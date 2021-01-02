COVID-маркетинг. Почему вокруг пандемии коронавируса искусственно нагнетается всеобщая паника

02:06 05.01.2021

Михаил Синельников-Оришак



Мы рождаемся с большим количеством нейронов, но с малыми связями посредством электронных импульсов между ними. Интеллект, в буквальном переводе с латинского, означает "восприятие". Мозг, через органы чувств, получает очередные порции данных и "оценивает" новые ситуации, сравнивая с предыдущей информацией, что и есть "опыт". Все ради базовых инстинктов: самосохранения и продолжения рода.



"Шаблонное мышление" - это более старые нейронные цепочки, "зарекомендовавшие" себя (вы же не умерли до сих пор, мозг не отключился). Поэтому появление новых идет сложно: возникает ощущение дискомфорта и даже угрозы выживанию, так как в мозгу уже сложилась безопасная модель окружающего мира. Прежним связям проще "разветвляться" на имеющейся "ветке", чем создавать другую. Тем не менее, оные возникают: 1) постепенно - многократным повторением, 2) моментально - под влиянием сильных эмоций, убыстряющих химические реакции организма.



Отдаю должное информационной COVID-кампании. Это действительно уровень хорошего маркетинга, где сильные эмоции "закрепляются" повторением. А не просто "повторением", что в народе именуется "тупым пропагандонством". Таким образом, в мозгу формируется новый - скажу метафорически - "бинокль" и вы глядите на мир теперь уже через него (из совокупности всех проблем выделяется одна, конспиролог видит заговор, верующий - Бога, атеист - могильных червей и т. д.). Чем мощнее появившаяся "ветка", тем сильнее ощущение "истины", когда дискомфортно "переключаться" на другие нейронные цепочки. А под "истину" можно впаривать все, что угодно.



Заголовок РИА Новости: "Россияне стали активнее скупать оружие в пандемию". А как же иначе - неопределенность, тревога, не зря нас приучали, что и американцы - символ цивилизации для туземцев - чуть что "закупаются оружием". Из-за эмоционального фона заметка легко "скушается", в копилку "ужасов пандемии" добавится "пять копеек". УмнО - хотя бы ради "кликбейта", то есть чисто шкурного интереса посещаемости ресурса.



А между тем, "стали активнее скупать" - это чуть более 1000 единиц оружия за 2020 год. В стране, где у населения России зарегистрировано более 6,6 млн. единиц оружия, которым владеют около 3,9 млн. наших граждан. И слезки сразу высохнут, если, конечно, заставить себя "переключиться"