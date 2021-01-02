Более 12 тыс. этнических казахов получили статус оралмана в 2020 году

15:32 04.01.2021

В т.г. более половины оралманов (54,2%), прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР, 30% – из Узбекистана, 8,9% – из Туркменистана, 3,7% – из Монголии и 3,2% – из других стран



МТСЗН РК, 30 декабря 2020



По состоянию на 1 декабря т.г. на историческую родину вернулись и получили статус оралманов 12,3 тыс. человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн. 69,5 тыс. этнических казахов.

В т.г. более половины оралманов (54,2%), прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР, 30% – из Узбекистана, 8,9% – из Туркменистана, 3,7% – из Монголии и 3,2% – из других стран.

Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (51,7%) и Мангистауской (13,4%) Туркестанской (5,6%) областях, а также в городах Нур-Султан (4,1%) и Шымкент (3,7%).

По итогам 11 месяцев, число переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,2%, 32,2% человек моложе трудоспособного и 10,6% – пенсионеры.