Опять афера? Компания ташкентского хокима Артыкходжаева займется инвест-проектами в Намангане

14:13 05.01.2021

Компания, учрежденная Артыкходжаевым, займется расширением центра логистики в Намангане

Компания J-United Group, единственным учредителем которой является хоким Ташкента, планирует инвестировать 2 млн долларов в расширение центра логистики в Наманганском районе. Джахонгир Артыкходжаев остается учредителем в компаниях Dream Production, Vedanta Production, Ekzotella, Sky Wind Systems и других. Это не является нарушением законодательства.

Вчера, 19:54 Экономика

Компания J-United Group планирует инвестировать 21,8 млрд сумов (около 2 млн долларов) в расширение центра логистики в Наманганском районе, следует из инвестиционной программы Узбекистана на 2021−2023 годы.



Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, единственным учредителем J-United Group, зарегистрированной в августе 2002 года, является хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.



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Руководителем компании указан Абдурахим Аминов. Код ОКЭД компании - деятельность парков отдыха и тематических парков.



Согласно открытым данным ЕГРПО, Джахонгир Артыкходжаев также является учредителем в компаниях Dream Production (100%, аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории), Vedanta Production (100%, аренда и управление нежилыми помещениями), Ekzotella (100%, аренда и управление нежилыми помещениями), Sky Wind Systems (100%, производство приборов бытовой электроники), Techno Profil (100%, аренда и управление нежилыми помещениями) и "Узгазлойиха" (34,47%). Они были учреждены в 1991-2014 годах, пост хокима Джахонгир Артыкходжаев занимает с апреля 2018 года.



В сентябре 2019 года Джахонгир Артыкходжаев дал интервью Spot, в котором рассказал о выходе из бизнеса.



В январе прошлого года хоким, комментируя расследование британского издания Open Democracy, в котором говорится о потенциальном конфликте интересов, поскольку некоторые компании, участвующие в проекте Tashkent City, связаны с Джахонгиром Артыкходжаевым, сказал:



"Когда президент назначил меня руководителем, хокимом, учитывая набранный мной здесь опыт, его требованием было передать управление другим лицам, моим помощникам, но требования отказаться от доли не было".



Владеть долями в компаниях госслужащим прямо не запрещено

Министерство юстиции на запрос "Газеты.uz" ответило, можно ли иметь доли в компаниях со статусом ООО, АО, СП, занимая должность в органах государственной власти.



В министерстве отметили, что согласно постановлению Кабинета министров от 6 марта 1992 года №103 "О перечне должностных лиц, которым запрещено заниматься предпринимательской деятельностью", работникам органов государственной власти и управления запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.



В соответствии со статьей 3 закона "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности", предпринимательской деятельностью является инициативная деятельность, осуществляемая субъектами предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством, направленная на получение дохода (прибыли) на свой риск и под свою имущественную ответственность.



Статьей 4 данного закона установлено, что субъектами предпринимательской деятельности являются юридические и физические лица, прошедшие государственную регистрацию в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность.



При этом владение физическим лицом долями (акциями) в уставном фонде коммерческих организаций не требует государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательства.



Владение долями (акциями) само по себе не подпадает под понятие "предпринимательская деятельность", точное определение которого приведено вышеуказанными законодательными актами.



Вместе с тем, согласно пункту 15 Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах, утвержденных постановлением правительства №62 от 2 марта 2016 года, госслужащие обязаны уведомить своего руководителя об участии в уставном капитале коммерческих организаций в целях принятия мер по недопущению конфликта интересов.



Исходя из этого, действующим законодательством прямо не запрещено занимать должность в государственных органах с одновременным владением долями (акциями) коммерческих организаций, отметили в Минюсте.