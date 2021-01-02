 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Петлюру с Мазепой заказывали? Украину готовят к военной диктатуре, - С.Князев
12:04 04.01.2021

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 02.01.2021
Украинские СМИ готовят общество к передаче власти военным?
"Сейчас барыги управляют воинами", – говорит бывший заместитель командующего Силами специальных операций Украины

Любопытный материал появился на днях в украинском издании "Телеграф" – интервью с бывшим заместителем начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Игорем Романенко. Он подверг аккуратной критике политическое руководство самостийной державы и заявил, что в ближайшем будущем власть в стране перейдет к военным.

"Военнослужащие пользуются в Украине серьезной поддержкой. И некоторые уже пошли в политику", – говорит Романенко.

Однако пока что эти попытки, по мнению украинского генерал-лейтенанта, не были слишком успешными, в органах государственной власти оказывались преимущественно военные невысокого ранга, которых использовали в своих интересах те или иные политические партии.

"Должна быть соответствующая военная подготовка. Умение управлять тысячами военных в сложных условиях боевой обстановки – ценное управленческое достояние государства!" – подчеркивает украинский генерал, намекая на Владимира Зеленского, которой не то что не имеет профессиональной военной подготовки, но и армии-то никогда не нюхал.

"Относительно государственных чиновников высших эшелонов – во власть должны идти профессионалы, кто может это делать, кто обучен. Возможно, кто прошел войну. Такие люди будут иметь все больший̆ вес в обществе. Граждане разобрались, похоже, что надо иметь сильных руководителей̆. Есть отдельные кандидаты и сейчас. Есть профи – военные высокого уровня. Думаю, военный с соответствующим опытом во главе украинского государства (или в высшем руководстве) – дело двух-трех ближайших каденций", – резюмировал Романенко. Ну, положим, самостийной державе, об обреченности которой мы писали, еще надо как-то протянуть "две-три ближайших каденции", но интервью бывшего замначальника украинского Генштаба – факт знаменательный.

Игорь Романенко

Игорь Романенко

Генерал Игорь Романенко – человек на Украине известный; например, он неоднократно делал заявления, направленные против России. Часть из них была использована для оправдания переброски войск НАТО на Украину и к ее границам. Это Романенко призывал США нарастить свое присутствие в Черном море, это он не раз обещал "российскую агрессию" то со стороны Крыма, то под Киевом.

Особенно любят комментарии Романенко СМИ, не чуждые деньгам Джорджа Сороса и американским правительственным структурам: "Апостроф", "Лига" и им подобные. Кроме того, последнее интервью Романенко совпало по времени с рядом других, перекликающихся с ним по содержанию заявлений.

Так, Зеленский поссорился с заместителем секретаря украинского Совбеза генералом Сергеем Кривоносом (бывшим заместителем командующего Силами специальных операций Украины и бывшим командиром 8-го полка спецназа) и уволил его. Следует отметить, что Кривонос сам спровоцировал конфликт с украинским президентом, подвергнув публичной саркастичной критике высказывания главы государства о тотальной мобилизации в случае "российской агрессии".

В том же интервью Сергей Кривонос своими словами повторил мысли Игоря Романенко. "Исторически мы постоянно себя защищали, история и Киевской Руси, и казачества показывает, что именно граждане с оружием – казаки – защищали себя и все население и имели право руководить и принимать решения. Воины, защитники руководили страной. А сейчас, простите, барыги управляют воинами и рассказывают воинам, что им делать", – отметил Кривонос.

Сергей Кривонос

Сергей Кривонос

А тут еще к высказываниям генералов присоединила свое слово ветеран АТО, кандидат в нардепы от "Европейской солидарности" Маруся Зверобой (настоящее имя – Алена Самбул): она заявила, что украинские военные ждут, когда президент Украины Владимир Зеленский "подорвется на растяжке".

Распространяются данные социологических опросов, свидетельствующие о том, что на Украине больше всего доверяют армии и волонтерам. Трудно избежать впечатления, что украинские СМИ стали готовить общество к передаче власти военным. Зеленского рассматривают как сбитого летчика. Согласно последним опросам, в случае проведения президентских выборов за него готовы проголосовать только 19% избирателей (28% из тех, кто определился с кандидатом). А ведь в 2019 году на президентских выборах ему отдали свои голоса 73% участников голосования.

Здесь надо заметить, что в декабре 2020 года партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович, С. Левочкин), имеющая репутацию "пророссийской", впервые за последние годы стала лидером симпатий на Украине, опередив и "Слуг народа" (В. Зеленский), и "Европейскую солидарность" (П. Порошенко). По результатам целого ряда опросов сейчас это самая популярная партия. Возможно, с таким новым фактом политической жизни Украины и связаны высказывания генерала Сергея Кривоноса о том, что "право руководить и принимать решения" должны иметь "люди с оружием".

Источник - fondsk.ru
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