Иран начал обогащение урана до 20%

19:28 04.01.2021

Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо, сообщил официальный представитель правительства Али Рабии.



В начале декабря Иран утвердил "Стратегические действия по отмене санкций", документ подразумевает активизацию ядерной деятельности и наращивание степени обогащения урана.



Напомним, по условиям ядерной сделки 2015 года, Ирану разрешено обогащать уран до уровня не выше 3,67%.



"Президент Ирана несколько дней назад издал указ о применении закона о стратегических действиях по отмене санкций. Несколькими часами ранее начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов",- сказал господин Рабия (цитата по агентству Fars).



В декабре заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна не намерена отказываться от реализации законопроекта "Стратегические действия по отмене санкций".



Документ приняли в ответ на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.