В Польше предотвратили теракт с применением химикатов против мусульман

20:49 04.01.2021

4 января 2021, Абдулла Шакиров

В Польше задержали двух мужчин, планировавших теракт с применением взрывчатых веществ и химикатов. Злоумышленники хотели совершить нападение на "религиозный объект исламского сообщества" – предположительно, мечеть, сообщил Станислав Жарын, пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб.



Задержание террористов проводилось после расследования Агентства внутренней безопасности Польши, мужчинам предъявлены обвинения государственной прокуратурой в Щецине на северо-западе страны, передает The first News.



"Обвиняемые планировали применить ядовитые вещества против определенных людей. Их целью было предотвратить исламизацию Польши. Они выражали крайне правые взгляды, один из них сказал, что необходимо уничтожить определенные религиозные группы, призывая к насилию", – рассказал Жарын.