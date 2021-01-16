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Самостийная Украина - 2020 как разочарование года, - В.ПоймановСамостийная Украина - 2020 как разочарование года, - В.Пойманов
02:53 05.01.2021

Самостийная Украина - 2020 как разочарование года

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ

"Пандемия" увеличила задолженность врачам до 43,3 млн. грн., а локдаун 8–24 января обанкротит сотни тысяч малых предпринимателей

Минувший 2020 год принес огорчения многим странам, но для Украины он оказался самым тяжелым за всю историю ее самостийности.

В декабре Центр Разумкова опубликовал результаты опроса, согласно которому 71% жителей Украины считает, что ситуация в стране ухудшилась. Более 40% назвали Владимира Зеленского "разочарованием года". 62% опрошенных граждан не увидели на Украине партию, которая представляла бы их интересы. Нет такой партии!

В том же месяце опрос провел фонд "Демократические инициативы им. Илька Кучерива". 28% назвали действующего президента "неудачником года", и лишь 14,5% посчитали "политиком года", тогда как в 2019 г. рейтинг Зеленского был 46%. Еще один опрос опубликовал центр "Социальный мониторинг". Об ухудшении материального положения заявили 51,8% украинских граждан. 21,7% опрошенных ответили, что хороших событий в 2020 году не было вообще.

28% назвали действующего президента "неудачником года", и лишь 14,5% посчитали "политиком года", тогда как в 2019 г. рейтинг Зеленского был 46%.

Разочарованность населения политикой властей более чем объяснима. Наиболее значимое событие – принятие Радой, в которой большинство составляют "слуги народа", закона о рынке земли. Он вступает в силу с 1 июля 2021 года и обещает фермерам и владельцам земельных паев, что они многого лишатся.

"Слуги", работающие в турборежиме, переподчинили национальную банковскую систему западным финансовым структурам.

В марте Зеленский подписал закон, по которому с 1 сентября русский язык в школах подпал под запрет. В апреле Рада объявила Россию агрессором.

По итогам всех этих телодвижений во время осенних выборов в местные органы власти народ сказал свое слово: во всех областных центрах победили не "слуги народа" (избиратели уже поняли, что это за слуги), а представители местных верхов, включая Кривой Рог – родину президента.

К концу 2020 года на Украине официально насчитывалось 450 тыс. безработных, но на самом деле куда больше. За 11 месяцев расходы Пенсионного фонда превысили доходы на 18,4 млрд. грн. Общая задолженность по выплате зарплаты составила 4,01 млрд. грн., и она с каждым месяцем увеличивается. "Пандемия" довела долг украинского государства одним только врачам до 43,3 млн. грн.

Осенью и всю зиму бастовали шахтеры, которым задолжали 1,7 млрд. грн. К ним присоединились предприниматели, которые в центре Киева до конца прошлого года устраивали протесты против введения кассовых аппаратов.

Страну держат на плаву заробитчане; они за 11 месяцев 2020 г. года перевели родственникам $11 млрд. Население вымирает: за те же 11 месяцев года умерли 485,7 тыс. человек, родилось – 247,3 тыс.

Падение ВВП составило 5%. В начале декабря государственный долг Украины достиг 2 398,2 млрд. грн. ($84,24 млрд.). В 2021 году страна израсходует 468,4 млрд. грн. на его погашение и еще 158,68 млрд. на обслуживание; это 58% расходной части бюджета.

Надежды на подачки Запада в течение года таяли на глазах. В июне МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на $5 млрд., но выдал только $2,1 млрд. Два обещанных транша по $700 млн. в 2020 г. так и не поступили. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил: "Европа – не банкомат и не благотворительная организация".

При этом Украина оказалась настолько бессильной, что, подталкиваемая американцами, рассорилась с Китаем. В 2016 году китайские компании Skyrizon и Xinwei Technology купили 56% акций крупнейшего запорожского предприятия "Мотор Сич", выпускающего авиационные двигатели. Под давлением Вашингтона китайские акции были арестованы, китайцы подали иск в международный арбитраж на $3,5 млрд. Иск был удовлетворен, деньги выплатят из украинской казны.

А в декабре по указанию Вашингтона украинские власти решили демонтировать оборудование китайской компании Huawei, и новые суды не за горами. По словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, скандалы из-за нарушений прав иностранных инвесторов на Украине превратят ее в запретную территорию для международного бизнеса.

При этом украинские власти ведутся на призывы к поголовной вакцинации и собираются закупить 1,9 млн. доз китайской вакцины CoronaVac почти за 1 млрд. грн.

На общем украинском фоне самым громким был конституционный кризис. В конце октября Конституционный суд (КСУ) признал, что уголовная ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками и нардепами электронных деклараций не соответствуют Основному закону. Это поставило под удар навязанную Западом "антикоррупционную" вертикаль, эффективность которой стремится к нулю. Кроме того, КСУ взялся рассмотреть законы о приватизации сельскохозяйственной земли и о языке.

Зеленский попытался разогнать КСУ через Раду, но верные "слуги" воспротивились. Тогда против главы КСУ Александра Тупицкого открыли три уголовных производства. 29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности, но на сайте Конституционного суда этот документ назвали "юридически ничтожным, не подлежащим исполнению и требующим немедленной отмены". В офисе президента в ответ заявили, что должностных лиц, опубликовавших данный текст, следует привлечь к уголовной ответственности. Где еще увидишь такое состояние органов государственной, с позволения сказать, власти?

С 1 января до 30% повышены тарифы на коммунальные услуги (на электричество почти вдвое). Эксперты не исключают досрочные выборы нового президента. Еще бы: ни одно из предвыборных обещаний Зеленского не выполнено – мир в Донбассе не наступил, коррупция процветает, а вместо прекращения "эпохи бедности" грядет эра нищеты.

Ко всему прочему, заявленный на 8–24 января локдаун вызовет банкротство сотен тысяч представителей малого и среднего бизнеса и еще более крутое падение экономики.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609804380
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