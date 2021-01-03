Выборы Кырпрезидента и референдум. ЦИК аккредитовала 315 международных наблюдателей

10:25 05.01.2021

5 января 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала еще четырех международных наблюдателей на референдуме. Решение принято на заседании ЦИК.



Уточняется, что речь идет о наблюдателях, ранее аккредитованных на досрочных выборах президента и уведомивших об осуществлении мониторинга на референдуме.



За ходом голосования и подготовкой к нему будут следить представители посольства Исламской Республики Афганистан в Кыргызстане, Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, центральных избирательных комиссий Казахстана и Таджикистана.



Всего аккредитовано 315 международных наблюдателей из 44 стран мира и 34 международных организаций.



Досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления пройдут в один день - 10 января.