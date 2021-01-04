Будет ли введен ковид-апартеид для немцев? - В.Прохватилов

12:02 04.01.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 04.01.2021 |

Добровольно-принудительные ковид-паспорта – это распад гражданского общества на касты



В Германии развернулись жаркие дебаты о возможности выборочного снятия карантинных ограничений – с тех, кого уже вакцинировали. Такие граждане превратятся в привилегированный слой: им разрешат летать на самолетах, посещать стадионы, концерты. Произойди это, немецкое гражданское общество начнет быстро распадаться на два класса, возникнет Zwei-Klassen-Gesellschaft, двух-классовое (а точнее – двух-кастовое) общество, сообщает Welt.



Президент Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери и глава Постоянной комиссии Германии по вакцинации (STIKO) вирусолог Томас Мертенс говорят, что люди, прошедшие вакцинацию против COVID-19, смогут с помощью "паспорта иммунизации" получить доступ к авиарейсам, ресторанам, концертам, кинотеатрам. Остальные – нет. В интервью Deutschlandfunk Монтгомери говорит, что, хотя еще рано обсуждать эту идею, он не исключает ее в принципе; в конце концов, многие страны уже не разрешают въезд путешественникам, не сделавшим прививку.



Между тем идея при всех ужимках, которые вокруг нее делаются, так или иначе обсуждается.



Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что "различать вакцинированных и невакцинированных – то же самое, что обязательная вакцинация", мысли о которой правительство "быстро отбросило, помня о шумной критике по этому поводу". Мол, общественная критика предотвратила в Германии задуманную обязательную вакцинацию. "Специальные привилегии для вакцинированных разделят общество", – говорит Зеехофер.



Разумеется, разделят, и власти пока колеблются. Сделать решительный шаг к созданию Zwei-Klassen-Gesellschaft, разделив людей на вакцинированных и невакцинированных, власти пока не решаются.



"Многие жители страны, проявляя солидарность, ждут своей очереди для получения прививки", – говорит министр здравоохранения Германии Йенс Шпан. "Мы вместе боремся с пандемией и только вместе мы сможем ее преодолеть", – уверяет Шпан. И тут же объявляет, что, хотя, дескать, он лично против привилегий, но не исключает возможности их введения в будущем.



Welt изображает раздумье: любой владелец кинотеатра, ресторана или стадиона может выбирать клиентов; если запретить частным предприятиям обслуживать невакцинированных, это станет нарушением конституции. Государство должно задаться вопросом: "В чем главная цель?" – спрашивает Welt. Действительно: цель в чем? Есть у государства такой вопрос?



Против сегрегации людей "по прививке" твердо выступил профессор публичного права Университета Карла фон Осецкого в Ольденбурге Фолькер Беме-Неслер. Привилегии вакцинированным станут "государственной стигмой", разрушением принципа гражданского равенства, говорит он, называя "корона-паспорт" (Corona-Pass) ядом для демократии.



В Европе и в других странах ведутся подобные дебаты. В Британии в декабре начали вакцинацию пожилых граждан и медработников, но введение привилегий для вакцинированных через распространение "иммунных паспортов" пока не предусматривается. Однако министр по вакцинам (есть в Британии такое министерство) Надхим Захави говорит, что пабы и спортивные сооружения могут запрещать вход тем, кто отказался от вакцинации. А британские газеты сообщили о планах правительства ввести либо иммунные паспорта, либо ставить штамп о прививке в обычных паспортах.



А ТНК лишены сомнений на этот счет и создают технологические возможности для сегрегации по прививочному статусу явочным порядком.



Американский технологический гигант IBM создал Digital Health Pass, который сделает "непривитых" изгоями. Этот "иммунный паспорт" позволит "проверять данные о состоянии здоровья сотрудников, клиентов и посетителей, заходящих на их сайт, на основе критериев, установленных организацией", говорится на веб-сайте IBM. С помощью IBM Digital Health Pass компании должны будут определять, "допускать ли людей в аэропорты, парки, стадионы и т. п".



IT-корпорации и Big Pharma играют на том, что, по выражению профессора Беме-Неслера, "Corona Pass обладает соблазнительным шармом здравого смысла". Опираясь на такую демагогию, ковид-паспорт представляют "инструментом постепенного ослабления карантина".



Чем грозит людям разделение общества на два потенциально антагонистических класса (две касты), если "цивилизованная Европа" начнет к этому принуждать?



Когда доказательного, количественного подтверждения наличия "пандемии" нет, сегрегация "по прививке" будет равнозначна распаду гражданского общества. Европа еще не видит, что новоевропейская цивилизация на этом закончится. Срок действия любой вакцины ограничен, но новое классовое (кастовое) разделение станет постоянным. Вакцинированные превратятся в высшую касту.



"Рано или поздно, – говорит профессор Беме-Неслер, – статус иммунитета определит доступ к рынку труда, привилегированным социальным группам, институтам и ресурсам. Велика вероятность того, что работодатели будут обусловливать доступ к определенным профессиям предъявлением Corona Pass". Между тем это будет вовсе не "статус иммунитета": это будет однозначное указание на готовность человека подвергнуться принудительному вакцинированию и любому принуждению вообще.



Данная практика начнет распространяться на все отрасли. Внедрение ковид-паспорта не ограничится областью "защиты от коронавируса": этим клеймом на человеке начнет определяться вся социальная стратификация. Школы, университеты, колледжи закроют двери перед невакцинированными. Положение человека будет определяться тем, как он сертифицирован властями. От пресловутых "прав человека" не останется и следа. Со временем невакцинированных приравняют к антисоциальным элементам.



Между тем, как мы писали, тесты на коронавирус имеют низкую степень достоверности, и поспешно создаваемые вакцины (Big Pharma устроила в этой области бешеную конкурентную гонку) небезопасны.



В бундестаге предстоят дебаты по вопросу о введении привилегий для вакцинированных. И дебаты обещают быть бурными. У немцев есть понимание того, что введение ковид-апартеида закрепит существующее имущественного расслоение сегрегацией по принципу лояльности властям.