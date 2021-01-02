На Лукашенко вешают труп Шеремета... Братьев Кеннеди тоже он?

19:04 04.01.2021

Лукашенко обвинили в "заказе" убийства Шеремета и организации похожих покушений в Европе



Бывший глава белорусского КГБ Вадим Зайцев и спецназовцы из "Альфы" могли обсуждать устранение политических противников президента Александра Лукашенко. Запись разговора опубликовало освещающее события в Евросоюзе издание EUeuobserver.



Мужчина, идентифицированный журналистами как главный кэгэбэшник, заявил собеседникам, что деньги на "убойные" задачи есть - $1,5 млн. "Хочу видеть результат", - требует "Зайцев".



Речь идет в том числе о применении взрывчатки и ядов, будто бы случайно поломке автомобилей тех, кого невзлюбил глава государства. В ходе разговора называются "цели" для устранения - известный журналист Павел Шеремет, обсуждалось нападение на него в России.



В Германии "альфовцы" должны были убить и таких критиков Лукашенко, как Олег Алкаев, Владимир Бородач и Вячеслав Дудкин, утверждается в статье.



СМИ сообщает, что разговор подлинный и относится к 2012 году. На Запад его передал экс-сотрудник антитеррористического спецподразделения "Алмаз" Игорь Макар.



Напомним, Павла Шеремета уже нет в живых - журналист был убит в столице Украины Киеве в 2016 году. Автомобиль Шеремета был подорван, настоящие ответственные за это преступление так и не были найдены.



Напомним, что Лукашенко вооружился автоматом и дал оружие своему несовершеннолетнему сыну Николаю, пытаясь показать, что он "крепкий орешек" и протестующие не вынудят его на отставку.