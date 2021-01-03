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|Выборы Кырпрезидента и референдум. ЦИК аккредитовала 315 международных наблюдателей
10:25 05.01.2021
5 января 2021, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала еще четырех международных наблюдателей на референдуме. Решение принято на заседании ЦИК.
Уточняется, что речь идет о наблюдателях, ранее аккредитованных на досрочных выборах президента и уведомивших об осуществлении мониторинга на референдуме.
За ходом голосования и подготовкой к нему будут следить представители посольства Исламской Республики Афганистан в Кыргызстане, Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, центральных избирательных комиссий Казахстана и Таджикистана.
Всего аккредитовано 315 международных наблюдателей из 44 стран мира и 34 международных организаций.
Досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления пройдут в один день - 10 января.