 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Иран все еще вынашивает замыслы о мести Америке, - Жорж Мальбрюно
17:59 04.01.2021

4 января 2021 г.
Жорж Мальбрюно | Le Figaro

"Год спустя после ликвидации генерала Сулеймани по приказу Дональда Трампа Тегеран сохранил свою огневую мощь в Ираке и Сирии", - пишет журналист Le Figaro Жорж Мальбрюно.

"Иран продолжает сохранять "славное наследие" "мученика" Касема Сулеймани, всемогущего командующего силами специального назначения "Аль-Кудс", уничтоженного 3 января 2020 года по приказу Дональда Трампа выстрелом с беспилотника недалеко от аэропорта Багдада. Того, кто позволил Исламской республике распространить свое влияние за пределы своих границ на Ближнем Востоке", - говорится в статье.

"(...) Его "убийцы" не будут "в безопасности нигде", - предупредил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, которого считают главным потенциальным преемником режима аятоллы Али Хаменеи. Дональд Трамп окажется в зоне особого внимания. "Не думайте, что кому-то вроде президента Америки, который, как представляется, являетсяубийцей или который заказал убийство, это может сойти с рук (...). Никогда", - сказал Раиси.

"(...) Все же Тегеран получил сигнал о "деэскалации", чтобы избежать конфликта к тому времени, когда Трамп покинет Белый дом 20 января. И пока Тегеран делает ставку на возобновление дипломатических контактов с администрацией Байдена, чтобы снять санкции, которые так сильно бьют по его экономике", - пишет Le Figaro.

"Хотя потеря того, кто позволил Ирану расширить свое влияние в Ираке, Сирии и Йемене, была символически значимой, она не привела к какому-либо существенному ослаблению ни внутри его элитного подразделения ("Аль-Кудс"), ни среди Стражей исламской революции, отвечающих за защиту режима и из которых образовано "Аль-Кудс". (...) Эта казнь не только не ослабила Исламскую республику, как уверяли Дональд Трамп и его госсекретарь Майк Помпео, но и укрепила "ястребов" внутри иранской системы", - отмечает автор статьи.

"(...) За пределами Ирана исчезновение Сулеймани и его замена Исмаилом Каани, которому не хватает харизмы, не дестабилизировали иранские сети. Конечно, в соседнем Ираке, где в воскресенье прошли демонстрации в память о Сулеймани, Каани не пользуется тем авторитетом среди местных политиков, которым пользовался его предшественник, но проводники интересов Тегерана - три или четыре шиитских ополчения - остались. "Некоторые их руководители скрываются в Иране, потому что они боятся быть убитыми с американских беспилотников, - признается Le Figaro один бывший иракский депутат, - но проиранские ополченцы сохранили значительную вредоносность для премьер-министра и государства", - сожалеет он.

"(...) По поводу Сирии эксперт Омар Абу Лейла, отмечает, что "Иран использует текущие экономические трудности для привлечения вождей племен, предлагая им деньги, молодых людей, вербуя их в свои ополчение в обмен на зарплату, а также детей и их семей, стимулируя их стать шиитами ". После своей военной поддержки, которая позволила спасти Башара Асада, Тегеран приобрел мягкую силу, гарантирующую, что Сирия останется ключевой пешкой "оси сопротивления" Соединенным Штатам, Израилю и суннитским монархиям Арабского залива. Той самой оси, соединяющей Тегеран с Багдадом через Йемен и Ливан, которую так терпеливо укреплял Сулеймани", - резюмирует Жорж Мальбрюно.

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609772340
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