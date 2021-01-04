К границам России приблизился хаос. Переживет ли СНГ свое тридцатилетие, - Е.Егорова

02:47 05.01.2021 Начало правления Джо Байдена станет не самой большой проблемой для Москвы, уже морально готовой и к новым санкциям, и к троллингу со стороны американских демократов. Гораздо больше хлопот и неприятностей Владимиру Путину в 2021 году могут доставить ближайшие соседи и партнеры из союзных республик. К 30-летнему юбилею СНГ его участники подходят в состоянии полного разброда и шатания: единичные кризисы в отдельно взятых странах содружества сменились системными вызовами и турбулентностью на юге, востоке и западе постсоветского пространства.



На саммите СНГ в декабре 2020 года главы государств старательно делали хорошую мину при плохой игре. Ограничения, связанные с пандемией, ослабили экономические связи, но не политические противоречия: две из десяти стран содружества - Армения и Азербайджан - оказались в состоянии открытого вооруженного конфликта, обернувшегося многочисленными жертвами. Еще две, Киргизия и Белоруссия, столкнулись с попытками передела власти и свержения избранных президентов.



В 2021 году СНГ будет отмечать 30 летний юбилей, но есть стойкое ощущение, что с помпой отпраздновать это событие не получится, хотя Лукашенко уже всех пригласил на сабантуй в Беловежскую пущу: застарелые внутренние проблемы никуда не денутся, а факторы внешней дестабилизации на постсоветском пространстве только усилятся.



Новый сезон в СНГ начнется, когда в России политики еще будут доедать деликатесы с рождественского стола. 9 января Киргизия должна выбрать себе нового президента. А 10 января в Казахстане состоятся парламентские выборы.



Хотя на одной из предновогодних встреч Александр Лукашенко настойчиво пугал президента Казахстана Токаева трудностями и возможными волнениями, в самой республике никаких проблем по итогам голосования не ждут. Да и независимые политологи уверены, что до беспорядков дело не дойдет - особенно после того, как с выборов по собственной инициативе снялась самая оппозиционная из 6 казахских партий - ОСДП (Общенационально социал-демократическая партия). А вот чем закончится процесс передачи власти в Киргизии, где в 2020 году свергли очередного законно избранного президента, пока сказать трудно.



Владимиру Путину пришлось смириться с тем, что на последних саммитах интеграционных объединений (ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ) республику представляли новые для него лица с весьма сомнительным (а подчас и уголовным) прошлым. Однако своего раздражения он скрыть не мог. На итоговой пресс-конференции ВВП довольно жестко отчитал Киргизию за постоянное забегание вперед и стремление "наладить свою внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран", при том что политическое сознание и зрелость политических институтов находятся на довольно низком уровне.



Явным фаворитом президентской гонки в республике является Садыр Жапаров, на агитационную кампанию которого работает весь госаппарат, включая силовиков. Однако сами киргизы говорят, что это ничего не значит: по итогам выборов, которые вряд ли будут признаны оппозицией честными и конкурентными, могут опять начаться беспорядки, за которыми последует очередной госпереворот.



Турбулентность в Киргизии не сулит ничего хорошо не только ей самой (безработица в стране растет, доходы населения падают), но и ближайшим соседям, тем более, что отношения с сопредельными странами и так складывались не блестяще.



С казахами киргизы находятся в состоянии перманентных торговых войн, а с таджиками в 2020 году дело и вовсе дошло до приграничных перестрелок, когда одним показалось, что другие зашли на спорные территории. Однако в очаг напряжения Таджикистан может превратиться не столько из-за Бишкека, которому после выборов нужно в первую очередь разбираться с внутренними проблемами, сколько из-за Афганистана, где движение "Талибан" добилось освобождения из тюрем 5,5 тыс своих сторонников.



Этим людям надо куда-то себя девать, поэтому местные политологи не исключают попыток вторжения в Центральную Азию, тем более, что в дестабилизации постсоветских республик явно заинтересованы внешние игроки в лице США, Великобритании и Турции.



Эксперты указывают, что отнюдь не случайно Госдеп США решил вычеркнуть из списка террористических организаций Исламское движение восточного Туркестана (в России это - запрещенная террористическая организация), и хотя пока все подозрения существуют лишь на уровне страшилок и домыслов, спокойствия Кремлю, озабоченному угрозой суверенитетам, новости из Афганистана явно не прибавляют.



Бодания с Лукашенко



Призрак "внешнего вмешательства" продолжает ходить и по западным границам содружества. Хотя Александру Лукашенко, по всей видимости, удалось убедить Путина, что он сумел перехватить повестку у протестующих и полностью контролирует ситуацию в стране (косвенным подтверждением может служить предновогоднее постановление о выделении Минску $1 млрд, договоренность о котором была достигнута аж в сентябре), это еще далеко не факт. Зима вполне может быть использована оппозицией для перегруппировки сил, и по весне массовые выступления начнутся вновь.



ФОТО: TUT.BY

Ни для кого не секрет, что внешнее давление на республику не ослабевает, а принципиальных изменений к лучшему внутри Белоруссии пока не произошло. Наоборот - социально-экономическая ситуация, несмотря на помощь России, только ухудшилась, и это может мобилизовать на протест ранее пассивные слои населения.



В 2020 году Лукашенко так и не приступил к реализации анонсированной конституционной реформы, курс на которую был одобрен Кремлем, и нет никаких гарантий, что ее подготовка начнется после Нового года. По крайней мере Всебелорусское собрание, которое будет созвано в январе-феврале 2021 года в первую очередь, по словам батьки, займется формированием пятилетнего плана социально-экономического развития страны. (Очевидно, под его правлением). И только потом, если возникнет такая необходимость, политическими вопросами.



Впрочем, в Кремле понимают возможные риски, и, если уговорами от Лукашенко ничего добиться не получится, применят традиционные рычаги воздействия. Не случайно тот же вожделенный миллиард Минску собираются давать не целиком, а траншами.



Молдавский ломоть



Что касается Молдовы, то она для Москвы ( как и для СНГ) уже давно отрезанный ломоть. Короткое правление Игоря Додона, публично называвшего Владимира Путина своим кумиром, никаких особых дивидендов Кремлю не принесло. Да, в последние дни своего президентства Додону удалось протолкнуть законы о статусе русского языка как языке межнационального общения и отмене запрета на трансляцию российских телеканалов, однако он прекрасно понимал, что они могут быть опротестованы оппозицией и отменены, как это уже не раз бывало, Конституционным судом. Новая глава республики - Майя Санду - на словах вроде бы ничего не имеет против развития добрососедских отношений с Россией, но на практике будет солидаризироваться с политикой ЕС, гражданкой которого она является (у нее румынский паспорт).



Санду уже заявила, что собирается бороться с приднестровским сепаратизмом и добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья. Запад вполне может надоумить нового президента Молдовы поставить Москве ультиматум в надежде, что та отступит, поскольку у России нет возможности попасть в Приднестровье, минуя саму Молдавию или территорию Украины. Это будет не меньшим вызовом для Владимира Путина, чем недавний конфликт в Карабахе, который, кстати, в итоге закончился в пользу Азербайджана, что также может стать аргументом для Санду.



Игорь Додон обещал исправить положение: это будет возможно, если его партия победит на ближайших парламентских выборах и сможет сформировать правительство, оппозиционное президенту. Но поддержат ли его морально, а главное финансово в Кремле - большой вопрос: политики, которые не могут удержать власть, традиционно вызывают разочарование у Владимира Путина.



Карабахская "вилка"



Президент еще одного участника СНГ - Азербайджана - к таковым явно не относится. Однако именно он в минувшем году доставил российскому лидеру немало неприятных минут, и, очевидно, намерен продолжать в том же духе и в будущем. Ильхам Алиев доказал, что уверенно ведет свою игру и, повышая ставки, ориентируется не только (и даже не столько) на Россию, сколько на своего второго ближайшего союзника - Турцию. Именно с ее подачи была начата война в Нагорном Карабахе, а после подписания мирового соглашения проведен парад победителей по улицам Баку, на котором Эрдоган публично заявил, что "освобождение азербайджанских земель не означает прекращения борьбы" и расхвалил организатора геноцида армян Энвер-пашу. (Примечательно, что Кремль никак не отреагировал на эти высказывания)



Совершенно очевидно, что теперь в российско-азербайджанских отношениях будет зримо или незримо присутствовать третья сторона. А расстановка сил в регионе Закавказья неминуемо изменится, причем Кремлю, похоже, придется смириться с тем, что в регионе по приглашению Баку закрепляется одна из стран НАТО.



Москва пыталась послать Азербайджану вялые сигналы своего неудовольствия - в частности, 10 декабря был запрещен ввоз в РФ томатов - второй статьи азербайджанского экспорта. Однако после разговора Путина с Ильхамом Алиевым основные ограничения были сняты.



ФОТО: AP

Несмотря на триумф азербайджанской стороны, конфликт в Нагорном Карабахе, вряд ли можно считать урегулированным - по крайней мере так заявляют в Армении. Его эхо, наверняка, отзовется в 2021 году - в частности, многие эксперты не сомневаются, что на волне протестов Николу Пашиняну все-таки придется уйти в отставку, и это поставит под вопрос подписанные договоренности, хотя шансов вернуть Карабах у Еревана в любом случае нет.



Оппозиция делает ставку на Вазгена Манукяна, который, как прогнозируется, поведет Армению по грузинскому пути - сначала это культивирование обиды на Россию за то, что не оправдала возложенные на нее ожидания, а затем откровенно антироссийские настроения. Не удивительно, что Владимир Путин, никогда не любивший Пашиняна, теперь активно его поддерживает, призывая армян сделать выбор в пользу политической стабильности, а не хаоса.



Однако хаос все ближе приближается к границам России, атакуя с запада, востока и юга. Эти тенденции не то что бы пугают, но всерьез беспокоят российские власти, которые прекрасно понимают, что в таком окружении трудно будет оставаться "островком стабильности", как любят позиционировать Россию в Кремле.



Елена ЕГОРОВА

4.01.2021 Источник - московский комсомолец

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