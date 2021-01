Китайского олигарха Лая Сяоминя приговорили к ВМН, за нарушение партдисциплины, как взяточника и двоеженца

14:24 05.01.2021

Экс-главу крупной китайской компании приговорили к смертной казни



Власти Китая приговорили к смертной казни бывшего председателя правления крупнейшей в стране компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лая Сяоминя. Об этом сообщает агентство Синьхуа 5 января.



Сяоминя обвинили во взяточничестве и двоеженстве.



В ходе расследования выяснилось, что "слепое расширение и непоследовательное управление" China Huarong Asset Management Co., Ltd Сяоминем привели к тому, что "компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию".



Обвиняемый участвовал в различных политических интригах, способствовал продвижению отдельных лиц по служебной лестнице и препятствовал проведению проверок в компании, отметили власти КНР. Так, по их данным, экс-глава компании принимал дорогие подарки, крупные денежные суммы, нелегально организовывал банкеты в дорогих ресторанах и превышал должностные полномочия.



В 2018 году он был исключен из партии за нарушение партийной дисциплины и законодательства.



