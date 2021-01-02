США располовинят прививочные дозы - вакцины на всех не хватает

12:13 04.01.2021

Слауи: обсуждается вопрос об уменьшении дозы при прививании от COVID-19



По словам главы программы "Сверхсветовая скорость", это предполагается сделать, чтобы ускорить вакцинацию населения



Правительство США рассматривает вопрос об использовании при вакцинации некоторых категорий прививаемых половины дозы вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna, заявил в воскресенье представитель федеральных властей.



Руководитель программы "Сверхсветовая скорость" Монсеф Слауи сказал, выступая в воскресенье по телеканалу CBS, что с компанией Moderna и Управлением по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами ведутся переговоры по этому вопросу.



Напомним, что прививка вакциной, разработанной компанией Moderna, предполагает две инъекции.



Как отметил Слауи, при прививании вакциной от компании Moderna введение лицам в возрасте от 18 до 55 лет половины дозы означало бы увеличение вдвое количества людей, подвергающихся иммунизации.



Moderna и Управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами пока не прокомментировали ситуацию.



Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что в субботу в стране было распределено 13071925 доз вакцины от COVID-19.