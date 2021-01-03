Куда исчезли половцы и какие народы являются их современными потомками?

15:58 05.01.2021

После изгнания на запад своих давних врагов печенегов, половцы (кипчаки) заселили огромные территории от Дуная до Иртыша. Они были грозными воинами евразийской степи, многочисленными, развитыми в культурном плане и могущественными в военном отношении. Они вмешивались в политику Древней Руси, определяли ход дел в державе Хорезмшахов, брали дань с балканских государств от Византии до Болгарии.



Несмотря на широкую географию своего проживания, этот народ состоял из слабо связанных друг с другом племен, которые никогда не подчинялись единой центральной власти. Ханы имели собственные политические устремления и лишь изредка и на время объединялись для противостояния общим врагам. Отчасти, причиной этого было отсутствие сильной внешней угрозы, которая могла бы пошатнуть могущество кочевников.



Первая встреча с военными контингентами русских княжеств случилась в 1055-м году – в тот раз удалось избежать военной конфронтации, поскольку половцы все еще продолжали отвоевывать причерноморские степи у других кочевников. Но уже через шесть лет случилось их первое вторжение на Русь, и затем набеги продолжались регулярно, до самого монгольского нашествия.



Но держава Рюриковичей являлась далеко не единственным направлением их экспансии. На Балканах их главным союзником стало Второе болгарское царство, которое при непосредственном участии кочевников было восстановлено после столетия византийской власти. Половцы на болгарской службе нападали на участников второго, третьего и четвертого крестовых походов, которые в той или иной степени затронули славянские земли.



Восточная часть этого народа с помощью династических браков установила фактический контроль над Хорезмом, потеснив в сторону основателей этого государства туркмен. Среднеазиатские кипчаки значительно усилили военное могущество хорезмшахов, но они же и оказались непосредственными виновниками войны с монголами. После расправы их лидера Каир-хана над монгольским посольством стартовал масштабный поход Чингисхана на запад, в ходе которого оказались завоеваны множество государств того времени



Из-за политического господства половцев их язык стал разговорным на весьма обширных территориях. Это признали даже на западе – католические миссионеры в начале 14-о века принялись за составление кипчакского словаря, названного ими Кодекс куманикус. Половецкие диалекты легли в основу множества современных наречий – на них перешли даже некоторые не кипчакские и не тюркские народы. Среди первых можно назвать казанских татар, прежде говоривших на наречии булгарской группы, а в качестве примера вторых можно привести крымских армян и иудеев-караимов.



В любой стране, куда переселялись половцы, они интегрировались в правящую элиту и серьезно увеличивали военные возможности соответствующего государства. Так было в Венгрии, Болгарии, Грузии, Византии, Хорезме и даже в Латинской империи крестоносцев. Двое крещеных половецких вождей Ионас и Сароний привели своих людей к франкам в 1240-м году, желая избежать вторжения Батыя. Их дочери вышли замуж за ведущих местных дворян, а воины сражались в очередной войне с непокоренными греками.



Пленники, которые были проданы монголами мусульманам, стали основой власти египетских мамлюков. Некоторые из них снова будут сражаться с монголами уже на Ближнем Востоке и победят их в ряде важных битв, которые предотвратят полное завоевание исламского мира.



Половецкие кланы никогда не были едиными, но сплотились в одно государство в эпоху Золотой Орды. Их культурное наследие, обычаи и язык были переданы смешанному тюрко-монгольскому населению, на основе которого после распада этой державы начали формироваться современные этносы. Потомками половцев, в той или иной степени, являются казахи, крымские, казанские, сибирские татары, ногайцы, башкиры, каракалпаки, карачаевцы, балкарцы и другие народы.