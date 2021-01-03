Донбасс: Нашелся выход из нерешаемого тупика, - Д.Стешин

17:36 04.01.2021

СТЕШИН Дмитрий



03.01.2021



Российский журналист, военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в традиционном новогоднем блиц-интервью Луганскому Информационному Центру делится своим видением итогов уходящего года и прогнозом на год грядущий.



- Как вы оцениваете положение Республик Донбасса к началу 2021 года?



- Украина приближается к стадии отрицания Республик Донбасса. Она, отчаявшись изменить Минские соглашения в свою пользу, отказалась переговариваться вообще. При этом счетчик российских паспортов, выданных в Республиках Донбасса, тикает неумолимо - уже 350 тысяч.



Мне кажется, на Украине стараются не думать, как им быть, когда 90% жителей Донбасса получат российские паспорта. Никак. По лицу Зеленского уже видно, что он мысленно перепоручил "решение проблемы ОРДиЛО" следующему президенту Украины.



Запад, который все эти годы разгуливал младенчика украинской государственности, как-то поостыл к своему питомцу. Никому сейчас не нужен нахлебник румынско-болгарского образца. Рабочую силу с Украины заберут, да. Как в концлагерях забирали кровь для раненых немецких солдат.



И не более. Никакого "плана Маршалла", инвестиций, масштабных совместных экономических проектов не будет. Самой Украине нечего предложить Донбассу, кроме истерически-бессмысленных обстрелов передовой и сел в "серой зоне". Этим летом я побывал в двух десятках населенных пунктов, стоящих на линии фронта.



Собирал обращения от сельских общин в Международный уголовный суд (МУС), фиксировал все на видео. В ближайшие месяцы его тоже будут рассматривать.



А там есть что рассмотреть - дети, родившиеся в начале войны, этим летом пошли в школу и по-прежнему сидят в подвалах. В МУС передали множество материалов с Донбасса, начиная с весны 2014 года. Не удивлюсь, если Европа содрогнется от омерзения и пересмотрит свое отношение к Украине.



Война должна закончиться. Уже сложились все условия, чтобы этой войне помогли закончиться. Пусть это произойдет в 2021 году.



- Что вы считаете наиболее значимыми достижениями Луганской и Донецкой Народных Республик за год и каковы были самые серьезные проблемы 2020-го?



- Дороги стали лучше. Остались, конечно, фантастические участки под Алчевском, но в целом, как говорят чиновники, "прослеживается устойчивый позитивный рост".



Нашелся выход из нерешаемого тупика. Это российские паспорта, российское гражданство. В остальном люди так и не смогли привыкнуть к происходящему в Донбассе. Есть внутренняя боль от того, что Украина с ними так обошлась, как с последними врагами, абсолютно чужеродными. Такое не прощается.



Скудность жизни и бедность страшно людей мучает, осознание, что из этого не вырваться в ближайшие годы. Не расцветет Донбасс завтра.



Есть куча бытовых проблем, которые отравляют жизнь. И украинский гранатометчик, по странной бандеровской прихоти отстрелявший ни с того ни с сего по селу "улитку" (короб с гранатами) из АГС (автоматический гранатомет станковый), - такая же проблема, как отключившийся водопровод.



Война опростилась, к ней привыкли, это уже не эксцесс для тех, кто внутри происходящего. Со стороны это выглядит совсем по-другому. Я общался с сотнями людей - у всех психотравмы.



Всех нужно реабилитировать или хотя бы дать людям спокойно пожить, они сами восстановятся. При этом никто не готов сломаться, "включить заднюю". Донбасская гордость никуда не делась.



- Ваш прогноз развития ситуации вокруг Донбасса в следующем году?



- Знаю, что "карабахский сценарий" породил множество неоправданных надежд у "великоукраинцев". Даже даты назывались, когда Украина провернет на Донбассе такую же победоносную операцию. Но даже самый упоротый политик-бандеровец понимает, что именно вялотекущий характер войны и зависший "Минск" отделяют его от поиска работы в Канаде или проживания в лагере для интернированных лиц.



Это еще в самом лучшем случае. Хотя, как заметили злые языки, "семь лет без котлов превращает ВСУ в несокрушимую армию, побивающую "ватно-кацапские орды". Обострение возможно, но с каждым месяцем и годом его вероятность все ниже.



Что-то произойдет после того, как закончится перезагрузка мироустройства с помощью COVID-19. И оппонентам это не понравится, но сделать они ничего не смогут.