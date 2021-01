Прогнозы: каким будет мир в 2021 году от Financial Times

12:16 05.01.2021 Перспективы развития мировой экономики, важнейшие политические события, вопросы экологии... Будут ли доступны вакцины против covid-19, можно ли им доверять, какими будут котировки индекса S&P 500? Журналисты, читатели и эксперты Financial Times делятся своими прогнозами на 2021 год.



Еще год назад глобальная пандемия не отражалась на радарах экспертов и предсказателей будущего газеты Financial Times, или каких-либо других экспертов. Однако пандемия коронавируса, к сожалению, оказалась определяющим моментом 2020 года, и она будет продолжать доминировать в 2021 году. Она ввергла Соединенные Штаты в рецессию, а также понизила выброс в атмосферу двуокиси углерода, и тем самым опровергла два самых уверенных наших предсказаний. В результате лишь 18 процентов участников нашей онлайновой викторины смогли сделать правильный прогноз.



Результаты торговых переговоров между Соединенным Королевством и Евросоюзом до последней минуты оставались неопределенными, однако это заключенное в конечном итоге соглашение избавило нас от лишнего стыда, поскольку у нас оказалось всего пять неправильных ответов - но это, тем не менее, хуже, чем было год назад, когда таких ответов было четыре. Большая коалиция Ангелы Меркель не развалилась, Маттео Сальвини не вернулся к власти в Италии, а британская Лейбористская партия вопреки нашим ожиданиям, оказалась способной показывать достойный результат на выборах.



Однако наши самые рейтинговые читатели одержали, в целом, победу над нами, и так происходит уже четвертый год подряд. Трое из них получили в итоге одинаковый результат (18 правильных ответов), а отсутствие Олимпиады в Токио оставило без последствий проведенный тай-брейк. Прекрасный результат показали Рави Чандра (Ravi Chachra) из Мумбаи, Ульрих Хеге (Ulrich Hege) из Тулузы и Дэниел Мааг (Daniel Maag) из Сингапура. Попытайтесь одержать победу над газетой Financial Times и предоставьте ваши ответы на 20 вопросов и на дополнительный вопрос при тай-брейке, а также сообщите ваше настоящее имя и адрес электронной почты. Желаем вам счастливого и здорового Нового года. Нил Бакли (Neil Buckley)



Объявит ли Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) об окончании чрезвычайно ситуации в связи с covid-19? Нет. ВОЗ объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения международного масштаба (Public Health Emergency of International Concern) - это самый высокий уровень тревоги - 30 января, когда было зафиксировано менее 100 случаев заражения covid-19 и когда не было еще ни одного смертного случая за пределами Китая. Это было бы исключительным триумфом науки, медицины и глобальной политики, если бы эта чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения была бы объявлена завершенной до конца 2021 года. Для этого все должно быть сделано правильно - от кампаний по вакцинации до продолжения выполнения требований относительно социального дистанцирования. Сегодня количество смертей в результате заражения covid-19 составляет примерно 10 тысяч в день. Этот показатель, скорее всего, снизится к декабрю, однако это снижение будет недостаточным для того, чтобы объявить о завершении пандемии коронавируса. Клайв Куксон (Clive Cookson)



Будет ли большинство из 5 миллиардов взрослого населения нашей планеты вакцинировано? Нет. Хотя правительство и руководители в области здравоохранения хорошо понимают, что только успешное глобальное применение вакцины может остановить распространение covid-19, имеющиеся данные по этому вопросу показывают, что масштаб вакцинации станет еще одним пунктом расхождения между богатыми и бедными странами. Предпринимаются шаги для того, чтобы преодолеть существующий разрыв. В рамках глобальной программы Covax, целью которой является обеспечение равного доступа к иммунизации, уже заключены соглашения о направлении примерно 2 миллиардов доз вакцины. Однако логистические сложности и проблемы с финансированием свидетельствуют о том, что некоторые особо нуждающиеся в помощи страны столкнутся с проблемами при реализации программ по массовой вакцинации. Даже в Соединенном Королевстве и в Соединенных Штатах сомнения относительно вакцины - ключевой вопрос 2021 года - будет препятствием для усилий, направленных на обеспечение защиты значительного большинства граждан. Сара Невилл (Sarah Neville)



Смогут ли консерваторы под руководством Бориса Джонсона восстановить явное лидерство в соревновании с Лейбористской партией? Нет. Лейбористы под "новым руководством" Кира Стармера (Keir Starmer) показывают успехи среди всех возрастных групп и обоих полов. Однако и оппозиции будет сложно добиться явного лидерства, если только избиратели Соединенного Королевства не сделают вывод о том, что негативные последствия как Брексита, так и пандемии коронавируса являются следствием ошибок нынешнего правительства. Эксперты и специалисты по изучению общественного мнения обсуждают этот вопрос - есть подозрение относительно того, что, независимо от уровня некомпетентности, связанный с Covid-19 вызов может пошатнуть позиции любого премьер-министра. Местные и муниципальные выборы в мае станут своего рода тестом по вопросу о том, сохранилось ли еще какое-то количество общественного терпения. Маранда Грин (Miranda Green)



Будет ли проведен референдум по вопросу о независимости Шотландии? Нет, не в новом году. Однако будет иметь место конституционный кризис, если - что тоже вероятно - Шотландская национальная партия (Scottish National party) получит большинство по результатам парламентских выборов в Шотландии, а это усилит поддержку требования относительно проведения нового голосования. Только Вестминстер может дать добро на проведение законного опроса, тогда как Борис Джонсон первым выступит против этого. С учетом желания вновь вступить с Евросоюз, лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен сдерживает требования относительно проведения незаконного голосования, и поэтому одним из главных вопросов в 2021 году будет связан с ее усилиями по постепенному увеличению политического давления относительно проведения нового голосования в ближайшие два или три года. Роберт Шримсли (Robert Shrimsley)



Войдут ли представители партии "Зеленые" в Германии в состав новой правящей коалиции? Да. Никакая коалиция после федеральных выборов 26 сентября не представляется вероятной без участия в ней представителей "зеленых". Договоренность с партией "Левые", возможно, будет более удобным вариантом, однако они не смогут получить большинство. Поэтому в настоящее время левые центристы партии "Зеленые" с их харизматичным лидером Робертом Хабеком (Robert Habeck) будут объединять свои усилия с христианскими демократами. Партии ХДС скоро придется обходиться без Ангелы Меркель, своего популярного лидера, которая подаст в отставку после этих выборов. Своим новым лидером эта партия выберет Армина Лашета (Armin Laschet). Но если его рейтинги станут снижаться, то это будет на руку привлекательному и дружественно настроенному по отношению к "зеленым" баварскому премьеру Маркусу Зедеру (Markus Söder) и поможет ему провести свою кампанию с позиции правого центра. Бен Холл (Ben Hall)



Обвинит ли Брюссель какую-нибудь страну в нарушении верховенства закона при решении вопроса об использовании средств Евросоюза? Нет. Европейская Комиссия, прежде всего, должна сформулировать рекомендации относительно того, как ввести в действие новые положения бюджета Евросоюза, которые позволяют ей сокращать или замораживать финансирование в том случае, если нарушения верховенства закона "непосредственно" воздействует на порядок использования предоставленных средств. Еврокомиссия не будет применять этот механизм до тех пор, пока Европейский суд (Court of Justice) не примет решение относительно законности такого рода действий. Некоторые люди надеются на то, что этот Европейский суд быстро примет решение по этому вопросу, если он будет признан срочным. Однако на его принятие и материализацию потребуется, вероятно, от нескольких месяцев до года. В таком случае Виктор Орбан, либеральный премьер-министр Венгрии - а еще главные мишень этого положения о нарушении верховенства закона - получит достаточное количество времени для организации защиты перед национальными парламентскими выборами в 2022 году. Энн-Силвейн Чэссани (Anne-Sylvaine Chassany)



Станет ли президент Джо Байден "хромой уткой"? Нет. Джо Байдену будет сложно получить одобрение относительно проведения крупных реформ от контролируемого республиканцами Сената. Однако у него будет много вариантов действий в области внешней политики, а также с помощью актов исполнительной власти, включая восстановление участия в Парижском соглашении по климату, завершение строительства стены на границе с Мексикой, а также проведение согласованной федеральной политики по борьбе с пандемией коронавируса. Если ему повезет, он сможет привлечь на свою сторону пару голосов республиканцев, которые будут ему необходимы для одобрения пакета экономических стимулов в объеме 2 триллионов долларов, а также для того, чтобы "восстановить и улучшить" (build back better). Однако на это не следует особо рассчитывать. Эд Люс (Ed Luce)



Смогут ли Соединенные Штаты и Китай заключить торговую сделку? Нет. Хотя весь мир станет свидетелем более примирительного тона в отношениях между администрацией Байдена и Пекином, ни один из фундаментальных вопросов, затрагивающих отношения между этими двумя странами - от нарушения правил Всемирной торговой организации (ВТО) и экологических стандартов до правил работы крупных технологических компаний (Big Tech) и цифровой экономики, - скорее всего, не будет решен. Байден не может себе позволить использовать мягкие меры в отношении Срединного царства из-за опасений по поводу потери поддержки в колеблющихся штатах накануне промежуточных выборов. А Китай под руководством председателя Си Цзиньпина объявил о том, что он хочет к 2035 году добиться независимости от американских технологий и цепочек поставок. Проблема "один мир, две системы" продолжить занимать доминирующее положение. Рана Форухар (Rana Foroohar)



Будут ли вновь вспыхивать масштабные демонстрации в Гонконге против китайских властей? Нет. Введение Китаем закона о национальной безопасности в 2020 году изменило расчеты вероятных демонстрантов в Гонконге. Спорадические протесты против ужесточения Пекином режима на этой территории могут возникать время от времени в 2021 году, однако трудно себе представить, что они будут крупными и устойчивыми. Этот новый закон делает подсудными такие действия как "призывы к отделению, терроризм и участие в заговоре", а также предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Полиция будет более быстро реагировать на любые беспорядки. Джеймс Кинг (James Kynge)



Вернется ли экономика Индии на тот уровень, который существовал до пандемии коронавируса? Да. Индия получили сильный удар в результате вызванного коронавирусом строгого локдауна. Ее валовой внутренний продукт снизился на рекордные 24 процентов в квартале с апреля по июнь по сравнению с предыдущим годом. Согласно оценкам, экономика страны в 2020 году сократится на 9 процентов, однако, в соответствии с прогнозом, она восстановит потери и в новом году вырастет на 10 процентов. Однако это восстановление сопровождается колоссальными диспропорциями, поскольку более крупные компании с лучшей капитализацией увеличивают свою долю за счет потерь мелкого семейного бизнеса. Несмотря на сильные обобщенные данные, многие домохозяйства и представители малого бизнеса испытывают серьезные проблемы, и это будет препятствием для более долгосрочного роста. Эми Казмин (Amy Kazmin)



Сохранит ли Николас Мадуро свою власть в Венесуэле? Да. Несмотря на то, что из-за него страна оказалась в одном из самых серьезных в мире кризисов в мирное время (ВВП страны сократился за пять лет на 75 процентов), Мадуро укрепил свой контроль над парламентом страны с помощью подтасованных результатов выборов. Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо лишился доверия, поскольку не смог отстранить от власти Николаса Мадуро. Международные сторонники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и Куба - твердо поддерживают Мадуро, и единственным серьезным беспокойством для него является возможность дворцового переворота. Именно по этой причине его охраняет большая и хорошо подготовленная команда кубинских телохранителей. Майкл Скотт (Michael Stott)



Присоединятся ли Соединенные Штаты вновь к ядерной сделке с Ираном? Да. Избранный президент Джо Байден говорит, что Вашингтон возобновит свое участие в соглашении, если Иран вернется к "полному его исполнению". Президент Ирана Хасан Рухани заявляет о том, что Иране сократит свою активность в ядерной области, если американские санкции будут сняты. Оба они имеют политическую мотивацию для того, чтобы это произошло. Рухани был архитектором ядерной сделки, и его наследие зависит от ее судьбы. Многие члены команды Байдена участвовали в подготовке этого договора, и они заходят отменить решение Дональда Трампа о выходе из него. Однако на этом пути существует немало препятствий. И если в июне на президентских выборах в Иране победу, как и ожидается, одержит сторонник жесткого курса, то ситуация станет еще более сложной. Эндрю Ингленд (Andrew England)



Будет ли переизбран в Эфиопии Абий Ахмед (Abiy Ahmed)? Да, но ситуация будет крайне неустойчивой. Абий Ахмед пообещал провести выборы в 2021 году. Споры по поводу их переноса на более поздний срок из-за covid-19 привели к разрыву с Народным фронтом освобождения Тыграй (Tigray People"s Liberation Front), который в течение 27 лет осуществлял руководство и обеспечил в течение двух десятилетий почти двузначный рост. Абий направил в регион Тыгрей войска для подавления мятежа, однако в настоящее время он сталкивается с недовольством в других регионах, которые пытаются получить больше автономии. Воспоминания о вручении премьер-министру этой страны Нобелевской премии мира, а также его первоначальная большая популярность постепенно уходят. Однако у него есть шансы на то, чтобы выжить и продолжить реализовывать свою концепцию либеральной экономики и унитарного государства. Дэвид Пиллинг (David Pilling)



Станут ли советы директоров значительно менее белыми? Нет. Расовые подсчеты в Америке распространились в 2020 году и на состав советов директоров, поскольку участники предвыборной гонки посоветовали директорам компаний, обещавшим сделать больше в решении вопроса о существующем в стране неравенстве, посмотреть на себя в зеркало. Всего 12,5 процента директоров из индекса Russell 3 тысячи являются представителями недостаточно представленных этнических и расовых групп - такие данные приводит Институциональная службы держателей акций (Institutional Shareholder Services), - а это всего лишь малая часть от 40% американцев, которые считаются представителями этнических меньшинств. Биржа Nasdaq в Калифорнии и некоторые инвесторы настаивают на большем разнообразии. Могут ли эти показатели увеличиться до 15%? Даже не пытайтесь затаить дыхание. Изменения будут происходить быстрее, чем раньше, но медленнее, чем многие надеются. Эндрю Эджклифф-Джонсон (Andrew Edgecliffe-Johnson)



Станет ли 2021 год поворотным пунктом для электромобилей? Да. Существовали ложные надежды, а продажи электромобилей в Китае росли и сокращались вместе с субсидиями. Однако электромобили совершили прорыв в Германии и в Скандинавии на фоне сокращения продаж дизельных машин. По мнению экспертов компании Morgan Stanley, глобальные продажи электромобилей вырастут более чем на 50 процентов в 2021 году. Это так и будет, а объем их продаж приблизится к 5 процентов, тогда как, по данным Международного энергетического агентства, в 2020 году они составили 3,2 процента. Джон Гэппер (John Gapper)



Превысит ли общая рыночная стоимость пяти крупнейших технологических компаний Соединенных Штатов отметку в 9 триллионов долларов? Да. После того как из общая стоимость выросла более чем в два раза за последние два года и достигла 7 триллионов долларов, а регуляторы начинают их окружать, наступает, возможно, время для того, чтобы выйти из акций крупнейших технологических компаний. Однако представители этой пятерки - Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook - вышли из кризиса в лучшей форме, чем большинство других компаний. Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса значительно увеличилось. В новом году совокупный дополнительный доход этих пяти компаний составит 160 миллиардов долларов (рост на 13 процентов), и они будет находится в прекрасном состоянии, когда как остальной мир с большим трудом будет пытаться преодолеть последствия пандемии коронавируса. При таком количестве ожидаемой дополнительной наличности в поисках возможных вариантов вложения, а также с учетом гарантированного увеличения масштабов деятельности инвесторам будет сложно сопротивляться. Ричард Уотерс (Richard Waters)



Вернется ли более половины офисных работников в Европе на свои рабочие места в офисах? Да. Многим представителям офисного планктона понравилось работать из дома, однако для тех, кто живет в стесненных условиях, или был вынужден перейти на обучение на дому, такая жизнь представлялась отнюдь не розовой. Регулярные исследование компании Morgan Stanley относительно работающих людей в пяти странах показывают, что от 28 процентов до 30 процентов офисных работников вообще не работали из дома в течение лета. А еще от 11 процентов до 14 процентов не хотят так работать в будущем. Большинство сотрудников хотят, по крайней мере, один день в неделю работать из дома - и они должны иметь такую возможность, - однако при наличии вакцин по крайней мере половина из их числа будут работать в офисе более двух дней из пяти. И многим, возможно, это вновь понравится. Эндрю Хилл (Andrew Hill)



Закончит ли новый год индекс S&P 500 на отметке свыше 4 тысяч? Да. Глобальный контрольный показатель доверия инвесторов значительно повысился благодаря щедрости центральных банков и правительств, и в итоге год завершился с ростом примерно в 15 процентов. Разработка вакцин означает, что те акции, которые с марта не восстановились в полной мере - например, в энергетике и финансах - имеют теперь возможность наверстать упущенное, поскольку трудно себе представить серьезный удар по главным участникам рынка в области высоких технологий. Поэтому рост в 9% по сравнению с текущим уровнем представляется вполне достижимым. Основные риски связаны с инфляцией, которая способствует повышению доходов от облигаций, а также с преждевременными сигналами со стороны влиятельных политиков относительно возможности прекращения поддержки, или с серьезным ударом регуляторов по технологическим компаниям. Кэти Мартин (Katie Martin)



Вернется ли глобальный выброс углерода в атмосферу к тому уровню, который существовал до пандемии коронавируса? Да. Согласно существующим оценкам, выброс сократился на 7 процентов в 2020 году после того, как covid-19 привел глобальную экономику в коматозное состояние, а это самое большое падение за год со времени окончания Второй мировой войны. Однако ежедневные выбросы в атмосферу постепенно возвращаются к тому уровню, который существовал в конце 2019 года, и не в последнюю очередь в Китае, на долю которого приходится более четверти глобальных выбросов. Евросоюз хотел бы видеть зеленое восстановление, однако запланированные стимулы в других крупных экономиках все еще имеют уклон в сторону секторов, работающих с ископаемыми энергоносителями. Это означает, что выбросы совершат отскок, как это произошло после финансового кризиса 2008 года, несмотря на обещания, сделанные на состоявшемся в ноябре под эгидой ООН саммите в Глазго (COP26 UN climate summit) по вопросам климата. Пилита Кларк (Pilita Clark)



Останутся ли цены на нефть на уровне свыше 50 долларов за баррель? Да. Нефтяной рынок получил импульс на фоне планов по реализации массовой вакцинации. Однако после нескольких месяцев локдауна и запрета на путешествия, результатам которых стало резкое сокращение потребления и падение цен, можно ли считать такого рода оптимизм оправданным? На фоне отскока экономики потребление будет расти. Это может компенсировать любое количество дополнительных баррелей, производимых странами-членами ОПЕК, Россией и другими партнерами по сделке, которые договорились ранее о рекордном уровне сокращения. Этот альянс выглядит хрупким, однако худшим из возможных вариантов стал бы неконтролируемый выброс на рынок миллионов баррелей нефти. Все участвующие в соглашении стороны хотят избежать обрушения цен, и поэтому более вероятным можно считать такой вариант, при котором любая коррекция будет соответствовать отскоку в области спроса. Анджли Равал (Anjli Raval)



Оригинал публикации: Forecasting the world in 2021Опубликовано 30/12/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1609838160

Новости Казахстана

- Гадание на премьера

- Казахстану нужна свободная, сильная и уверенная в себе молодежь – Азат Перуашев

- Т300 млрд на "Назарбаев Университет", ТВ, НИШ и другие расходы на 2021 год назвал Ашимбаев

- Центризбирком завершил аккредитацию наблюдателей международных организаций и иностранных государств

- Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции

- США подошли к критически важной точке своей истории

- Американский фонд присоединился к иску Казахстана против Чапмена и Аргентум Крик по обвинению в сговоре в мошенничестве со Стати в отношении облигаций, выпущенных Стати

- Общий гороскоп на неделю 4-10 января 2020 года

- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 2-го полугодия 2020 года)

- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2021 годом