Джонсон ввел в Англии "глобальный локдаун". Вирус-мутант против премьера-фрика

02:35 05.01.2021

Джонсон объявил о глобальном локдауне в Великобритании из-за пандемии

Мутировавший вирус слишком быстро распространяется



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая с телеобращением к нации, заявил о необходимости введения глобального локдауна на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом из-за появления нового штамма этой инфекции.



Глава правительства отметил, что необходимость нового, третьего по счету локдауна, продиктована стремлением предотвратить перегруз в системе здравоохранения Великобритании.



"Новый "суперзаразный" штамм коронавируса распространяется с пугающей скоростью… Если не принять решительных мер, наша система здравоохранения может оказаться перегружена в течение 21 дня...В связи с этим необходим третий национальный локдаун", - заявил премьер.



Уточняется, что жесткие ограничения вводятся в стране с 5 января и могут продлиться до середины февраля. Они предусматривают переход всех школ Англии на дистанционную работу, гражданам разрешается выходить из дома только на прогулку, к врачу и в магазин, а людям с тяжелыми хроническими заболеваниями - не выходить из дома вовсе.



Авторы: ИННА ВАСЕЙКИНА