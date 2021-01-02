КырВыборы. Банды "жапаровцев" терроризируют глубинку на предмет "правильного" голосования

12:11 04.01.2021

Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Выборы президента. Сторонники Садыра Жапарова угрожают жителям Кара-Суу



В координационную группу оперативного реагирования Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов поступило сообщение от Общественного фонда "Общее дело".



В нем говорится, что в селе Киров Кара-Суйского района Ошской области мужчины спортивного телосложения ходят по домам и угрожают физическим насилием в случае, если кандидат в президенты Садыр Жапаров не наберет большинство голосов.



Члены группы направили материалы в МВД, уведомили Генпрокуратуру и ТИК Кара-Суу. Они попросили проверить поступившие сведения.



Напомним, досрочные выборы главы государства и референдум по определению формы правления пройдут в один день - 10 января.