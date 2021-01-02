Авто замминистра Узбводхоза Ахмаджонова сорвалось в пропасть на перевале Камчик - погибли жена и дочь

12:14 04.01.2021

Машина замминистра упала с обрыва на Камчике. Погибли его супруга и дочь

Автомобиль заместителя министра водного хозяйства вечером 31 декабря упал с обрыва на перевале Камчик после удара машины, ехавшей сзади. В результате аварии скончались его супруга и трехлетняя дочь.



31 декабря примерно в 23:00 автомобиль Chevrolet Gentra под управлением заместителя министра водного хозяйства Вохиджона Ахмаджонова упал с обрыва на перевале Камчик.



В результате аварии погибли его супруга и трехлетняя дочь, находившиеся в машине, а сам замминистра госпитализирован. Семья ехала в Фергану, чтобы отпраздновать Новый год с родителями, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Министерства водного хозяйства.



По данным пресс-службы УВД Наманганской области, ДТП произошло на 258-м км автодороги А-373 "Ташкент-Ош" на территории махалли "Кушминор" Папского района Наманганской области. В заднюю левую часть машины ударился другой автомобиль Gentra под управлением жителя Коканда (1996 года рождения).



Следственный отдел ОВД Папского района 1 января возбудил уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).