда вы предъявляете ничем не обоснованные и абсолютно абсурдные территориальные претензии к Казахстану? Для чего вы это делаете? Какие цели вы преследуете? Каковы мотивы ваших поступков? И вообще, кто за вами стоит? Вы просто куклы, или еще есть кукловоды?



Ведь вы не можете не знать, что Казахстан является самым близким, надежным на постсоветском пространстве союзником и партнером России. Что казахский народ, несмотря на все перипетии истории, на все страдания по вине российских режимов разных эпох, сохраняет доброе, уважительное отношение к русскому народу, всегда демонстрируя волю жить с ним в мире и согласии.



Вы не можете не знать, что благословенная казахская земля на протяжении двух последних веков стала пристанищем для миллионов русских, по воле судьбы оказавшихся здесь. Что именно в час беды многострадальная степь приютила и обогрела десятки депортированных сталинским режимом народов России. А казахи продемонстрировали при этом человечность, хлебосольность, доброту и сострадание. Потомки тех ссыльных и депортированных и сегодня живут на казахской земле, как одна большая, дружная семья во многом благодаря очень выверенной и мудрой национальной политике государства.



Вы, конечно же, не можете также не знать, что в Великой Отечественной войне участвовали около полутора миллиона казахстанцев. И что свыше четырехсот тысяч погибли. А пятистам – за мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза. Заметьте, что все они фактически защищали не свой родной Казахстан, а Россию-матушку и ее столицу. Напомню, что легендарная казахстанская дивизия под командованием генерала Панфилова прославилась в боях под Москвой. И 28 героев-панфиловцев тоже покрыли себя неувядаемой славой, защищая вашу столицу.



Ну и, наконец, напомню вам, господа недоброжелатели, что Казахстан – единственная страна на постсоветском пространстве, где русский язык чувствует себя абсолютно комфортно. Он у нас по конституции является официальным языком и, наряду с казахским, употребляется во всех государственных органах. Свыше 80 процентов казахстанцев свободно говорят на нем.



И таких примеров, роднящих наши народы, свидетельствующих о тесных братских узах и очень добром, уважительном отношении Казахстана и казахстанцев к русскому народу очень много. Но вам, похоже, все это ни к чему. Ведь позитивный образ казахов, казахстанцев, не вписывается в Ваше шовинистическое мировоззрение, не отвечает вашим имперским замашкам, чванливости, высокомерию, идеологии национального и расового превосходства над другими. Но, поскольку у вас нет аргументов в свою пользу, вы и прибегаете к бездоказательным обвинениям, клевете, домыслам, вымыслам и прочей белиберде. И все это для того, чтобы переписать историю, перекроить географическую карту, присвоить чужие территории и богатства. Помните, господа, что должен быть предел вседозволенности и мракобесию.



Чужого не надо, но и своего не отдадим.



Все эти Никоновы, Федоровы, Жириновские, как представители высшего законодательного органа государства, прекрасно знают, что граница между Россией и Казахстаном давно делимитирована с учетом интересов обеих сторон, что между двумя государствами давно заключен договор о границе, подписанный президентами Путиным и Назарбаевым. А еще есть договор о вечной дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Казахстаном. А это значит, что территориальные споры и взаимные претензии исключены. И что мы обречены жить в мире и согласии.



Но тем не менее, игнорируя реалии, поступаясь здравым смыслом, они упорно гнут свою линию. Их настолько сильно одолевает зуд шовинизма, желание вбить клин между братскими государствами, поссорить народы, ввергнуть в хаос, что фактически противопоставили себя интересам своей же России. Это даже, можно сказать, вызов президенту Путину, подпись которого стоит под всеми международными договорами. Интересно было бы узнать позицию по этому поводу официального Кремля.



Ну и напоследок – информация к размышлению для ксенофобов-расистов-шовинистов всех мастей. Предки нынешних казахов во все времена были воинственными, свободолюбивыми хозяевами Великой степи. Под предводительством знаменитых полководцев Атиллы, Шынгысхана, Бейбарса, Тамерлана, Касыма, Жанибека, Абылайхана и других они копытами своих коней сотрясали огромные пространства от Египта до Китая. О казахах говорят: "Мың өліп, мың тірілген қазақ" - "Казах, который тысячу раз умирал и тысячи раз воскресал". Именно так народ защищал свои земли от чужеземных завоевателей. Таким образом сохранил огромные территории и передал нынешним потомкам. Следовательно, сегодня мы живем на исконных казахских землях. Никогда не претендовали и не захватывали чужих территорий. Но и своих никогда и никому не отдадим. На этом стоял и стоять будет Казахстан – независимое государство в Великой степи.



Атсалим Идигов,

журналист, политик,

общественный деятель.

25.12.2020 Источник - Огни Алатау

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609747380

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