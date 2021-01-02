Bloomberg: Война вакцин

19:49 04.01.2021 Россия хотя и нанесла ущерб репутации "Спутнику V", поспешив одобрить препарат до завершения клинических испытаний, она найдет страны для продажи вакцины, утверждает автор. Он отмечает при этом, что попытки завоевать ключевые рынки наталкиваются на проблемы с одобрением требования регуляторов.



Bloomberg (США): Путин борется за то, чтобы продать российскую вакцину в новой схватке с Западом



Гонка вакцин



Генри Мейер (Henry Meyer), Степан Кравченко (Stepan Kravchenko)



• Регуляторы разрушили надежды на то, что "Спутник V" быстро получит одобрение за границей

• Путин регулярно предлагает российскую вакцину лидерам других стран.



Россия обвиняет Запад в попытки завоевать ключевые рынки для вакцины "Спутник V" наталкиваются на требования регуляторов.том, что он очерняет ее достижения в глобальной кампании по борьбе с covid-19, поскольку ее попытки завоевать ключевые рынки для вакцины "Спутник V" наталкиваются на требования регуляторов.



"Мы понимаем, что это за игра, - сказал Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, который поддержал разработку вакцины "Спутник V и в настоящее время ведет переговоры по вопросу о выводе этой вакцины на международный рынок. - Это сочетание некоторого недопонимания, сильного предубеждения и чрезвычайно решительных попыток дискредитировать российскую вакцину".



Как и Китай, который изо всех сил старается убедить страны, тестирующие его вакцины, Россия тоже пытается преобразовать то, что она называет научным триумфом, в геополитические дивиденды. Однако в этом своем стремлении она столкнулась с неожиданными препятствиями.



Президент России Владимир Путин поднимал тему вакцинации в телефонных разговорах с мировыми лидерами с того момента, когда в августе одобрение российских регуляторов сделало "Спутник V" первой в мире зарегистрированной вакциной от covid-19. Однако регуляторы многих стран не захотели одобрить российскую вакцину в ускоренном режиме, хотя они охотно рассматривали американские и европейские вакцины, едва успевшие пройти комплексные испытания.



Это соперничество за доступ на рынки напоминает эпоху холодной войны и ту гонку, которую спровоцировал Советский Союз, запустив в космос первый в мире спутник, - в честь которого и была названа российская вакцина. Хотя Москва сумела первой попасть в космос, позже Соединенные Штаты обошли ее, отправив человека на Луну 12 лет спустя.



Российские чиновники говорят, что неудачи "Спутника V" объясняются предубеждением. Недавно Министерство иностранных дел России назвало вакцинную гонку очередной фазой длительной дезинформационной "войны" против России.



Регуляторы, которые потребовали предоставить им больше данных о российской вакцине, утверждают, что они просто пытаются убедиться, что "Спутник V", который получил одобрение в России до окончания клинических испытаний третьей фазы, призванных доказать его безопасность и эффективность, действительно так хорош, как говорят его создатели.



За границей российскую вакцину не торопились принимать. 21 декабря соседняя Белоруссия стала первой страной, одобрившей "Спутник V" для применения. Спустя два дня ее примеру последовала Аргентина. Во вторник, 29 декабря, Аргентина начала вакцинацию населения, и ожидается, что инъекцию российской вакцины получат около 300 тысяч человек. Белоруссия тоже начала вакцинацию населения 29 декабря.



Между тем ожидается, что Индия, Бразилия и другие крупные рынки одобрят применение этой вакцины лишь в 2021 году, когда будет проведено больше клинических испытаний.



"Россия использует свою программу вакцинирования в качестве инструмента мягкой дипломатии, - сказал Джон Мур, эксперт по вакцинации в Медицинском колледже Уэйл Корнелл в Нью-Йорке. - Это международная гонка, и на кону стоит национальная гордость. Однако все зависит от степени безопасности и эффективности вакцин".



Российская вакцина получила дополнительный толчок ранее в декабре, когда компания AstraZeneca согласилась провести испытания комбинации собственной вакцины от коронавирусной инфекции с вакциной "Спутник V". Путин принял участие в видеоконференции, в ходе которой в прямом эфире на российском телевидении было объявлено о заключении этой сделки.



Между тем 17 декабря 68-летний российский лидер заявил, что он готов вакцинироваться российским препаратом, хотя тот еще не был одобрен для применения у людей его возраста.



Комментарии Путина привели в замешательство аргентинских чиновников, которые планировали начать кампанию по вакцинации населения именно с пожилых людей. Представитель Путина заявил на этой неделе, что президент готов вакцинироваться после того, как результаты исследований докажут безопасность вакцины "Спутник V" для людей старшего возраста.



По словам критиков вакцины, решение России одобрить "Спутник V" так поспешно, то есть до того, как разработчики опубликовали данные своих исследований, подорвало доверие к российскому препарату. Западные чиновники, включая госсекретаря США Майка Помпео, назвали этот шаг поспешным и публично поставили под сомнение безопасность "Спутника V".



Российские чиновники назвали эту критику проявлением нечестной конкуренции. Однако результаты опросов показывают, что многие российские граждане скептически относятся к заявлениям о безопасности доступных вакцин.



Тем не менее, российская вакцина завоевывает доступ на некоторые рынки. Гвинея стала первой африканской страной, где на этой неделе начали прививать российской вакциной. В среду, 30 декабря, президент Боливии Луис Арсе (Luis Arce) подписал контракт на покупку 5,2 миллиона доз российской вакцины, и первая партия на 6 тысяч доз должна прибыть в эту страну уже в январе.



Сербия уже получила первую партию на 2400 доз "Спутника V", и она начнет прививать ими людей уже через несколько дней, когда национальный регулятор даст добро, о чем сообщил заместитель министра здравоохранения страны Мирсад Джерлек (Mirsad Djerlek) в среду, 30 декабря.



Хотя в своем сентябрьском интервью индийскому телеканалу Дмитриев выразил оптимизм, его надежды на немедленный теплый прием регуляторов в других странах не материализовались.



"Абсолютно уверены"



"Мы абсолютно уверены, что она [российская вакцина] получит разрешение на экстренное применение на целом ряде рынков по всему миру уже в ноябре", - сказал тогда Дмитриев, подчеркнув, что "Спутник V" "лучше и гораздо безопаснее" западных вакцин, в создании которых применялись другие технологии.



В качестве платформы в "Спутнике V" используется аденовирус, вызывающий у людей обычную простуду. Ученые несколько десятилетий исследуют аденовирусные платформы, однако их эффективность пока не доказана окончательно. В вакцине компании AstroZeneca тоже используется аденовирусный вектор, тогда как препараты Moderna, Pfizer и BioNTech основаны на новой технологии: генетические "инструкции" в молекуле нуклеиновой кислоты (мРНК) используются для того, чтобы "запрограммировать" человеческие клетки на создание вирусного белка, который в свою очередь должен вызывать реакцию иммунной системы.



Российские чиновники умалчивают о неудачах и делают акцент на том, что они уже получили заказы на 1,2 миллиарда доз вакцины и что в следующем году они планируют произвести 500 миллионов доз в нескольких странах. Они также прогнозируют, что другие производители вакцин могут столкнуться с трудностями в попытке удовлетворить ожидаемый спрос.



"Мы сосредоточились на регуляторах в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке, где политические настроения более сбалансированы", - сказал Дмитриев. Он добавил, что несколько стран уже готовы последовать примеру Аргентины и одобрить "Спутник V" на основании данных российских испытаний уже в январе и феврале - и Венесуэла стоит первой в очереди. "Люди поймут, что в 2021 и, возможно, в 2022 году будет серьезная нехватка вакцин", - отметил он.



Что касается Индии, то надежды России на быстрое получение разрешения от индийских регуляторов рассеялись в октябре, когда власти страны потребовали провести более исчерпывающие испытания. Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что он надеется подать заявку на получение разрешения для экстренного применения уже к концу января, однако его индийский партнер заявил, что разрешения стоит ожидать не раньше второго квартала 2021 года.



Примерно такая же ситуация сложилась и в Бразилии, где планы России начать поставки уже в ноябре так и не материализовались. Бразильский регулятор сообщил во вторник, 29 декабря, что он получил заявку на проведение испытаний третьей фазы вакцины "Спутник V".



Спустя месяц после заявления о заключении сделки на производство и поставки российской вакцины с одной компанией в Пекине Дмитриев сообщил, что Российский фонд прямых инвестиций не будет продавать "Спутник V" в Китае, а будет экспортировать миллионы произведенных там доз в другие страны, в том числе в Россию.



Венгрия, являющаяся членом Евросоюза, получила 6 тысяч доз российской вакцины, хотя регулятор этой страны пока не дал своего разрешения на ее применение.



Хотя Россия нанесла ущерб репутации своей вакцины, поспешив одобрить ее до завершения клинических испытаний, она найдет рынки для продажи "Спутника V", если она "сумеет доказать эффективность и надежность своей вакцины", как сказал Энтони Макдоннелл (Anthony McDonnell), бывший советник британского правительства по вопросам здравоохранения, который сейчас занимает должность старшего аналитика в Центре глобального развития в Вашингтоне (Center for Global Development). Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609778940

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