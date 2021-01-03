"Торжественно клянусь": как проходила инаугурация президентов США

16:00 05.01.2021 Церемонии приведения главы государства к присяге нередко сопровождались политическими дрязгами, курьезами и капризами погоды



Кирилл Сенин



Считаные дни остаются до назначенной на 20 января инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Приведение нового главы государства к присяге в этот раз однозначно будет необычным: из-за эпидемии COVID-19 большинство торжественных мероприятий либо сильно урезаны в масштабе, либо и вовсе перенесены в онлайн-формат. Вполне возможно, что на церемонии не будет и предшественника Байдена на посту главы американской администрации - Дональд Трамп отчаянно отказывался признать свое поражение по итогам ноябрьских выборов. Впрочем, идущие не совсем по сценарию инаугурационные торжества, удары коварной погоды и мелкое политическое чванство - не такая уж и редкость в американской политической истории. О самых знаменательных и запоминающихся моментах на инаугурации президентов Соединенных Штатов - в материале "Известий".



Торжества уходят в онлайн



У Капитолия начали возводить трибуны для инаугурации президента США



"Под знаком COVID-19" - наверное, именно так можно описать характер церемонии приведения к присяге нового, 46-го президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Церемония, которая по традиции, укоренившейся с середины XX века, пройдет 20 января, на этот раз будет сильно ограничена и по числу участников, и по формату самого мероприятия. Возможны также и другие "отклонения от нормы".



Местом инаугурационной церемонии для победившего на выборах 3 ноября прошлого года демократа станет Западное крыльцо здания Капитолия в Вашингтоне - там торжества по случаю приведения к присяге главы государства проходят последние 40 лет. Правда, число участников на этот раз серьезно ограничат, чтобы минимизировать шансы на очаговое распространение коронавируса.



Организацией церемонии занимаются инаугурационный комитет избранного президента и совместный комитет по инаугурационным церемониям конгресса. Помимо присяги, на этот раз основная часть торжеств пройдет в виртуальном формате - опять же ради того, чтобы не подвергать людей, в том числе 78-летнего главу государства, опасности заражения. По информации CNN, участников обяжут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, "также идет обсуждение о том, что все, кто будет находиться на трибуне рядом с избранным президентом, должны будут сдать тесты на COVID-19".



"Урезанный" формат мероприятия может плохо сказаться на пополнении президентской "копилки" - участие в торжествах для многих желающих побывать на инаугурации является платным. Впрочем, какую-то сумму собрать все равно удастся - оргкомитет распространяет, например, VIP-приглашения на церемонию - корпоративный билет обойдется в $1 млн, а "проходка" для частного лица - в $500 тыс. За эти деньги можно получить, например, сделанную в виртуальном режиме фотографию с подписями Байдена и его супруги Джилл, будущей первой леди Америки, а также "привилегированные возможности для просмотра" церемонии, сообщает Fox News.



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"Инаугурационный пакет" для состоятельных гостей также включает четыре билета на будущее очное мероприятие с участием главы государства - правда, пока ни самое событие, ни даже его дата не определены. Инаугурационный комитет Дональда Трампа в 2016 году "заработал" на билетах рекордную сумму в $90 млн, Барак Обама от VIP-гостей получал $44 млн в 2013 году и $53 млн - в 2009-м.



Пропустили праздник



Необычной нынешняя инаугурация обещает стать не только из-за связанных с эпидемией ограничений. Вполне вероятно, что в церемонии, вопреки традиции, не будет участвовать покидающий Белый дом президент Трамп. Во всяком случае, в середине декабря в интервью на вопрос о том, планирует ли он показаться на мероприятии, миллиардер ответил: "Я бы не хотел об этом говорить". Трамп до последнего отказывался признать свое поражение, безуспешно пытаясь оспорить успех оппонента в судах, и называл победу и будущее президентство Байдена нелегитимным.



Американская политическая история, впрочем, знает несколько примеров, когда проигравший выборы президент уклонялся от участия в инаугурации своего преемника. Впервые такое произошло в 1801 году, после выборов, на которых прослуживший на высшем государственном посту первый срок Джон Адамс уступил собственному вице-президенту Томасу Джефферсону. Выборы проходили крайне непросто, а их исход в итоге решало голосование в палате представителей конгресса. Ранним утром 4 марта 1801 года Адамс, второй в истории США президент, уехал из столицы - как допускает историк Томас Балцерский из Eastern Connecticut State University, "возможно, для того, чтобы снизить накал политических страстей" в Вашингтоне.



Примечательно, что вторым президентом, который пропустил инаугурацию преемника, стал сын Джона Адамса - Джон Куинси Адамс. В 1824 году он выиграл президентские выборы у своего недавнего союзника Эндрю Джексона, но через четыре года тот взял реванш, и Адамс, на фоне ставших весьма напряженными отношений двух бывших политических партнеров, отказался прибыть на церемонию.



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На инаугурации Джексона произошел и еще один малоприятный инцидент: по традициям тех времен, участники торжеств после окончания парада могли спокойно пройти в Белый дом, чтобы лично поздравить новоиспеченного главу государства. Проблема, однако, состояла в том, что на церемонию пришло около 20 тыс. человек - и большинство из них позднее переместились в официальную резиденцию президента. Выпив и осмелев, гости устроили там настоящий погром, побили посуду и прихватив с собой предметы убранства в качестве сувениров. Самому Джексону пришлось спасаться из этого бедлама через окно в задней части Белого дома. Разгоряченную толпу же удалось вынудить покинуть здание лишь благодаря тому, что дворецкие убрали со столов спиртное, напоминает The Atlantic.



"Налей полней стаканы!"



Еще одним президентом, пропустившим инаугурацию взявшего над ним верх соперника, стал Эндрю Джонсон, занявший пост главы государства после убийства Авраама Линкольна в 1865-м. Через четыре года, когда шла инаугурация Улисса Гранта, Джонсон остался в Белом доме. Грант, впрочем, в долгу тоже не остался - и, вопреки традиции, отказался ехать вместе с Джонсоном к конгрессу на одной карете. Кстати, все три американских лидера, инаугурация которых проходила без предшественников, впоследствии переизбирались на второй срок, напоминает Балцерский.



Инаугурационная процессия в Вашингтоне проезжает мимо ворот Капитолия. Избранный президент Линкольн и президент Бьюкенен (приподнимая цилиндр) среди ликующей толпы



Тот же Джонсон прославился буквально за месяц до этого на еще одной инаугурации - когда сам он стал вице-президентом, а присягу в качестве главы государства во второй раз принимал Авраам Линкольн. По данным историков, Джонсон накануне явно злоупотребил спиртным - выпивая в медицинских целях и для устранения симптомов недавно перенесенного тифа. В день инаугурации похмельное недомогание он лечил по методу "клин клином вышибают" и, приняв несколько стаканчиков виски, к моменту принесения присяги был откровенно пьян. В итоге его клятва и речь, звучавшие на протяжении 20 минут, оказались крайне маловразумительными.



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Нет плохой погоды?



Поскольку значительная часть инаугурационного действа проходит на открытом воздухе, погода порой играла весьма существенную роль в том, насколько успешно удавалось организовать торжества. В день второй инаугурации Рональда Рейгана 21 января 1985 года температура воздуха в Вашингтоне опустилась до минус 14 градусов по Цельсию, что для американской столицы крайне нетипично. В итоге присягу Рейган принимал в закрытом помещении в Капитолии, а парад и вовсе отменили.



Еще холоднее было в день второй инаугурации Улисса Гранта в марте 1873-го: с учетом порывистого ветра температура воздуха опускалась до минус 30 градусов по Цельсию. Расставленные на Пенсильвания-авеню флаги замерзли, а вдоль самой улицы, по которой шел парад, ждали кареты скорой помощи - маршировавших там кадетов военной академии отправляли в больницу с обморожением.



Непросто пришлось и гостям на инаугурационном балу, для которого построили отдельное здание, но явно не спрогнозировали такие морозы. В итоге дамам и кавалерам пришлось ужинать и танцевать в верхней одежде. Однако хуже всего, отмечает канал History, пришлось подвешенным к потолку в клетках канарейкам, которые своим пением должны были услаждать слух участников раута: многие из них замерзли насмерть еще до начала бала.



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Неготовность смириться с ударами природы сыграла плохую шутку с 9-м президентом Соединенных Штатов Уильямом Генри Гаррисоном. Несмотря на крайне холодную погоду в день инаугурации, 4 марта 1841 года, тот отказался надеть перчатки, пальто и шляпу. В итоге президентский срок Гаррисона продлился всего 31 день - 4 апреля того же года он скончался от последствий пневмонии, которая, по оценке историков, могла развиться именно из-за легкомыслия президента в день приведения к присяге.



Хорошо сказано



Несмотря на то, что президентский срок у Гаррисона оказался самым коротким в истории, на инаугурации, несмотря на погоду, он произнес самую продолжительную речь - она состояла почти из 8,5 тыс. слов. А автором самого короткого спича был один из отцов - основателей США Джордж Вашингтон - на своей второй инаугурации в 1793 году он выступил с речью, уместившейся в 135 слов.



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Со временем обращение к согражданам в день присяги стало чем-то вроде конспективного изложения основных взглядов и приоритетов нового главы государства. Некоторые фрагменты этих речей стали настоящими девизами для целых поколений американцев. В историю, например, вошла фраза Джона Ф. Кеннеди из инаугурационной речи, произнесенной 20 января 1961 года: "Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас; спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны". Менее чем через два года после произнесения этой крылатой фразы, 22 ноября 1963-го, Кеннеди убьют в Техасе.



Не меньший след в памяти современников оставила и фраза Франклина Рузвельта на инаугурации в 1933 году. В разгар Великой депрессии одну из главных задач президент увидел в том, чтобы дать американцам хоть некое подобие уверенности в себе и в завтрашнем дне. Как заявил Рузвельт, "единственное, чего нам следует бояться, это страха - отчаянного, безрассудного, неоправданного ужаса, который парализует усилия, необходимые для превращения отступления в наступление". Источник - Известия

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