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Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции, - В.Прохватилов
02:38 05.01.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 05.01.2021

"Французы понимают, что их обманывают"

27 декабря во Франции стартовала кампания по массовой вакцинации, которая тут же стала с треском проваливаться.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс 16 декабря представил Национальному собранию Франции план кампании в три этапа: около миллиона пожилых людей и опекунов в домах престарелых вакцинируют до нового года, затем 14 млн людей из "групп риска" в конце февраля, затем остальных к концу весны.

Кампания, на которую правительство выделило 1,5 миллиарда евро на 2021 год, заявил Кастекс, будет проходить под лозунгами "полной прозрачности", "абсолютной бдительности" и "непоколебимой решимости". Такие характеристики больше подходят военной кампании: правительству придется, по сути, воевать со своими гражданами, большинство которых вакцинироваться не желает.

Большинство граждан Франции прививаться не желает

Согласно социологическим опросам, проведенным Национальным агентством здравоохранения, число французов, отказывающихся от вакцинации (des réfractaires au vaccin), растет с каждым днем. Если в июле 2020 года 64 процента респондентов хотели бы "обязательно или вероятно" пройти вакцинацию, то в ноябре число таких желающих снизилось до 53 процентов, а в конце декабря готовность вакцинироваться выражали только 40 процентов опрошенных.

Вакцинация во Франции популярностью явно не пользуется

К началу официальной кампании "Франция стала чемпионом мира по уклонениям от вакцинации", пишет Le Figaro.

Опрос, проведенный компанией Ipsos Global Advisor, показал, что 72 процента французов-отказников опасаются побочных эффектов от вакцин Pfizer и Moderna. "Здоровые сомнения имеют право на существование, а поэтому не следует высмеивать тех, кто опасается вакцинации", – заявил депутат Национального собрания, известный математик Седрик Виллани.

"Здоровые сомнения" французов подкрепил скандал с президентом компании Pfizer, одного из главных поставщиков вакцин на мировой рынок. 22 декабря лидер голлистской партии "Вставай, Франция!" (Debout la France!) Николя Дюпон-Эньян заявил, что президент Pfizer Альберт Бурла не намерен делать себе прививку. Глава Pfizer поспешно возразил французу, заявив, что просто ждет своей очереди, но это уже никого не убеждает.

Pfizer

Министр здравоохранения Оливье Веран говорит, что "вакцина принципиально не изменит ход эпидемии". Однако если вакцина ничего не изменит, зачем она нужна? Чтобы принести прибыль ее изготовителям и продавцам?

Среди французских женщин почти в два раза меньше желающих сделать себе прививку, чем среди мужчин, из-за опасений возможного негативного воздействия вакцины на способность к деторождению. Вопрос о влиянии вакцины Pfizer на фертильность не ясен; в принципе, это касается и других вакцин. Иммунолог Эрик Билли поясняет суть "загвоздки" так: "Если бы мы хотели любой ценой дождаться, чтобы выяснить это, нам пришлось бы ждать 10 лет". А фармацевтический бизнес ждать не хочет.

К категории "ковид-диссидентов" сейчас можно отнести свыше четырех пятых населения Франции: уже 82 процента французов считают, что новые вакцины небезопасны. В июле таких скептиков было 67 процентов.

На 31 декабря 2020 года было вакцинировано… 352 француза, в то время как в Германии согласились сделать прививки уже 80 тысяч немцев (хотя по отношению к 83 миллионам населения ФРГ это все равно ничтожно мало).

Когда министр здравоохранения Оливье Веран говорит, что в ближайшее время вакцинация в стране наберет темп, ему не верят. "Мы не готовы", – отвечает Филипп Жувен, глава отделения неотложной помощи Европейской больницы Жоржа-Помпиду. "Французы, – добавляет он, – понимают, что их обманывают".

Президент Эмманюэль Макрон недавно заявил, что относится к вакцине Pfizer весьма осторожно, и признал, что в правительстве об этой вакцине "знали не все" (on ne "savait pas tout").

Газета Midi Libre расспросила жителей города Монпелье о причинах общего недоверия к вакцинам. Типичный ответ: "Фармацевтические компании Pfizer и Moderna поспешили разработать свою формулу. Болезнь существует совсем недавно, на создание вакцины уходят годы, а у них, как по волшебству, есть вакцина для всего мира". А житель Монпелье Boris Czajka высказался еще более откровенно: "Чем больше меня будут уговаривать делать вакцину, тем меньше я буду это хотеть. Я не доверяю им – ни правительству, ни медицине".

"Причина, по которой французы отказываются от вакцинирования – именно недоверие к правительству, – подтвердила в интервью ФСК сотрудник Парижской академии геополитики Алеся Милорадович. – Многие французские ученые на всех возможных площадках рассказывают, что все это – мошенничество. А провинция просто отказывается и от масок, и от вакцин. Поэтому парижане уезжают в провинцию. Цены на недвижимость сильно упали. Все, кто может уехать, – уезжают. И традиционно французы больше всего доверяют своим семейным врачам, а не политикам. Моя врач-эндокринолог сказала, что если на работе заставят вакцинироваться, то лучше она на пенсию выйдет".

На фоне оглушительного провала всеобщей вакцинации во Франции раздаются голоса о введении привилегий для вакцинированных. Депутат Национального собрания Валери Сикс начала кампанию за создание "зеленого паспорта", позволяющего вакцинированным людям посещать рестораны, музеи, концерты и спортивные состязания. Решится ли, однако, французское правительство на введение привилегий для вакцинированных, создавая двухкастовое общество, по поводу перспектив которого уже поднимается волна публичных споров в соседней Германии?

Еще один факт роста политической напряженности как следствие "борьбы с пандемией": 21 декабря правительство представило законопроект о введении "устойчивого режима управления чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения", который вызвал такой скандал, что был отозван. В разделе 2 статьи 1 законопроекта предусматривалось, что "премьер-министр может… поставить перемещение людей, их доступ к транспортным средствам или определенным местам, а также осуществление определенных действий в зависимость от представления результатов теста, устанавливающего, что человек не заражен, и последующего наблюдения за профилактическим лечением, включая введение вакцины". В шапке законопроекта значится, что его предполагается принять "по ускоренной процедуре".

Члены Национального собрания Франции обвинили правительство в том, что оно "пытается окольными путями, вне парламентского контроля, ввести обязательное вакцинирование". "Это, по сути, тоталитарная мера", – заявила Марин Ле Пен. Правительство отступило. На время.

Источник - fondsk.ru
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