КырВыборы. Началась проверка по факту "подвоза" учителей и энергетиков

12:09 04.01.2021

, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Выборы президента. Началась проверка по факту подвоза учителей и энергетиков



В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступило сообщение от члена Центризбиркома Гульнары Джурабаевой.



По ее словам, кандидат в президенты Клара Сооронкулова на странице Facebook опубликовала сообщение о встрече в Токмаке претендента на высший государственный пост Садыра Жапарова с избирателями.



В тексте указано, что в мероприятии приняли участие руководители школ, учителя, энергетики двух районов Токмака. С каждого айыл окмоту на встречу их привезли, всего прибыло пять груженых микроавтобусов.



По факту МВД и Генпрокуратура начали проверку.



Досрочные выборы президента и референдум по определению формы правления пройдут 10 января.